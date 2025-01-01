Objects Arrows

Ok türündeki grafik nesneleri için bir grup.

Bu bölüm, "Ok" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir. Tanımlamak gerekirse, ok, kullanıcıya gösterilen ve belli bir kod ile eşleşen bir simgedir. "Ok" grafik nesnesinin çizelgede simge görüntülemek için kullanılabilecek iki türü bulunmaktadır:

"Ok" nesnesi, görüntülenen simgenin kodunu belirlemenizi sağlar.

Belli simge tiplerini görüntülemeye yarayan (ve belli sabit kodlara gelen) grup nesneleri.

Rassal kodlu simgeler gösteren ok için bir sınıf

Sınıf ismi Ok nesnesinin ismi CChartObjectArrow Ok

Sabit kodlu ok simgeleri için sınıflar

Sınıf ismi Ok nesnesinin ismi CChartObjectArrowCheck Onay CChartObjectArrowDown Yukarı ok CChartObjectArrowUp Aşağı ok CChartObjectArrowStop Dur işareti CChartObjectArrowThumbDown Başparmak yukarı CChartObjectArrowThumbUp Başparmak aşağı CChartObjectArrowLeftPrice Sol fiyat etiketi CChartObjectArrowRightPrice Sağ fiyat etiketi

