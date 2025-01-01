DokümantasyonBölümler
Ok türündeki grafik nesneleri için bir grup.

Bu bölüm, "Ok" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir. Tanımlamak gerekirse, ok, kullanıcıya gösterilen ve belli bir kod ile eşleşen bir simgedir. "Ok" grafik nesnesinin çizelgede simge görüntülemek için kullanılabilecek iki türü bulunmaktadır:

  • "Ok" nesnesi, görüntülenen simgenin kodunu belirlemenizi sağlar.
  • Belli simge tiplerini görüntülemeye yarayan (ve belli sabit kodlara gelen) grup nesneleri.

Rassal kodlu simgeler gösteren ok için bir sınıf

Sınıf ismi

Ok nesnesinin ismi

CChartObjectArrow

Ok

Sabit kodlu ok simgeleri için sınıflar

Sınıf ismi

Ok nesnesinin ismi

CChartObjectArrowCheck

Onay

CChartObjectArrowDown

Yukarı ok

CChartObjectArrowUp

Aşağı ok

CChartObjectArrowStop

Dur işareti

CChartObjectArrowThumbDown

Başparmak yukarı

CChartObjectArrowThumbUp

Başparmak aşağı

CChartObjectArrowLeftPrice

Sol fiyat etiketi

CChartObjectArrowRightPrice

Sağ fiyat etiketi

