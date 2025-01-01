Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Каналы"
Объекты "Каналы"
Группа графических объектов "Каналы".
Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Каналы" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
|
Имя класса
|
Объект
|
Графический объект "Равноудаленный канал"
|
Графический объект "Канал линейной регрессии"
|
Графический объект "Канал стандартных отклонений"
|
Графический объект "Вилы Эндрюса"
