Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Линии"CChartObjectTrendByAngleAngle CreateAngleType Angle (метод Get) Получает значение свойства "Угол". double Angle() const Возвращаемое значение Значение свойства "Угол" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается EMPTY_VALUE. Angle (метод Set) Устанавливает значение свойства "Угол". bool Angle( double angle // угол ) Параметры angle [in] Новое значение свойства "Угол". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство. Create Type