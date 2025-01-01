문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeRequestActionDescription 

RequestActionDescription

거래 작업 유형을 문자열로 가져오기.

string  RequestActionDescription() const 

값 반환

거래 작업 유형(문자열): 마지막 작업에서 사용됨.