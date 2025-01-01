Angle (метод Get)

Получает значение свойства "Угол".

double Angle() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Угол" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается EMPTY_VALUE.

Angle (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Угол".

bool Angle(

double angle

)

Параметры

angle

[in] Новое значение свойства "Угол".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.