Объекты "Каналы"

Группа графических объектов "Каналы".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Каналы" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса

Объект

CChartObjectChannel

Графический объект "Равноудаленный канал"

CChartObjectRegression

Графический объект "Канал линейной регрессии"

CChartObjectStdDevChannel

Графический объект "Канал стандартных отклонений"

CChartObjectPitchfork

Графический объект "Вилы Эндрюса"

