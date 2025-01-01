문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeResultRetcodeDescription 

ResultRetcodeDescription

요청 실행 결과의 코드를 문자열로 가져오기.

string  ResultRetcodeDescription() const

값 반환

***마지막 요청 결과의 코드 문자열로서의.