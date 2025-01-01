Объекты "Каналы"

Группа графических объектов "Каналы".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Каналы" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса Объект CChartObjectChannel Графический объект "Равноудаленный канал" CChartObjectRegression Графический объект "Канал линейной регрессии" CChartObjectStdDevChannel Графический объект "Канал стандартных отклонений" CChartObjectPitchfork Графический объект "Вилы Эндрюса"

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты