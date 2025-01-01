DocumentaciónSecciones
Obtiene el número mágico del Asesor Experto.

ulong  RequestMagic() const 

Valor devuelto

Número mágico (ID) del Asesor Experto, utilizado en la última petición.