Objects Arrows
Ok türündeki grafik nesneleri için bir grup.
Bu bölüm, "Ok" grubundan grafiksel nesnelerin sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir. Tanımlamak gerekirse, ok, kullanıcıya gösterilen ve belli bir kod ile eşleşen bir simgedir. "Ok" grafik nesnesinin çizelgede simge görüntülemek için kullanılabilecek iki türü bulunmaktadır:
- "Ok" nesnesi, görüntülenen simgenin kodunu belirlemenizi sağlar.
- Belli simge tiplerini görüntülemeye yarayan (ve belli sabit kodlara gelen) grup nesneleri.
Rassal kodlu simgeler gösteren ok için bir sınıf
|
Sınıf ismi
|
Ok nesnesinin ismi
|
Ok
Sabit kodlu ok simgeleri için sınıflar
|
Sınıf ismi
|
Ok nesnesinin ismi
|
Onay
|
Yukarı ok
|
Aşağı ok
|
Dur işareti
|
Başparmak yukarı
|
Başparmak aşağı
|
Sol fiyat etiketi
|
Sağ fiyat etiketi
