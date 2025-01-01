ДокументацияРазделы
Create

Создает графический объект "Канал стандартных отклонений".

bool  Create(
   long      chart_id,      // идентификатор чарта
   string    name,          // имя объекта
   int       window,        // окно чарта 
   datetime  time1,         // координата времени
   datetime  time2,         // координата времени
   double    deviation      // отклонение
   )

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор чарта (0 – текущий чарт).

name

[in]  Уникальное имя создаваемого объекта.

window

[in]  Номер окна чарта (0 – основное окно).

time1

[in]  Координата времени первой точки привязки.

time2

[in]  Координата времени второй точки привязки.

deviation

[in]  Значение свойства "Отклонение".

Возвращаемое значение

true – в случае успешного завершения, false – в случае ошибки.