Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 26): Создание системы усреднения на основе пин-баров для многопозиционной торговли

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 25) мы разработали систему торговли по линиям тренда на MetaQuotes Language 5 (MQL5). В этой системе используется аппроксимация методом наименьших квадратов для определения линий поддержки и сопротивления тренда, генерируются автоматизированные сделки на основе касаний ценой с визуальной обратной связью. В Части 26 мы создадим программу усреднения по пин-барам, которая определяет свечные паттерны пин-баров для открытия сделок и управляет несколькими позициями с помощью стратегии усреднения, включающей трейлинг-стопы, перевод в безубыток и дашборд для мониторинга в реальном времени. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет мощная стратегия в MQL5 для торговли на основе пин-баров, готовая к настройке. Перейдём к реализации!





Изучение модели усреднения по пин‑барам

Мы создаем автоматизированную торговую систему, которая использует свечные паттерны пин-баров. Они представляют собой одиночные свечи, характеризующиеся длинной тенью и небольшим телом, часто сигнализирующие о сильных разворотах цены на ключевых рыночных уровнях. Стратегии пин-баров популярны в трейдинге, поскольку определяют моменты, когда происходит отбой цены, предлагая точки входа с высокой вероятностью для сделок, особенно в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. Ниже приведена визуализация некоторых типовых формаций.

Наш подход будет сосредоточен на обнаружении этих пин-баров в пределах текущего таймфрейма и использовании стратегии усреднения для открытия дополнительных позиций, если рынок движется против первоначальной сделки. Это должно улучшить общий результат торговли и одновременно ограничить риск с помощью трейлинг-стопа и перевода в безубыток. Чтобы добиться этого, мы сначала определим пин-бары относительно уровней поддержки или сопротивления, полученных на основе закрытия свечи на предыдущем периоде H4, чтобы обеспечить соответствие сделок значимым рыночным зонам.

Затем мы реализуем механизм усреднения для добавления позиций через заданные ценовые интервалы, что повысит гибкость в условиях высокой волатильности. Наконец, мы добавим дашборд для отображения показателей сделок в реальном времени и будем использовать визуальные индикаторы, такие как линии, для обозначения ключевых уровней, что позволит нам эффективно отслеживать и корректировать свою стратегию. Взгляните на то, к чему мы будем стремиться, а затем мы сможем приступить к реализации.





Реализация средствами MQL5



Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку "Индикаторы" (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования мы начнем с объявления некоторых входных параметров и глобальных переменных, что сделает программу более динамичной.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum EnableTradingBySignal { ENABLED = 1 , DISABLED = 0 }; input bool useSignalMode = DISABLED; input int orderDistancePips = 50 ; input double lotMultiplier = 1 ; input bool useRSIFilter = false ; input int magicNumber = 123456789 ; input double initialLotSize = 0.01 ; input int compoundPercent = 2 ; input int maxOrders = 5 ; input double stopLossPips = 400 ; input double takeProfitPips = 200 ; input bool useAutoTakeProfit = true ; input bool useTrailingStop = true ; input double trailingStartPips = 15 ; input double breakevenPips = 10 ; input string orderComment = "Forex_Algo_Trader" ; input color lineColor = clrBlue ; input int lineWidth = 2 ; bool isTradingAllowed(); double slBreakevenMinus = 0 ; double normalizedPoint; ulong currentTicket = 0 ; double buyCount, currentBuyLot, totalBuyLots; double sellCount, currentSellLot, totalSellLots; double totalSum, totalSwap; double buyProfit, sellProfit, totalOperations; double buyWeightedSum, sellWeightedSum; double buyBreakEvenPrice, sellBreakEvenPrice; double minBuyLot, minSellLot; double maxSellPrice, minBuyPrice;

Чтобы заложить основу системы усреднения по пин-барам в MQL5, автоматизирующей торговлю по паттернам pin bar и поддерживающей надёжное управление позициями, мы сначала подключаем библиотеку "<Trade\Trade.mqh>" и создаем объект "obj_Trade" как объект CTrade для обработки торговых операций, таких как открытие и закрытие позиций. Затем определим перечисление "EnableTradingBySignal" со значениями "ENABLED" (1) и "DISABLED" (0), чтобы контролировать, используются ли торговые сигналы для управления позициями. Далее настроим входные параметры для пользовательской настройки советника: логическое значение для переключения режима сигнала, расстояние между ордерами в пипсах, множитель размера лота, переключатель фильтра RSI, магический номер для идентификации позиций, начальный размер лота, процент компаундинга (0 для фиксированных лотов), максимальное количество ордеров, стоп-лосс и тейк-профит в пипсах, переключатели автоматического тейк-профита и трейлинг-стопа, уровень активации трейлинг-стопа и безубыток в пипсах, комментарий к ордеру, а также цвет и ширину линий для визуальных индикаторов.

Наконец, объявляем глобальные переменные: функцию "isTradingAllowed" для проверки торговых условий, "slBreakevenMinus", инициализированную значением 0 для корректировки стоп-лосса, "normalizedPoint" для масштабирования цены, "currentTicket" для отслеживания сделок, счетчиков и сумм, таких как "buyCount", "currentBuyLot", "totalBuyLots", "sellCount", "currentSellLot", "totalSellLots", "totalSum", "totalSwap", "buyProfit", "sellProfit", "totalOperations", "buyWeightedSum", "sellWeightedSum", "buyBreakEvenPrice", "sellBreakEvenPrice", "minBuyLot", "minSellLot", "maxSellPrice" и "minBuyPrice", а также переменные для расчёта метрик позиций, устанавливая основную структуру советника для обнаружения пин-баров и усреднения. Теперь можно перейти к инициализации программы, поскольку большая часть работы будет выполнена на каждом тике.

int OnInit () { normalizedPoint = _Point ; if ( _Digits == 5 || _Digits == 3 ) { normalizedPoint *= 10 ; } ChartSetInteger ( 0 , CHART_SHOW_GRID , false ); obj_Trade.SetExpertMagicNumber(magicNumber); obj_Trade.SetTypeFilling( ORDER_FILLING_IOC ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ); ChartRedraw ( 0 ); }

Во-первых, в обработчике OnInit мы инициализируем "normalizedPoint" значением _Point и корректируем его, умножая на 10 для 5- или 3-значных символов с помощью _Digits, чтобы обеспечить точные расчеты цены; отключаем сетку графика с помощью ChartSetInteger, устанавливая CHART_SHOW_GRID в значение false для более наглядного отображения. Настраиваем "obj_Trade" с помощью "SetExpertMagicNumber", используя "magicNumber" для идентификации сделок. Устанавливаем тип исполнения ордера на "ORDER_FILLING_IOC" с помощью "SetTypeFilling" и возвращаем "INIT_SUCCEEDED" для подтверждения успешной инициализации. Затем мы переходим к обработчику OnDeinit, где удаляем все объекты графика с помощью ObjectsDeleteAll, чтобы очистить визуальные элементы, такие как дашборд и линии, которые определим позже. Это сделано для гарантированной очистки графика и вызова ChartRedraw для обновления графика перед завершением работы. Прежде чем углубиться в сложную торговую логику, давайте определим некоторые вспомогательные функции, которые нам понадобятся, чтобы сделать программу динамичной и простой в обслуживании.

int CountTrades() { int positionCount = 0 ; for ( int trade = PositionsTotal () - 1 ; trade >= 0 ; trade--) { ulong ticket = PositionGetTicket (trade); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != Symbol () || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magicNumber) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL || PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { positionCount++; } } return (positionCount); } int CountTradesBuy() { int buyPositionCount = 0 ; for ( int trade = PositionsTotal () - 1 ; trade >= 0 ; trade--) { ulong ticket = PositionGetTicket (trade); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != Symbol () || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magicNumber) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { buyPositionCount++; } } return (buyPositionCount); } int CountTradesSell() { int sellPositionCount = 0 ; for ( int trade = PositionsTotal () - 1 ; trade >= 0 ; trade--) { ulong ticket = PositionGetTicket (trade); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != Symbol () || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magicNumber) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { sellPositionCount++; } } return (sellPositionCount); } double NormalizePrice( double price) { return ( NormalizeDouble (price, _Digits )); } int fnGetLotDigit() { double lotStepValue = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); if (lotStepValue == 1 ) return ( 0 ); if (lotStepValue == 0.1 ) return ( 1 ); if (lotStepValue == 0.01 ) return ( 2 ); if (lotStepValue == 0.001 ) return ( 3 ); if (lotStepValue == 0.0001 ) return ( 4 ); return ( 1 ); } int CheckBuyOrders( int magic) { int buyOrderCount = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magic) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { buyOrderCount++; break ; } } } return (buyOrderCount); } int CheckSellOrders( int magic) { int sellOrderCount = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magic) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { sellOrderCount++; break ; } } } return (sellOrderCount); } int CheckTotalBuyOrders( int magic) { int totalBuyOrderCount = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magic) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { totalBuyOrderCount++; } } } return (totalBuyOrderCount); } int CheckTotalSellOrders( int magic) { int totalSellOrderCount = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magic) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { totalSellOrderCount++; } } } return (totalSellOrderCount); } int CheckMarketBuyOrders() { int marketBuyCount = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magicNumber) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { marketBuyCount++; } } } return (marketBuyCount); } int CheckMarketSellOrders() { int marketSellCount = 0 ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magicNumber) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { marketSellCount++; } } } return (marketSellCount); } void CloseBuy() { while (CheckMarketBuyOrders() > 0 ) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } } void CloseSell() { while (CheckMarketSellOrders() > 0 ) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } } double GetLots() { double calculatedLot; double minLot = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); double maxLot = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MAX ); if (compoundPercent != 0 ) { calculatedLot = NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) * compoundPercent / 100 / 10000 , fnGetLotDigit()); if (calculatedLot < minLot) calculatedLot = minLot; if (calculatedLot > maxLot) calculatedLot = maxLot; } else { calculatedLot = initialLotSize; } return (calculatedLot); } double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int orderType, double volume) { double marginRequired = 0.0 ; double price = orderType == ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double calculatedMargin; bool success = OrderCalcMargin (orderType == ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL , symbol, volume, price, calculatedMargin); if (success) marginRequired = calculatedMargin; return AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ) - marginRequired; } bool isTradingAllowed() { bool isAllowed = false ; return ( true ); }

Здесь мы реализуем служебные функции программы для управления подсчетом сделок, закрытием позиций, расчетом размера лота, проверкой маржи и разрешениями на совершение сделок, обеспечивая надежную обработку торговых операций. Сначала создадим функции для подсчёта сделок: Функция "CountTrades" подсчитывает общее количество позиций, перебирая PositionsTotal, проверяя наличие действительных тикетов с помощью PositionGetTicket, сопоставляя "Symbol" и "magicNumber" и увеличивая "positionCount" для позиций на покупку или продажу; "CountTradesBuy" и "CountTradesSell" подсчитывают позиции на покупку и продажу соответственно, фильтруя по POSITION_TYPE_BUY или "POSITION_TYPE_SELL"; "CheckBuyOrders" и "CheckSellOrders" обнаруживают как минимум одну позицию на покупку или продажу с определенным магическим числом, прерывая операцию после первого совпадения; "CheckTotalBuyOrders" и "CheckTotalSellOrders" подсчитывают все позиции на покупку или продажу с помощью магического числа; и "CheckMarketBuyOrders" и "CheckMarketSellOrders" подсчитывают позиции на покупку или продажу с заданным магическим числом.

Затем мы реализуем функцию "NormalizePrice" для нормализации цен до _Digits с помощью NormalizeDouble и "fnGetLotDigit" для возврата соответствующей десятичной точности для размеров лота на основе SYMBOL_VOLUME_STEP (например, 0 для 1, 1 для 0.1). Далее разработаем функции "CloseBuy" и "CloseSell" для закрытия всех позиций на покупку или продажу, перебирая позиции в цикле, проверяя значения "Symbol" и "magicNumber" и используя "obj_Trade.PositionClose" до тех пор, пока "CheckMarketBuyOrders" или "CheckMarketSellOrders" не вернут 0. Наконец, мы реализуем функцию "GetLots" для расчета размера лота на основе "compoundPercent" (нормализация "AccountInfoDouble (ACCOUNT_BALANCE) * compoundPercent / 100 / 10000" с помощью функции "fnGetLotDigit", ограниченной параметрами SYMBOL_VOLUME_MIN и "SYMBOL_VOLUME_MAX") или "initialLotSize", а также "AccountFreeMarginCheck" для вычисления доступной маржи путем расчета требуемой маржи с помощью OrderCalcMargin для заданного типа ордера и объема, и "isTradingAllowed" в качестве заполнителя, возвращающего true. Для визуализации нам понадобятся функции для рисования линий и меток на графике.

void MakeLine( double price) { string name = "level" ; if ( ObjectFind ( 0 , name) != - 1 ) { ObjectMove ( 0 , name, 0 , iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ), price); return ; } ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , lineWidth); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , true ); } void LABEL( string labelName, string fontName, int fontSize, int xPosition, int yPosition, color textColor, int corner, string labelText) { if ( ObjectFind ( 0 , labelName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , labelName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); } ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_TEXT , labelText); ObjectSetString ( 0 , labelName, OBJPROP_FONT , fontName); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_COLOR , textColor); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_XDISTANCE , xPosition); ObjectSetInteger ( 0 , labelName, OBJPROP_YDISTANCE , yPosition); }

Для создания визуальных элементов программы мы разрабатываем функцию "MakeLine", которая рисует горизонтальную линию на заданном значении "price" для обозначения уровня поддержки или сопротивления, задавая ей имя "level", проверяя ее существование с помощью ObjectFind, перемещая ее с помощью ObjectMove в текущее время бара из iTime, если она найдена, или создавая ее с помощью ObjectCreate как OBJ_HLINE, и устанавливая "OBJPROP_COLOR" в "lineColor", OBJPROP_STYLE в "STYLE_SOLID", "OBJPROP_WIDTH" в "lineWidth", а "OBJPROP_BACK" в true, используя ObjectSetInteger для размещения фона.

Затем мы переходим к реализации функции "LABEL", которая будет создавать или обновлять метки дашборда, проверяя, существует ли "labelName", создавая объект OBJ_LABEL с помощью функции "ObjectCreate", если нет, и устанавливая свойства с помощью функции "ObjectSetString" для "OBJPROP_TEXT" в значение "labelText" и "OBJPROP_FONT" в значение "fontName", а также "ObjectSetInteger" для "OBJPROP_FONTSIZE" в значение "fontSize", "OBJPROP_COLOR" в значение "textColor", OBJPROP_CORNER в значение "corner", "OBJPROP_XDISTANCE" в значение "xPosition", а "OBJPROP_YDISTANCE" в значение y-позиции. Затем мы можем определить служебные функции индикатора, которые будем использовать.

double MyiATR( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, int shift) { int handle = iATR (symbol, timeframe, period); if (handle == INVALID_HANDLE ) return 0 ; double buffer[ 1 ]; if ( CopyBuffer (handle, 0 , shift, 1 , buffer) != 1 ) buffer[ 0 ] = 0 ; IndicatorRelease (handle); return buffer[ 0 ]; } bool BullishEngulfingExists() { if ( iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) <= iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) >= iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) >= 10 * _Point && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) >= 10 * _Point ) { return ( true ); } return ( false ); } bool BullishHaramiExists() { if ( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) < iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) < iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) > MyiATR( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 14 , 2 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) > 4 * ( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ))) { return ( true ); } return ( false ); } bool DojiAtBottomExists() { if ( iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 3 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 3 ) >= 8 * _Point && MathAbs ( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 )) <= 1 * _Point && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) >= 8 * _Point ) { return ( true ); } return ( false ); } bool DojiAtTopExists() { if ( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 3 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 3 ) >= 8 * _Point && MathAbs ( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 )) <= 1 * _Point && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) >= 8 * _Point ) { return ( true ); } return ( false ); } bool BearishHaramiExists() { if ( iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) > iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) < iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) > iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) > iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) > MyiATR( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 14 , 2 ) && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) > 4 * ( iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ))) { return ( true ); } return ( false ); } bool LongUpCandleExists() { if ( iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) < iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) && iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) >= 40 * _Point && iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) > 2.5 * MyiATR( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 14 , 2 ) && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) < iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) > 10 * _Point ) { return ( true ); } return ( false ); } bool LongDownCandleExists() { if ( iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) > iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) && iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) >= 40 * _Point && iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) > 2.5 * MyiATR( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 14 , 1 )) { return ( true ); } return ( false ); } bool BearishEngulfingExists() { if ( iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) >= iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) <= iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) && iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) - iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ) >= 10 * _Point && iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) - iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ) >= 10 * _Point ) { return ( true ); } return ( false ); } double AveRange4() { double rangeSum = 0 ; int count = 0 ; int index = 1 ; while (count < 4 ) { MqlDateTime dateTime; TimeToStruct ( iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , index), dateTime); if (dateTime.day_of_week != 0 ) { rangeSum += iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , index) - iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , index); count++; } index++; } return (rangeSum / 4.0 ); } bool IsBuyPinbar() { double currentOpen, currentClose, currentHigh, currentLow; double previousHigh, previousLow, previousClose, previousOpen; double currentRange, previousRange, currentHigherPart, currentHigherPart1; currentOpen = iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); currentClose = iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); currentHigh = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ); currentLow = iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); previousOpen = iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); previousClose = iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); previousHigh = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); previousLow = iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); currentRange = currentHigh - currentLow; previousRange = previousHigh - previousLow; currentHigherPart = currentHigh - currentRange * 0.4 ; currentHigherPart1 = currentHigh - currentRange * 0.4 ; double averageDailyRange = AveRange4(); if ((currentClose > currentHigherPart1 && currentOpen > currentHigherPart) && (currentRange > averageDailyRange * 0.5 ) && (currentLow + currentRange * 0.25 < previousLow)) { double lowArray[ 3 ]; CopyLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 3 , 3 , lowArray); int minIndex = ArrayMinimum (lowArray); if (lowArray[minIndex] > currentLow) return ( true ); } return ( false ); } bool IsSellPinbar() { double currentOpen, currentClose, currentHigh, currentLow; double previousHigh, previousLow, previousClose, previousOpen; double currentRange, previousRange, currentLowerPart, currentLowerPart1; currentOpen = iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); currentClose = iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); currentHigh = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); currentLow = iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); previousOpen = iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); previousClose = iClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); previousHigh = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); previousLow = iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 2 ); currentRange = currentHigh - currentLow; previousRange = previousHigh - previousLow; currentLowerPart = currentLow + currentRange * 0.4 ; currentLowerPart1 = currentLow + currentRange * 0.4 ; double averageDailyRange = AveRange4(); if ((currentClose < currentLowerPart1 && currentOpen < currentLowerPart) && (currentRange > averageDailyRange * 0.5 ) && (currentHigh - currentRange * 0.25 > previousHigh)) { double highArray[ 3 ]; CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 3 , 3 , highArray); int maxIndex = ArrayMaximum (highArray); if (highArray[maxIndex] < currentHigh) return ( true ); } return ( false ); }

Здесь мы реализуем функции для обнаружения свечных паттернов и расчета среднего истинного диапазона (ATR) для нашей системы. Сначала создадим функцию "MyiATR", которая вычисляет ATR, создавая хэндл с помощью функции iATR для данного инструмента, таймфрейма и периода, возвращая 0, если хэндл недействителен, копируя значение ATR в буфер с помощью CopyBuffer, освобождая хэндл с помощью IndicatorRelease и возвращая значение ATR.

Затем перейдём к реализации функций обнаружения свечных паттернов: Функция "BullishEngulfingExists" проверяет, поглощает ли текущая свеча предыдущую медвежью свечу со значительными размерами тела; "BullishHaramiExists" идентифицирует небольшую бычью свечу внутри более крупной медвежьей свечи, используя "MyiATR" для сравнения размеров; "DojiAtBottomExists" обнаруживает доджи между медвежьей и бычьей свечой для паттерна утренняя звезда; "DojiAtTopExists" идентифицирует доджи между бычьей и медвежьей свечой для паттерна вечерняя звезда; "BearishHaramiExists" проверяет наличие небольшой медвежьей свечи внутри более крупной бычьей свечи; "LongUpCandleExists" подтверждает сильную бычью свечу, за которой следует медвежья, используя ATR; "LongDownCandleExists" обнаруживает сильную медвежью свечу; и "BearishEngulfingExists" подтверждает, что медвежья свеча поглощает бычью.

Наконец, мы реализуем функции "IsBuyPinbar" и "IsSellPinbar", которые определяют пин-бары, проверяя, находятся ли цена закрытия и открытия текущей свечи в верхней или нижней трети ее диапазона, превышает ли диапазон половину среднего дневного диапазона, рассчитанного с помощью функции "AveRange4" (которая усредняет диапазон максимума и минимума за четыре дня, кроме воскресенья), и выходит ли носик пин-бара за пределы минимума или максимума предыдущей свечи, что подтверждается сравнением недавних минимумов или максимумов с функциями CopyLow или CopyHigh и "ArrayMinimum" или ArrayMaximum функциями. Затем можно определить некоторые функции, чтобы получить тип сигнала для отображения, а также взвешенную цену для управления позицией.

string CandleStick_Analyzer() { string candlePattern, comment1 = "" , comment2 = "" , comment3 = "" ; string comment4 = "" , comment5 = "" , comment6 = "" , comment7 = "" ; string comment8 = "" , comment9 = "" ; if (BullishEngulfingExists()) comment1 = " Bullish Engulfing " ; if (BullishHaramiExists()) comment2 = " Bullish Harami " ; if (LongUpCandleExists()) comment3 = " Bullish LongUp " ; if (DojiAtBottomExists()) comment4 = " MorningStar Doji " ; if (DojiAtTopExists()) comment5 = " EveningStar Doji " ; if (BearishHaramiExists()) comment6 = " Bearish Harami " ; if (BearishEngulfingExists()) comment7 = " Bearish Engulfing " ; if (LongDownCandleExists()) comment8 = " Bearish LongDown " ; candlePattern = comment1 + comment2 + comment3 + comment4 + comment5 + comment6 + comment7 + comment8 + comment9; return (candlePattern); } double rata_price( int orderType) { double totalVolume = 0 ; double weightedOpenSum = 0 ; double averagePrice = 0 ; for ( int positionIndex = 0 ; positionIndex < PositionsTotal (); positionIndex++) { ulong ticket = PositionGetTicket (positionIndex); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber && ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == orderType)) { totalVolume += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); weightedOpenSum += ( PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) * PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); } } if (totalVolume != 0 ) { averagePrice = weightedOpenSum / totalVolume; } return (averagePrice); }

Для более эффективного управления позициями создадим функцию "CandleStick_Analyzer", которая инициализирует строковые переменные, такие как с "comment1" по "comment9", пустыми, проверяет наличие свечных паттернов с помощью уже определенных нами функций, таких как "BullishEngulfingExists", присваивает описательные строки (например, "Bullish Engulfing") соответствующим переменным в случае обнаружения паттернов и объединяет их в "candlePattern", чтобы вернуть объединенную строку обнаруженных паттернов для отображения на дашборде.

Затем перейдем к реализации функции "rata_price", которая вычисляет средневзвешенную цену для указанного "orderType" (покупка или продажа), инициализируя "totalVolume" и "weightedOpenSum" нулями, перебирая "PositionsTotal" для суммирования POSITION_VOLUME и произведения "POSITION_VOLUME" и POSITION_PRICE_OPEN для позиций, соответствующих параметрам "Symbol", "magicNumber" и "orderType", используя "PositionGetTicket", PositionGetString и "PositionGetInteger", и вычисляя "averagePrice" как "weightedOpenSum / totalVolume", если "totalVolume" не равен нулю, возвращая результат. Это обеспечивает критически важный анализ паттернов для торговых сигналов и точные расчеты средней цены для усреднения и корректировки тейк-профита. Что касается позиций, сначала нам нужно будет получить их показатели. Для этого определим логику.

void calculatePositionMetrics() { buyCount = 0 ; currentBuyLot = 0 ; totalBuyLots = 0 ; sellCount = 0 ; currentSellLot = 0 ; totalSellLots = 0 ; totalSum = 0 ; totalSwap = 0 ; buyProfit = 0 ; sellProfit = 0 ; buyWeightedSum = 0 ; sellWeightedSum = 0 ; buyBreakEvenPrice = 0 ; sellBreakEvenPrice = 0 ; minBuyLot = 9999 ; minSellLot = 9999 ; maxSellPrice = 0 ; minBuyPrice = 999999999 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != Symbol ()) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { buyCount++; totalOperations++; currentBuyLot = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); buyProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); totalBuyLots += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); minBuyLot = MathMin (minBuyLot, PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )); buyWeightedSum += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) * PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); minBuyPrice = MathMin (minBuyPrice, PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { sellCount++; totalOperations++; currentSellLot = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); sellProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); totalSellLots += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); minSellLot = MathMin (minSellLot, PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )); sellWeightedSum += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) * PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); maxSellPrice = MathMax (maxSellPrice, PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); } } if (totalBuyLots > 0 ) { buyBreakEvenPrice = buyWeightedSum / totalBuyLots; } if (totalSellLots > 0 ) { sellBreakEvenPrice = sellWeightedSum / totalSellLots; } }

Для вычисления основных показателей, необходимых для эффективного управления несколькими позициями, мы используем функцию "calculatePositionMetrics". Во-первых, для точного отслеживания обнулим ключевые переменные или установим их соответствующие начальные значения. Затем перейдем к перебору всех позиций, используя PositionsTotal, получим тикет каждой позиции с помощью PositionGetTicket, пропускаем недействительные тикеты или несовпадающие инструменты с помощью PositionGetString, а для позиций на покупку (POSITION_TYPE_BUY) увеличим "buyCount" и "totalOperations", установим "currentBuyLot", прибавим "POSITION_PROFIT" к "buyProfit" и "POSITION_VOLUME" к "totalBuyLots", обновим "minBuyLot" с помощью MathMin, прибавим взвешенную цену открытия к "buyWeightedSum" и обновим "minBuyPrice". Для позиций на продажу (POSITION_TYPE_SELL) выполним аналогичные обновления для показателей позиций на продажу. Наконец, вычислим "buyBreakEvenPrice" как "buyWeightedSum / totalBuyLots", если "totalBuyLots" положительное, и "sellBreakEvenPrice" как "sellWeightedSum / totalSellLots", если "totalSellLots" положительное, обеспечивая средневзвешенные цены для управления безубыточностью и гарантируем точное отслеживание показателей позиций для усреднения и обеспечения контроля рисков. С помощью этих функций мы готовы приступить к логике открытия позиций. Мы сделаем это в OnTick обработчике.

void OnTick () { static datetime previousBarTime = 0 ; if (previousBarTime != iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )) { previousBarTime = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ); ChartRedraw ( 0 ); } else { return ; } if ( iVolume ( Symbol (), PERIOD_H4 , 0 ) > iVolume ( Symbol (), PERIOD_H4 , 1 )) return ; double supportResistanceLevel = NormalizeDouble ( iClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , 1 ), _Digits ); ObjectDelete ( 0 , "level" ); MakeLine(supportResistanceLevel); if ( SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ) > 150 ) return ; int totalBuyPositions = 0 ; int totalSellPositions = 0 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != Symbol () || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) != magicNumber) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { totalBuyPositions++; } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { totalSellPositions++; } } }

В обработчике OnTick реализуем начальную логику системы усреднения на основе пин-баров для управления торговыми решениями и визуальным обновлением каждого нового бара. Сначала проверим наличие нового бара, сравнивая "previousBarTime" (статическое значение, инициализированное нулем) со временем текущего бара из iTime для текущего инструмента и периода при нулевом сдвиге, обновим "previousBarTime" и вызовем ChartRedraw, если обнаружен новый бар, или завершаем работу, если нет.

Затем прерываем дальнейшую обработку, если объем текущего бара H4, рассчитанный по iVolume, превышает объем предыдущего бара, что автор использует как фильтр неблагоприятных условий. Далее, используя iClose и NormalizeDouble, вычислим уровень поддержки/сопротивления как нормализованную цену закрытия предыдущего бара на H4. Удалим любую существующую линию "level" с помощью ObjectDelete и нарисуем новую горизонтальную линию с помощью "MakeLine" на этом уровне. Наконец, проверим, превышает ли спред, полученный из SymbolInfoInteger, 150 пунктов, и в этом случае прекращаем дальнейшую обработку. А также подсчитываем открытые позиции, перебирая PositionsTotal, используя функцию "PositionGetTicket" для получения тикетов, пропускаем недействительные или несовпадающие позиции по инструменту и "magicNumber", и увеличиваем значения "totalBuyPositions" или "totalSellPositions" для позиций на покупку или продажу, определенных с помощью PositionGetInteger функции. Такая первоначальная настройка гарантирует, что советник обрабатывает сделки только на новых барах с благоприятными условиями и поддерживает обновленную визуальную привязку. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что мы динамически отмечаем линии поддержки и сопротивления на графике. Теперь нам нужно перейти к динамическому добавлению позиций.

if (CheckMarketBuyOrders() < 70 && CheckMarketSellOrders() < 70 ) { if (supportResistanceLevel > iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) && useSignalMode == DISABLED) { if (IsBuyPinbar() && totalBuyPositions < maxOrders && (isTradingAllowed() || totalBuyPositions > 0 )) { double buyStopLoss = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - stopLossPips * normalizedPoint, _Digits ); double buyTakeProfit = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + takeProfitPips * normalizedPoint, _Digits ); if (AccountFreeMarginCheck( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , GetLots()) > 0 ) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , GetLots(), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), buyStopLoss, buyTakeProfit, orderComment); if (useAutoTakeProfit) { ModifyTP( ORDER_TYPE_BUY , rata_price( ORDER_TYPE_BUY ) + takeProfitPips * normalizedPoint); } CloseSell(); } } } if (supportResistanceLevel < iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) && useSignalMode == DISABLED) { if (IsSellPinbar() && totalSellPositions < maxOrders && (isTradingAllowed() || totalSellPositions > 0 )) { double sellStopLoss = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) + stopLossPips * normalizedPoint, _Digits ); double sellTakeProfit = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - takeProfitPips * normalizedPoint, _Digits ); if (AccountFreeMarginCheck( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , GetLots()) > 0 ) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , GetLots(), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), sellStopLoss, sellTakeProfit, orderComment); if (useAutoTakeProfit) { ModifyTP( ORDER_TYPE_SELL , rata_price( ORDER_TYPE_SELL ) - takeProfitPips * normalizedPoint); } CloseBuy(); } } } } if (CountTrades() == 0 ) { if (supportResistanceLevel > iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) && useSignalMode == ENABLED) { if (IsBuyPinbar() && CountTrades() < maxOrders) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , GetLots(), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); } } } if (CountTrades() == 0 ) { if (supportResistanceLevel < iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ) && useSignalMode == ENABLED) { if (IsSellPinbar() && CountTrades() < maxOrders) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , GetLots(), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) + stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); } } }

Продолжим реализацию функции тиков, добавляя логику для открытия новых позиций на основе сигналов пин-баров и рыночных условий. Сначала проверим, находятся ли открытые ордера на покупку и продажу ниже 70, используя функции "CheckMarketBuyOrders" и "CheckMarketSellOrders", чтобы убедиться, что советник не превышает практически допустимые пределы. Затем, если параметр "useSignalMode" установлен в значение "DISABLED", мы оцениваем условия покупки: когда "supportResistanceLevel" превышает текущую цену открытия по iOpen, обнаруживается пин-бар на покупку с помощью параметра "IsBuyPinbar", "totalBuyPositions" находится ниже "maxOrders", и торговля разрешена с помощью параметра "isTradingAllowed" или существуют существующие ордера на покупку, мы рассчитываем "buyStopLoss" и "buyTakeProfit" с помощью SymbolInfoDouble , используя значения "stopLossPips" и "takeProfitPips", скорректированные с помощью "normalizedPoint", проверяем маржу с помощью "AccountFreeMarginCheck", открываем позицию на покупку с помощью "obj_Trade".

Открываем позицию через "PositionOpen", используя "GetLots", изменим тейк-профит с помощью "ModifyTP", если "useAutoTakeProfit" равно true, и закроем позиции на продажу с помощью "CloseSell"; аналогичная логика применяется для условий продажи, когда "supportResistanceLevel" ниже цены открытия, с использованием "IsSellPinbar". Далее, если сделок нет ("CountTrades" равно 0), а "useSignalMode" установлен в "ENABLED", открываем позицию на покупку по пин-бару с параметрами "IsBuyPinbar" и "CountTrades" ниже "maxOrders", используя "obj_Trade.PositionOpen" с рассчитанными стоп-лоссом и тейк-профитом. Аналогично для позиций на продажу с параметром "IsSellPinbar", обеспечивая открытие позиций советником на основе сигналов пин-бара на ключевых уровнях с надлежащим управлением рисками. После компиляции получаем следующий результат.

Теперь, когда сигналы подтверждаются и позиции открываются, нам необходимо управлять этими сигналами. Мы определим для этого несколько функций.

void updateStopLossTakeProfit() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != Symbol ()) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { double buyTakeProfitLevel = (buyBreakEvenPrice + takeProfitPips * _Point ) * (takeProfitPips > 0 ); double buyStopLossLevel = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if (slBreakevenMinus > 0 ) { buyStopLossLevel = (buyBreakEvenPrice - slBreakevenMinus * _Point ); } if (buyCount == 1 ) { buyTakeProfitLevel = NormalizePrice( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) + takeProfitPips * _Point ) * (takeProfitPips > 0 ); if (laterUseSL > 0 ) { buyStopLossLevel = ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) - laterUseSL * _Point ); } } buyTakeProfitLevel = NormalizePrice(buyTakeProfitLevel); buyStopLossLevel = NormalizePrice(buyStopLossLevel); if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) >= buyTakeProfitLevel && buyTakeProfitLevel > 0 ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) <= buyStopLossLevel) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } if (NormalizePrice( PositionGetDouble ( POSITION_TP )) != buyTakeProfitLevel || NormalizePrice( PositionGetDouble ( POSITION_SL )) != buyStopLossLevel) { obj_Trade.PositionModify(ticket, buyStopLossLevel, buyTakeProfitLevel); } } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { double sellTakeProfitLevel = (sellBreakEvenPrice - takeProfitPips * _Point ) * (takeProfitPips > 0 ); double sellStopLossLevel = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if (slBreakevenMinus > 0 ) { sellStopLossLevel = (sellBreakEvenPrice + slBreakevenMinus * _Point ); } if (sellCount == 1 ) { sellTakeProfitLevel = ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) - takeProfitPips * _Point ) * (takeProfitPips > 0 ); if (laterUseSL > 0 ) { sellStopLossLevel = ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) + laterUseSL * _Point ); } } sellTakeProfitLevel = NormalizePrice(sellTakeProfitLevel); sellStopLossLevel = NormalizePrice(sellStopLossLevel); if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) <= sellTakeProfitLevel) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) >= sellStopLossLevel && sellStopLossLevel > 0 ) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } if (NormalizePrice( PositionGetDouble ( POSITION_TP )) != sellTakeProfitLevel || NormalizePrice( PositionGetDouble ( POSITION_SL )) != sellStopLossLevel) { obj_Trade.PositionModify(ticket, sellStopLossLevel, sellTakeProfitLevel); } } } } void addAveragingOrder() { int positionIndex = 0 ; double lastOpenPrice = 0 ; double lastLotSize = 0 ; bool isLastBuy = false ; int totalBuyPositions = 0 ; int totalSellPositions = 0 ; long currentSpread = SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ); double supportResistanceLevel = iClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , 1 ); for (positionIndex = 0 ; positionIndex < PositionsTotal (); positionIndex++) { ulong ticket = PositionGetTicket (positionIndex); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if (lastOpenPrice == 0 ) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastOpenPrice > PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastLotSize < PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) { lastLotSize = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } isLastBuy = true ; totalBuyPositions++; } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if (lastOpenPrice == 0 ) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastOpenPrice < PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastLotSize < PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) { lastLotSize = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } isLastBuy = false ; totalSellPositions++; } } if (isLastBuy) { if (supportResistanceLevel > iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )) { if (IsBuyPinbar() && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) <= lastOpenPrice - (orderDistancePips * _Point )) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble ((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) - stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); isLastBuy = false ; return ; } } } else if (!isLastBuy) { if (supportResistanceLevel < iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )) { if (IsSellPinbar() && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) >= lastOpenPrice + (orderDistancePips * _Point )) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble ((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) + stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); return ; } } } } void addAveragingOrderWithAutoTP() { int positionIndex = 0 ; double lastOpenPrice = 0 ; double lastLotSize = 0 ; bool isLastBuy = false ; int totalBuyPositions = 0 ; int totalSellPositions = 0 ; long currentSpread = SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ); double supportResistanceLevel = iClose ( Symbol (), PERIOD_H4 , 1 ); for (positionIndex = 0 ; positionIndex < PositionsTotal (); positionIndex++) { ulong ticket = PositionGetTicket (positionIndex); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if (lastOpenPrice == 0 ) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastOpenPrice > PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastLotSize < PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) { lastLotSize = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } isLastBuy = true ; totalBuyPositions++; } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if (lastOpenPrice == 0 ) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastOpenPrice < PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )) { lastOpenPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (lastLotSize < PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) { lastLotSize = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } isLastBuy = false ; totalSellPositions++; } } if (isLastBuy) { if (supportResistanceLevel > iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )) { if (IsBuyPinbar() && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) <= lastOpenPrice - (orderDistancePips * _Point )) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , NormalizeDouble ((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), 0 , 0 , orderComment); calculatePositionMetrics(); updateStopLossTakeProfit(); isLastBuy = false ; return ; } } } else if (!isLastBuy) { if (supportResistanceLevel < iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 )) { if (IsSellPinbar() && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) >= lastOpenPrice + (orderDistancePips * _Point )) { obj_Trade.PositionOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , NormalizeDouble ((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), 0 , 0 , orderComment); calculatePositionMetrics(); updateStopLossTakeProfit(); return ; } } } }

Здесь мы реализуем функции "updateStopLossTakeProfit" и "addAveragingOrder", а также "addAveragingOrderWithAutoTP", для управления стоп-лоссами, тейк-профитами и усреднением позиций, обеспечивая динамическую корректировку позиций. Сначала разработаем функцию "updateStopLossTakeProfit", которая перебирает все позиции. Для позиций на покупку (POSITION_TYPE_BUY) вычислим "buyTakeProfitLevel" на основе "buyBreakEvenPrice" плюс "takeProfitPips * _Point", если значение "takeProfitPips" положительное, получаем текущий стоп-лосс с помощью PositionGetDouble, корректируем его до "buyBreakEvenPrice - slBreakevenMinus * _Point", если значение "slBreakevenMinus" положительное, или для отдельных позиций ("buyCount == 1"), установим тейк-профит и стоп-лосс на основе POSITION_PRICE_OPEN, скорректированного с учетом тейк-профита и стоп-лосса, нормализуем оба уровня с помощью "NormalizePrice", закрываем позиции с помощью "obj_Trade.PositionClose", если цена Bid достигает тейк-профита или стоп-лосса, и изменяем позиции с помощью "obj_Trade.PositionModify", если уровни различаются. Аналогичная логика применяется и к позициям на продажу с использованием параметров "sellBreakEvenPrice" и цены Ask.

Затем перейдём к реализации функции "addAveragingOrder", которая отслеживает последнюю позицию, перебираем PositionsTotal, обновляем "lastOpenPrice" до самой низкой цены покупки или самой высокой цены продажи и "lastLotSize" до наибольшего объема, устанавливаем значение "isLastBuy" соответствующим образом. Для позиций на покупку, если "supportResistanceLevel" превышает текущую цену открытия и обнаружен пин-бар на покупку с помощью "IsBuyPinbar", а цена Bid находится ниже "lastOpenPrice" на "orderDistancePips * _Point", откроем позицию на покупку с помощью "obj_Trade.PositionOpen", используя размер лота "lastLotSize * lotMultiplier", нормализованного с помощью "fnGetLotDigit", с рассчитанными стоп-лоссом и тейк-профитом, и сбрасываем "isLastBuy". Для позиций на продажу проверяем, находится ли цена Ask выше "lastOpenPrice" на "orderDistancePips * _Point", и открываем позицию на продажу аналогичным образом.

Наконец, реализуем функцию "addAveragingOrderWithAutoTP", которая следует той же логике, что и "addAveragingOrder", но открывает позиции без начального стоп-лосса или тейк-профита (установленных на 0), вызывает "calculatePositionMetrics" для обновления таких показателей, как "buyBreakEvenPrice", и вызывает "updateStopLossTakeProfit" для установки уровней безубыточности, обеспечивая динамическую корректировку для усредняющих сделок. Теперь можно вызывать эти функции в логике обработки тиков, чтобы они вступили в силу.

if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesBuy() >= 1 && CountTradesBuy() < maxOrders && useAutoTakeProfit == false ) { addAveragingOrder(); } if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesSell() >= 1 && CountTradesSell() < maxOrders && useAutoTakeProfit == false ) { addAveragingOrder(); } if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesBuy() >= 1 && CountTradesBuy() < maxOrders && useAutoTakeProfit == true ) { addAveragingOrderWithAutoTP(); } if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesSell() >= 1 && CountTradesSell() < maxOrders && useAutoTakeProfit == true ) { addAveragingOrderWithAutoTP(); }

Завершим реализацию логики тиков добавлением логики для обработки усреднения сделок при определенных условиях, что расширяет возможности советника по динамическому наращиванию позиций. Во-первых, если параметр "useSignalMode" установлен в значение "ENABLED", мы проверяем, существует ли хотя бы одна позиция на покупку с помощью "CountTradesBuy", и количество позиций на покупку меньше значения "maxOrders". Если "useAutoTakeProfit" равно false, вызовем функцию "addAveragingOrder" для открытия дополнительной позиции на покупку на основе критериев обнаружения пин-баров и ценового расстояния, используя умноженный размер лота.

Затем перейдем к применению той же логики для позиций на продажу, проверяя значение "CountTradesSell" и вызывая функцию "addAveragingOrder", если "useAutoTakeProfit" имеет значение false, чтобы добавить позицию на продажу при аналогичных условиях. Далее, для позиций на покупку, когда параметр "useAutoTakeProfit" имеет значение true, вызовем функцию "addAveragingOrderWithAutoTP", чтобы открыть позицию на покупку без первоначального стоп-лосса или тейк-профита. После этого обновим метрики и скорректируем уровни, основанные на точке безубыточности. Наконец, повторим эти действия для позиций на продажу, когда "useAutoTakeProfit" имеет значение true, вызовем "addAveragingOrderWithAutoTP", чтобы добавить позицию на продажу с динамической корректировкой стоп-лосса и тейк-профита. Эта логика обеспечит эффективное управление усреднением сделок в сигнальном режиме советником, адаптируясь к рыночным движениям. После компиляции получаем следующий результат.

Теперь, когда мы добавили опцию усреднения, осталось только добавить логику трейлинг-стопа для управления рисками. Для точного контроля рисков эту логику необходимо будет выполнять на каждом тике, поэтому мы добавим её вне логики ограничения баров.

double setPointValue = normalizedPoint; if (useTrailingStop && trailingStartPips > 0 && breakevenPips < trailingStartPips) { double averageBuyPrice = rata_price( ORDER_TYPE_BUY ); double trailingReference = 0 ; for ( int iTrade = 0 ; iTrade < PositionsTotal (); iTrade++) { ulong ticket = PositionGetTicket (iTrade); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if (useAutoTakeProfit) { trailingReference = averageBuyPrice; } else { trailingReference = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - trailingReference > trailingStartPips * setPointValue) { if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue) > PositionGetDouble ( POSITION_SL )) { obj_Trade.PositionModify(ticket, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue), PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } } } double averageSellPrice = rata_price( ORDER_TYPE_SELL ); for ( int iTrade2 = 0 ; iTrade2 < PositionsTotal (); iTrade2++) { ulong ticket2 = PositionGetTicket (iTrade2); if (ticket2 == 0 ) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol () && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magicNumber) { if (useAutoTakeProfit) { trailingReference = averageSellPrice; } else { trailingReference = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); } if (trailingReference - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) > trailingStartPips * setPointValue) { if ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue) < PositionGetDouble ( POSITION_SL ) || PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 ) { obj_Trade.PositionModify(ticket2, SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue), PositionGetDouble ( POSITION_TP )); } } } } }

Мы реализуем логику трейлинг-стопа, сначала устанавливая значение параметра "setPointValue" равным "normalizedPoint" для обеспечения согласованности расчетов цены, а затем проверяя, истинно ли значение параметра "useTrailingStop", положительно ли значение параметра "trailingStartPips" и меньше ли значение параметра "breakevenPips" значения "trailingStartPips", чтобы гарантировать корректность условий трейлинга. Затем перейдем к обработке позиций на покупку, вычисляя "averageBuyPrice" с помощью "rata_price" для ORDER_TYPE_BUY, перебирая все позиции, чтобы получить действительные тикеты позиций на покупку, соответствующие "Symbol" и "magicNumber". Установим "trailingReference" в значение "averageBuyPrice", если "useAutoTakeProfit" истинно, или в значение "POSITION_PRICE_OPEN" в противном случае, и изменяем стоп-лосс с помощью "obj_Trade.PositionModify" на SYMBOL_BID - (trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue", если цена Bid превышает "trailingReference" на "trailingStartPips * setPointValue", а новый стоп-лосс выше текущего.

Далее применим аналогичную логику для позиций на продажу, вычислим "averageSellPrice" с помощью "rata_price" для "ORDER_TYPE_SELL", перебирая позиции. Установим "trailingReference" равным "averageSellPrice" или POSITION_PRICE_OPEN и изменим стоп-лосс на "SYMBOL_ASK + (trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue", если цена Ask ниже "trailingReference" на "trailingStartPips * setPointValue", а новый стоп-лосс ниже или не установлен. Наконец, обеспечим сохранение существующего уровня тейк-профита при внесении изменений с помощью функции "PositionGetDouble(POSITION_TP)" и вызовем ChartRedraw в вызывающей функции для обновления графика. После компиляции получаем следующий результат.

До трейлинг-стопа:

После трейлинг-стопа:

Теперь, после завершения разработки логики управления позициями, можно создать дашборд для визуализации показателей счёта. Мы используем для этого специальную функцию также для упрощения управления.

void Display_Info() { buyCount = 0 ; currentBuyLot = 0 ; totalBuyLots = 0 ; sellCount = 0 ; currentSellLot = 0 ; totalSellLots = 0 ; totalSum = 0 ; totalSwap = 0 ; buyProfit = 0 ; sellProfit = 0 ; buyWeightedSum = 0 ; sellWeightedSum = 0 ; buyBreakEvenPrice = 0 ; sellBreakEvenPrice = 0 ; minBuyLot = 9999 ; minSellLot = 9999 ; maxSellPrice = 0 ; minBuyPrice = 999999999 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) != Symbol ()) continue ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { buyCount++; totalOperations++; currentBuyLot = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); buyProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); totalBuyLots += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); minBuyLot = MathMin (minBuyLot, PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )); buyWeightedSum += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) * PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); minBuyPrice = MathMin (minBuyPrice, PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { sellCount++; totalOperations++; currentSellLot = PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); sellProfit += PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); totalSellLots += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); minSellLot = MathMin (minSellLot, PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )); sellWeightedSum += PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ) * PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); maxSellPrice = MathMax (maxSellPrice, PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN )); } } if (totalBuyLots > 0 ) { buyBreakEvenPrice = buyWeightedSum / totalBuyLots; } if (totalSellLots > 0 ) { sellBreakEvenPrice = sellWeightedSum / totalSellLots; } int minutesRemaining, secondsRemaining; minutesRemaining = ( int )( PeriodSeconds () - ( TimeCurrent () - iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ))); secondsRemaining = minutesRemaining % 60 ; minutesRemaining = minutesRemaining / 60 ; long currentSpread = SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD ); string spreadPrefix = "" , minutesPrefix = "" , secondsPrefix = "" ; if (currentSpread < 10 ) spreadPrefix = ".." ; else if (currentSpread < 100 ) spreadPrefix = "." ; if (minutesRemaining < 10 ) minutesPrefix = "0" ; if (secondsRemaining < 10 ) secondsPrefix = "0" ; int blinkingColorIndex; color equityColor = clrGreen ; if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) - AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) < 0.0 ) { equityColor = clrRed ; } color profitColor = (buyProfit + sellProfit >= 0 ) ? clrGreen : clrRed ; MqlDateTime currentDateTime; TimeToStruct ( TimeCurrent (), currentDateTime); if (currentDateTime.sec >= 0 && currentDateTime.sec < 10 ) { blinkingColorIndex = clrRed ; } if (currentDateTime.sec >= 10 && currentDateTime.sec < 20 ) { blinkingColorIndex = clrOrange ; } if (currentDateTime.sec >= 20 && currentDateTime.sec < 30 ) { blinkingColorIndex = clrBlue ; } if (currentDateTime.sec >= 30 && currentDateTime.sec < 40 ) { blinkingColorIndex = clrDodgerBlue ; } if (currentDateTime.sec >= 40 && currentDateTime.sec < 50 ) { blinkingColorIndex = clrYellow ; } if (currentDateTime.sec >= 50 && currentDateTime.sec <= 59 ) { blinkingColorIndex = clrYellow ; } if ( ObjectFind ( 0 , "DashboardBG" ) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , "DashboardBG" , OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_XDISTANCE , 100 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_YDISTANCE , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_XSIZE , 260 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_YSIZE , 300 ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_BGCOLOR , clrLightGray ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , "DashboardBG" , OBJPROP_BACK , false ); } if ( ObjectFind ( 0 , "CLOSE ALL" ) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_CORNER , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_XDISTANCE , 110 ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_YDISTANCE , 280 ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_XSIZE , 240 ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_YSIZE , 25 ); ObjectSetString ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_TEXT , "Close All Positions" ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_BGCOLOR , clrRed ); ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_BORDER_COLOR , clrBlack ); } string headerText = "Pin Bar Averaging EA" ; LABEL( "Header" , "Impact" , 20 , 110 , 20 , clrNavy , 0 , headerText); string copyrightText = "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria" ; LABEL( "Copyright" , "Arial" , 9 , 110 , 55 , clrBlack , 0 , copyrightText); string linkText = "https://t.me/Forex_Algo_Trader" ; LABEL( "Link" , "Arial" , 9 , 110 , 70 , clrBlue , 0 , linkText); string accountHeader = "Account Information" ; LABEL( "AccountHeader" , "Arial Bold" , 10 , 110 , 90 , clrBlack , 0 , accountHeader); string balanceText = "Balance: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), 2 ); LABEL( "Balance" , "Arial" , 9 , 120 , 105 , clrBlack , 0 , balanceText); string equityText = "Equity: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ), 2 ); LABEL( "Equity" , "Arial" , 9 , 120 , 120 , equityColor, 0 , equityText); string marginText = "Free Margin: " + DoubleToString ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ), 2 ); LABEL( "Margin" , "Arial" , 9 , 120 , 135 , clrBlack , 0 , marginText); string profitText = "Open Profit: " + DoubleToString (buyProfit + sellProfit, 2 ); LABEL( "Profit" , "Arial" , 9 , 120 , 150 , profitColor, 0 , profitText); string positionsText = "Buy Positions: " + IntegerToString (( int )buyCount) + " Sell Positions: " + IntegerToString (( int )sellCount); LABEL( "Positions" , "Arial" , 9 , 120 , 165 , clrBlack , 0 , positionsText); string buyBEText = "Buy Break Even: " + (buyCount > 0 ? DoubleToString (buyBreakEvenPrice, _Digits ) : "-" ); LABEL( "BuyBE" , "Arial" , 9 , 120 , 180 , clrBlack , 0 , buyBEText); string sellBEText = "Sell Break Even: " + (sellCount > 0 ? DoubleToString (sellBreakEvenPrice, _Digits ) : "-" ); LABEL( "SellBE" , "Arial" , 9 , 120 , 195 , clrBlack , 0 , sellBEText); string spreadText = "Spread: " + spreadPrefix + IntegerToString (( int )currentSpread) + " points" ; LABEL( "Spread" , "Arial" , 9 , 120 , 210 , clrBlack , 0 , spreadText); string timeText = "Time to next bar: " + minutesPrefix + IntegerToString (minutesRemaining) + ":" + secondsPrefix + IntegerToString (secondsRemaining); LABEL( "Time" , "Arial" , 9 , 120 , 225 , clrBlack , 0 , timeText); string pinbarText; if (IsBuyPinbar()) pinbarText = "Buy Pinbar" ; else if (IsSellPinbar()) pinbarText = "Sell Pinbar" ; else pinbarText = "None" ; LABEL( "Pinbar" , "Arial" , 9 , 120 , 240 , clrBlack , 0 , "Pinbar Signal: " + pinbarText); string patternText = "Candle Pattern: " + CandleStick_Analyzer(); LABEL( "Pattern" , "Arial" , 9 , 120 , 255 , clrBlack , 0 , patternText); }

Реализуем функцию "Display_Info", чтобы создать всеобъемлющий дашборд для мониторинга сделок в реальном времени. Сначала сбрасываем ключевые показатели, такие как "buyCount" и другие, затем проходим по всем позициям, чтобы обновить эти показатели для позиций на покупку и продажу, соответствующих "Symbol", увеличивая количество, суммируя прибыль, объемы, взвешенные цены открытия, отслеживая минимальные/максимальные цены и рассчитывая цены безубыточности, если это применимо.

Затем вычислим оставшееся до следующего бара время, используя PeriodSeconds за вычетом разницы между текущим временем и iTime, преобразуем его в "minutesRemaining" и "secondsRemaining". Установим префиксы форматирования для отображения спреда и времени. Далее определим "equityColor" (зеленый или красный в зависимости от соотношения эквити и баланса) и "profitColor" (зеленый или красный в зависимости от общей прибыли). А также установим индекс мигающего цвета на основе текущей секунды для визуального эффекта. Наконец, создадим фон дашборда с помощью ObjectCreate в качестве OBJ_RECTANGLE_LABEL, если "DashboardBG" не существует, кнопку "CLOSE ALL" в качестве "OBJ_BUTTON", а также несколько меток с использованием функции "LABEL" для отображения названия советника, информации об авторских правах, ссылки, информации о торговом счете (баланс, эквити, свободная маржа, прибыль), количества позиций, цен безубыточности, спреда, времени до следующего бара, сигнала пин-бара и свечных паттернов из "CandleStick_Analyzer", обеспечивая чёткую и динамичную визуализацию торговой информации. Для этой кнопки реализуем обработку в OnChartEvent обработчике.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == "CLOSE ALL" ) { ObjectSetInteger ( 0 , "CLOSE ALL" , OBJPROP_STATE , false ); for ( int positionIndex = PositionsTotal () - 1 ; positionIndex >= 0 ; positionIndex--) { ulong ticket = PositionGetTicket (positionIndex); if (ticket == 0 ) continue ; if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) { obj_Trade.PositionClose(ticket); } } } } }

В функции OnChartEvent проверим, совпадает ли "id" события с CHARTEVENT_OBJECT_CLICK для обнаружения кликов по объектам на графике. Затем проверим, является ли нажатый объект "sparam" кнопкой "CLOSE ALL", и если да, то сбросим состояние кнопки на false, используя ObjectSetInteger с параметром "OBJPROP_STATE". Далее переберем все позиции, получая тикет каждой позиции с помощью функции PositionGetTicket, пропускаем недействительные тикеты и проверяем, совпадает ли инструмент позиции с текущим значением "Symbol" с помощью PositionGetString функции. Наконец совпадающие позиции закроем с помощью "obj_Trade.PositionClose", которая выполняет команду пользователя по закрытию всех позиций. Тем самым обеспечим предоставление кнопкой "Close All Positions" на дашборде удобного способа ручного управления открытыми сделками. После вызова функции в OnTick и компиляции получим следующий результат.

На изображении видно, что система может обнаруживать и визуализировать линии поддержки или сопротивления, открывать и усреднять позиции, сопровождать позиции и визуализировать показатели торгового счета на панели. Тем самым поставленные задачи решены. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.





Тестирование на истории

После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:

Отчет о тестировании на истории:





Заключение

В заключение отметим, что мы создали систему усреднения на основе пин-баров в MQL5. В ней используются свечные паттерны пин-баров для открытия сделок и управления несколькими позициями с помощью стратегии усреднения, улучшенной трейлинг-стопами, переводом в безубыток, а также дашбордом для мониторинга в реальном времени. Благодаря модульным компонентам, таким как функции "CandleStick_Analyzer" и "addAveragingOrder", эта программа предлагает дисциплинированный подход к торговле на разворотах с настраиваемыми средствами контроля рисков.

Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.

Используя представленные концепции и методы реализации, можно адаптировать эту систему усреднения на основе пин-баров к своему стилю торговли, улучшая свои алгоритмические стратегии. Удачной торговли!