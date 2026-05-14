Автоматизация торговых стратегий в MQL5 (Часть 26): Создание системы усреднения на основе пин-баров для многопозиционной торговли
Введение
В своей предыдущей статье (Часть 25) мы разработали систему торговли по линиям тренда на MetaQuotes Language 5 (MQL5). В этой системе используется аппроксимация методом наименьших квадратов для определения линий поддержки и сопротивления тренда, генерируются автоматизированные сделки на основе касаний ценой с визуальной обратной связью. В Части 26 мы создадим программу усреднения по пин-барам, которая определяет свечные паттерны пин-баров для открытия сделок и управляет несколькими позициями с помощью стратегии усреднения, включающей трейлинг-стопы, перевод в безубыток и дашборд для мониторинга в реальном времени. В статье рассмотрим следующие темы:
- Изучение модели усреднения по пин‑барам
- Реализация средствами MQL5
- Тестирование на истории
- Заключение
В итоге у вас будет мощная стратегия в MQL5 для торговли на основе пин-баров, готовая к настройке. Перейдём к реализации!
Изучение модели усреднения по пин‑барам
Мы создаем автоматизированную торговую систему, которая использует свечные паттерны пин-баров. Они представляют собой одиночные свечи, характеризующиеся длинной тенью и небольшим телом, часто сигнализирующие о сильных разворотах цены на ключевых рыночных уровнях. Стратегии пин-баров популярны в трейдинге, поскольку определяют моменты, когда происходит отбой цены, предлагая точки входа с высокой вероятностью для сделок, особенно в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. Ниже приведена визуализация некоторых типовых формаций.
Наш подход будет сосредоточен на обнаружении этих пин-баров в пределах текущего таймфрейма и использовании стратегии усреднения для открытия дополнительных позиций, если рынок движется против первоначальной сделки. Это должно улучшить общий результат торговли и одновременно ограничить риск с помощью трейлинг-стопа и перевода в безубыток. Чтобы добиться этого, мы сначала определим пин-бары относительно уровней поддержки или сопротивления, полученных на основе закрытия свечи на предыдущем периоде H4, чтобы обеспечить соответствие сделок значимым рыночным зонам.
Затем мы реализуем механизм усреднения для добавления позиций через заданные ценовые интервалы, что повысит гибкость в условиях высокой волатильности. Наконец, мы добавим дашборд для отображения показателей сделок в реальном времени и будем использовать визуальные индикаторы, такие как линии, для обозначения ключевых уровней, что позволит нам эффективно отслеживать и корректировать свою стратегию. Взгляните на то, к чему мы будем стремиться, а затем мы сможем приступить к реализации.
Реализация средствами MQL5
Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в Навигатор, найдите папку "Индикаторы" (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только это будет сделано, в среде программирования мы начнем с объявления некоторых входных параметров и глобальных переменных, что сделает программу более динамичной.
//+------------------------------------------------------------------+ //| a. Pin Bar Averaging EA.mq5 | //| Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria. | //| https://t.me/Forex_Algo_Trader | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> //--- Include Trade library for trading operations CTrade obj_Trade; //--- Instantiate trade object //+------------------------------------------------------------------+ //| Trading signal enumeration | //+------------------------------------------------------------------+ enum EnableTradingBySignal { //--- Define trading signal enum ENABLED = 1, // Enable trading signals DISABLED = 0 // Disable trading signals }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Input parameters | //+------------------------------------------------------------------+ input bool useSignalMode = DISABLED; // Set signal mode (ENABLED/DISABLED) input int orderDistancePips = 50; // Set order distance (pips) input double lotMultiplier = 1; // Set lot size multiplier input bool useRSIFilter = false; // Enable RSI filter input int magicNumber = 123456789; // Set magic number input double initialLotSize = 0.01; // Set initial lot size input int compoundPercent = 2; // Set compounding percent (0 for fixed lots) input int maxOrders = 5; // Set maximum orders input double stopLossPips = 400; // Set stop loss (pips) input double takeProfitPips = 200; // Set take profit (pips) input bool useAutoTakeProfit = true; // Enable auto take profit input bool useTrailingStop = true; // Enable trailing stop input double trailingStartPips = 15; // Set trailing start (pips) input double breakevenPips = 10; // Set breakeven (pips) input string orderComment = "Forex_Algo_Trader"; // Set order comment input color lineColor = clrBlue; // Set line color input int lineWidth = 2; // Set line width //+------------------------------------------------------------------+ //| Global variables | //+------------------------------------------------------------------+ bool isTradingAllowed(); //--- Declare trading allowed check double slBreakevenMinus = 0; //--- Initialize breakeven minus double normalizedPoint; //--- Declare normalized point ulong currentTicket = 0; //--- Initialize current ticket double buyCount, currentBuyLot, totalBuyLots; //--- Declare buy metrics double sellCount, currentSellLot, totalSellLots; //--- Declare sell metrics double totalSum, totalSwap; //--- Declare total sum and swap double buyProfit, sellProfit, totalOperations; //--- Declare profit and operations double buyWeightedSum, sellWeightedSum; //--- Declare weighted sums double buyBreakEvenPrice, sellBreakEvenPrice; //--- Declare breakeven prices double minBuyLot, minSellLot; //--- Declare minimum lot sizes double maxSellPrice, minBuyPrice; //--- Declare price extremes
Чтобы заложить основу системы усреднения по пин-барам в MQL5, автоматизирующей торговлю по паттернам pin bar и поддерживающей надёжное управление позициями, мы сначала подключаем библиотеку "<Trade\Trade.mqh>" и создаем объект "obj_Trade" как объект CTrade для обработки торговых операций, таких как открытие и закрытие позиций. Затем определим перечисление "EnableTradingBySignal" со значениями "ENABLED" (1) и "DISABLED" (0), чтобы контролировать, используются ли торговые сигналы для управления позициями. Далее настроим входные параметры для пользовательской настройки советника: логическое значение для переключения режима сигнала, расстояние между ордерами в пипсах, множитель размера лота, переключатель фильтра RSI, магический номер для идентификации позиций, начальный размер лота, процент компаундинга (0 для фиксированных лотов), максимальное количество ордеров, стоп-лосс и тейк-профит в пипсах, переключатели автоматического тейк-профита и трейлинг-стопа, уровень активации трейлинг-стопа и безубыток в пипсах, комментарий к ордеру, а также цвет и ширину линий для визуальных индикаторов.
Наконец, объявляем глобальные переменные: функцию "isTradingAllowed" для проверки торговых условий, "slBreakevenMinus", инициализированную значением 0 для корректировки стоп-лосса, "normalizedPoint" для масштабирования цены, "currentTicket" для отслеживания сделок, счетчиков и сумм, таких как "buyCount", "currentBuyLot", "totalBuyLots", "sellCount", "currentSellLot", "totalSellLots", "totalSum", "totalSwap", "buyProfit", "sellProfit", "totalOperations", "buyWeightedSum", "sellWeightedSum", "buyBreakEvenPrice", "sellBreakEvenPrice", "minBuyLot", "minSellLot", "maxSellPrice" и "minBuyPrice", а также переменные для расчёта метрик позиций, устанавливая основную структуру советника для обнаружения пин-баров и усреднения. Теперь можно перейти к инициализации программы, поскольку большая часть работы будет выполнена на каждом тике.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { normalizedPoint = _Point; //--- Initialize point value if (_Digits == 5 || _Digits == 3) { //--- Check for 5 or 3 digit symbols normalizedPoint *= 10; //--- Adjust point value } ChartSetInteger(0, CHART_SHOW_GRID, false); //--- Disable chart grid obj_Trade.SetExpertMagicNumber(magicNumber); //--- Set magic number for trade object obj_Trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_IOC); //--- Set order filling type return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return success } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ObjectsDeleteAll(0); //--- Delete all chart objects ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Во-первых, в обработчике OnInit мы инициализируем "normalizedPoint" значением _Point и корректируем его, умножая на 10 для 5- или 3-значных символов с помощью _Digits, чтобы обеспечить точные расчеты цены; отключаем сетку графика с помощью ChartSetInteger, устанавливая CHART_SHOW_GRID в значение false для более наглядного отображения. Настраиваем "obj_Trade" с помощью "SetExpertMagicNumber", используя "magicNumber" для идентификации сделок. Устанавливаем тип исполнения ордера на "ORDER_FILLING_IOC" с помощью "SetTypeFilling" и возвращаем "INIT_SUCCEEDED" для подтверждения успешной инициализации. Затем мы переходим к обработчику OnDeinit, где удаляем все объекты графика с помощью ObjectsDeleteAll, чтобы очистить визуальные элементы, такие как дашборд и линии, которые определим позже. Это сделано для гарантированной очистки графика и вызова ChartRedraw для обновления графика перед завершением работы. Прежде чем углубиться в сложную торговую логику, давайте определим некоторые вспомогательные функции, которые нам понадобятся, чтобы сделать программу динамичной и простой в обслуживании.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Count total trades | //+------------------------------------------------------------------+ int CountTrades() { int positionCount = 0; //--- Initialize position count for (int trade = PositionsTotal() - 1; trade >= 0; trade--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(trade); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != Symbol() || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magicNumber) continue; //--- Skip non-matching positions if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL || PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check trade type positionCount++; //--- Increment position count } } return(positionCount); //--- Return total count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Count buy trades | //+------------------------------------------------------------------+ int CountTradesBuy() { int buyPositionCount = 0; //--- Initialize buy position count for (int trade = PositionsTotal() - 1; trade >= 0; trade--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(trade); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != Symbol() || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magicNumber) continue; //--- Skip non-matching positions if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position buyPositionCount++; //--- Increment buy count } } return(buyPositionCount); //--- Return buy count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Count sell trades | //+------------------------------------------------------------------+ int CountTradesSell() { int sellPositionCount = 0; //--- Initialize sell position count for (int trade = PositionsTotal() - 1; trade >= 0; trade--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(trade); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != Symbol() || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magicNumber) continue; //--- Skip non-matching positions if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position sellPositionCount++; //--- Increment sell count } } return(sellPositionCount); //--- Return sell count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Normalize price | //+------------------------------------------------------------------+ double NormalizePrice(double price) { return(NormalizeDouble(price, _Digits)); //--- Normalize price to symbol digits } //+------------------------------------------------------------------+ //| Get lot digit for normalization | //+------------------------------------------------------------------+ int fnGetLotDigit() { double lotStepValue = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP); //--- Get lot step value if (lotStepValue == 1) return(0); //--- Return 0 for step 1 if (lotStepValue == 0.1) return(1); //--- Return 1 for step 0.1 if (lotStepValue == 0.01) return(2); //--- Return 2 for step 0.01 if (lotStepValue == 0.001) return(3); //--- Return 3 for step 0.001 if (lotStepValue == 0.0001) return(4); //--- Return 4 for step 0.0001 return(1); //--- Default to 1 } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check buy orders for specific magic number | //+------------------------------------------------------------------+ int CheckBuyOrders(int magic) { int buyOrderCount = 0; //--- Initialize buy order count for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magic) continue; //--- Skip non-matching magic if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol()) { //--- Check symbol if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position buyOrderCount++; //--- Increment buy count break; //--- Exit loop } } } return(buyOrderCount); //--- Return buy order count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check sell orders for specific magic number | //+------------------------------------------------------------------+ int CheckSellOrders(int magic) { int sellOrderCount = 0; //--- Initialize sell order count for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magic) continue; //--- Skip non-matching magic if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol()) { //--- Check symbol if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position sellOrderCount++; //--- Increment sell count break; //--- Exit loop } } } return(sellOrderCount); //--- Return sell order count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check total buy orders | //+------------------------------------------------------------------+ int CheckTotalBuyOrders(int magic) { int totalBuyOrderCount = 0; //--- Initialize total buy order count for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magic) continue; //--- Skip non-matching magic if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol()) { //--- Check symbol if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position totalBuyOrderCount++; //--- Increment buy count } } } return(totalBuyOrderCount); //--- Return total buy count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check total sell orders | //+------------------------------------------------------------------+ int CheckTotalSellOrders(int magic) { int totalSellOrderCount = 0; //--- Initialize total sell order count for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magic) continue; //--- Skip non-matching magic if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol()) { //--- Check symbol if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position totalSellOrderCount++; //--- Increment sell count } } } return(totalSellOrderCount); //--- Return total sell count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check market buy orders | //+------------------------------------------------------------------+ int CheckMarketBuyOrders() { int marketBuyCount = 0; //--- Initialize market buy count for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magicNumber) continue; //--- Skip non-matching magic if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol()) { //--- Check symbol if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position marketBuyCount++; //--- Increment buy count } } } return(marketBuyCount); //--- Return market buy count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check market sell orders | //+------------------------------------------------------------------+ int CheckMarketSellOrders() { int marketSellCount = 0; //--- Initialize market sell count for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magicNumber) continue; //--- Skip non-matching magic if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol()) { //--- Check symbol if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position marketSellCount++; //--- Increment sell count } } } return(marketSellCount); //--- Return market sell count } //+------------------------------------------------------------------+ //| Close all buy positions | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseBuy() { while (CheckMarketBuyOrders() > 0) { //--- Check buy orders exist for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check symbol and magic if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position obj_Trade.PositionClose(ticket); //--- Close position } } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Close all sell positions | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseSell() { while (CheckMarketSellOrders() > 0) { //--- Check sell orders exist for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check symbol and magic if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position obj_Trade.PositionClose(ticket); //--- Close position } } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate lot size | //+------------------------------------------------------------------+ double GetLots() { double calculatedLot; //--- Initialize calculated lot double minLot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN); //--- Get minimum lot double maxLot = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX); //--- Get maximum lot if (compoundPercent != 0) { //--- Check compounding calculatedLot = NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) * compoundPercent / 100 / 10000, fnGetLotDigit()); //--- Calculate compounded lot if (calculatedLot < minLot) calculatedLot = minLot; //--- Enforce minimum lot if (calculatedLot > maxLot) calculatedLot = maxLot; //--- Enforce maximum lot } else { calculatedLot = initialLotSize; //--- Use fixed lot size } return(calculatedLot); //--- Return calculated lot } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check account free margin | //+------------------------------------------------------------------+ double AccountFreeMarginCheck(string symbol, int orderType, double volume) { double marginRequired = 0.0; //--- Initialize margin required double price = orderType == ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_BID); //--- Get price double calculatedMargin; //--- Declare calculated margin bool success = OrderCalcMargin(orderType == ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL, symbol, volume, price, calculatedMargin); //--- Calculate margin if (success) marginRequired = calculatedMargin; //--- Set margin if successful return AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE) - marginRequired; //--- Return free margin } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check if trading is allowed | //+------------------------------------------------------------------+ bool isTradingAllowed() { bool isAllowed = false; //--- Initialize allowed flag return(true); //--- Return true }
Здесь мы реализуем служебные функции программы для управления подсчетом сделок, закрытием позиций, расчетом размера лота, проверкой маржи и разрешениями на совершение сделок, обеспечивая надежную обработку торговых операций. Сначала создадим функции для подсчёта сделок: Функция "CountTrades" подсчитывает общее количество позиций, перебирая PositionsTotal, проверяя наличие действительных тикетов с помощью PositionGetTicket, сопоставляя "Symbol" и "magicNumber" и увеличивая "positionCount" для позиций на покупку или продажу; "CountTradesBuy" и "CountTradesSell" подсчитывают позиции на покупку и продажу соответственно, фильтруя по POSITION_TYPE_BUY или "POSITION_TYPE_SELL"; "CheckBuyOrders" и "CheckSellOrders" обнаруживают как минимум одну позицию на покупку или продажу с определенным магическим числом, прерывая операцию после первого совпадения; "CheckTotalBuyOrders" и "CheckTotalSellOrders" подсчитывают все позиции на покупку или продажу с помощью магического числа; и "CheckMarketBuyOrders" и "CheckMarketSellOrders" подсчитывают позиции на покупку или продажу с заданным магическим числом.
Затем мы реализуем функцию "NormalizePrice" для нормализации цен до _Digits с помощью NormalizeDouble и "fnGetLotDigit" для возврата соответствующей десятичной точности для размеров лота на основе SYMBOL_VOLUME_STEP (например, 0 для 1, 1 для 0.1). Далее разработаем функции "CloseBuy" и "CloseSell" для закрытия всех позиций на покупку или продажу, перебирая позиции в цикле, проверяя значения "Symbol" и "magicNumber" и используя "obj_Trade.PositionClose" до тех пор, пока "CheckMarketBuyOrders" или "CheckMarketSellOrders" не вернут 0. Наконец, мы реализуем функцию "GetLots" для расчета размера лота на основе "compoundPercent" (нормализация "AccountInfoDouble (ACCOUNT_BALANCE) * compoundPercent / 100 / 10000" с помощью функции "fnGetLotDigit", ограниченной параметрами SYMBOL_VOLUME_MIN и "SYMBOL_VOLUME_MAX") или "initialLotSize", а также "AccountFreeMarginCheck" для вычисления доступной маржи путем расчета требуемой маржи с помощью OrderCalcMargin для заданного типа ордера и объема, и "isTradingAllowed" в качестве заполнителя, возвращающего true. Для визуализации нам понадобятся функции для рисования линий и меток на графике.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Draw support/resistance line | //+------------------------------------------------------------------+ void MakeLine(double price) { string name = "level"; //--- Set line name if (ObjectFind(0, name) != -1) { //--- Check if line exists ObjectMove(0, name, 0, iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0), price); //--- Move line return; //--- Exit function } ObjectCreate(0, name, OBJ_HLINE, 0, 0, price); //--- Create horizontal line ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, lineColor); //--- Set color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); //--- Set style ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_WIDTH, lineWidth); //--- Set width ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BACK, true); //--- Set to background } //+------------------------------------------------------------------+ //| Create dashboard label | //+------------------------------------------------------------------+ void LABEL(string labelName, string fontName, int fontSize, int xPosition, int yPosition, color textColor, int corner, string labelText) { if (ObjectFind(0, labelName) < 0) { //--- Check if label exists ObjectCreate(0, labelName, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); //--- Create label } ObjectSetString(0, labelName, OBJPROP_TEXT, labelText); //--- Set label text ObjectSetString(0, labelName, OBJPROP_FONT, fontName); //--- Set font ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_FONTSIZE, fontSize); //--- Set font size ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_COLOR, textColor); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_CORNER, corner); //--- Set corner ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_XDISTANCE, xPosition); //--- Set x position ObjectSetInteger(0, labelName, OBJPROP_YDISTANCE, yPosition); //--- Set y position }
Для создания визуальных элементов программы мы разрабатываем функцию "MakeLine", которая рисует горизонтальную линию на заданном значении "price" для обозначения уровня поддержки или сопротивления, задавая ей имя "level", проверяя ее существование с помощью ObjectFind, перемещая ее с помощью ObjectMove в текущее время бара из iTime, если она найдена, или создавая ее с помощью ObjectCreate как OBJ_HLINE, и устанавливая "OBJPROP_COLOR" в "lineColor", OBJPROP_STYLE в "STYLE_SOLID", "OBJPROP_WIDTH" в "lineWidth", а "OBJPROP_BACK" в true, используя ObjectSetInteger для размещения фона.
Затем мы переходим к реализации функции "LABEL", которая будет создавать или обновлять метки дашборда, проверяя, существует ли "labelName", создавая объект OBJ_LABEL с помощью функции "ObjectCreate", если нет, и устанавливая свойства с помощью функции "ObjectSetString" для "OBJPROP_TEXT" в значение "labelText" и "OBJPROP_FONT" в значение "fontName", а также "ObjectSetInteger" для "OBJPROP_FONTSIZE" в значение "fontSize", "OBJPROP_COLOR" в значение "textColor", OBJPROP_CORNER в значение "corner", "OBJPROP_XDISTANCE" в значение "xPosition", а "OBJPROP_YDISTANCE" в значение y-позиции. Затем мы можем определить служебные функции индикатора, которые будем использовать.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate ATR indicator | //+------------------------------------------------------------------+ double MyiATR(string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int period, int shift) { int handle = iATR(symbol, timeframe, period); //--- Create ATR handle if (handle == INVALID_HANDLE) return 0; //--- Check invalid handle double buffer[1]; //--- Declare buffer if (CopyBuffer(handle, 0, shift, 1, buffer) != 1) buffer[0] = 0; //--- Copy ATR value IndicatorRelease(handle); //--- Release handle return buffer[0]; //--- Return ATR value } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check bullish engulfing pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool BullishEngulfingExists() { if (iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) <= iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) >= iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) >= 10 * _Point && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) >= 10 * _Point) { //--- Check bullish engulfing conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check bullish harami pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool BullishHaramiExists() { if (iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) < iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) < iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) > MyiATR(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 14, 2) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) > 4 * (iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1))) { //--- Check bullish harami conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check doji at bottom pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool DojiAtBottomExists() { if (iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 3) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 3) >= 8 * _Point && MathAbs(iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2)) <= 1 * _Point && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) >= 8 * _Point) { //--- Check doji at bottom conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check doji at top pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool DojiAtTopExists() { if (iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 3) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 3) >= 8 * _Point && MathAbs(iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2)) <= 1 * _Point && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) >= 8 * _Point) { //--- Check doji at top conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check bearish harami pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool BearishHaramiExists() { if (iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) > iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) < iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) > iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) > iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) > MyiATR(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 14, 2) && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) > 4 * (iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1))) { //--- Check bearish harami conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check long up candle pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool LongUpCandleExists() { if (iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) < iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) && iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) >= 40 * _Point && iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) > 2.5 * MyiATR(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 14, 2) && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) < iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) > 10 * _Point) { //--- Check long up candle conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check long down candle pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool LongDownCandleExists() { if (iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) > iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) && iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) >= 40 * _Point && iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) > 2.5 * MyiATR(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 14, 1)) { //--- Check long down candle conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check bearish engulfing pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool BearishEngulfingExists() { if (iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) >= iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) <= iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) && iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) - iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2) >= 10 * _Point && iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) - iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1) >= 10 * _Point) { //--- Check bearish engulfing conditions return(true); //--- Return true } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate average range over 4 days | //+------------------------------------------------------------------+ double AveRange4() { double rangeSum = 0; //--- Initialize range sum int count = 0; //--- Initialize count int index = 1; //--- Initialize index while (count < 4) { //--- Loop until 4 days MqlDateTime dateTime; //--- Declare datetime structure TimeToStruct(iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, index), dateTime); //--- Convert time if (dateTime.day_of_week != 0) { //--- Check non-Sunday rangeSum += iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, index) - iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, index); //--- Add range count++; //--- Increment count } index++; //--- Increment index } return(rangeSum / 4.0); //--- Return average range } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check buy pinbar | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsBuyPinbar() { double currentOpen, currentClose, currentHigh, currentLow; //--- Declare current candle variables double previousHigh, previousLow, previousClose, previousOpen; //--- Declare previous candle variables double currentRange, previousRange, currentHigherPart, currentHigherPart1; //--- Declare range variables currentOpen = iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1); //--- Get current open currentClose = iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1); //--- Get current close currentHigh = iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0); //--- Get current high currentLow = iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1); //--- Get current low previousOpen = iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous open previousClose = iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous close previousHigh = iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous high previousLow = iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous low currentRange = currentHigh - currentLow; //--- Calculate current range previousRange = previousHigh - previousLow; //--- Calculate previous range currentHigherPart = currentHigh - currentRange * 0.4; //--- Calculate higher part currentHigherPart1 = currentHigh - currentRange * 0.4; //--- Calculate higher part double averageDailyRange = AveRange4(); //--- Get average daily range if ((currentClose > currentHigherPart1 && currentOpen > currentHigherPart) && //--- Check close/open in higher third (currentRange > averageDailyRange * 0.5) && //--- Check pinbar size (currentLow + currentRange * 0.25 < previousLow)) { //--- Check nose length double lowArray[3]; //--- Declare low array CopyLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 3, 3, lowArray); //--- Copy low prices int minIndex = ArrayMinimum(lowArray); //--- Find minimum low index if (lowArray[minIndex] > currentLow) return(true); //--- Confirm buy pinbar } return(false); //--- Return false } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check sell pinbar | //+------------------------------------------------------------------+ bool IsSellPinbar() { double currentOpen, currentClose, currentHigh, currentLow; //--- Declare current candle variables double previousHigh, previousLow, previousClose, previousOpen; //--- Declare previous candle variables double currentRange, previousRange, currentLowerPart, currentLowerPart1; //--- Declare range variables currentOpen = iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1); //--- Get current open currentClose = iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1); //--- Get current close currentHigh = iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1); //--- Get current high currentLow = iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 1); //--- Get current low previousOpen = iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous open previousClose = iClose(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous close previousHigh = iHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous high previousLow = iLow(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 2); //--- Get previous low currentRange = currentHigh - currentLow; //--- Calculate current range previousRange = previousHigh - previousLow; //--- Calculate previous range currentLowerPart = currentLow + currentRange * 0.4; //--- Calculate lower part currentLowerPart1 = currentLow + currentRange * 0.4; //--- Calculate lower part double averageDailyRange = AveRange4(); //--- Get average daily range if ((currentClose < currentLowerPart1 && currentOpen < currentLowerPart) && //--- Check close/open in lower third (currentRange > averageDailyRange * 0.5) && //--- Check pinbar size (currentHigh - currentRange * 0.25 > previousHigh)) { //--- Check nose length double highArray[3]; //--- Declare high array CopyHigh(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 3, 3, highArray); //--- Copy high prices int maxIndex = ArrayMaximum(highArray); //--- Find maximum high index if (highArray[maxIndex] < currentHigh) return(true); //--- Confirm sell pinbar } return(false); //--- Return false }
Здесь мы реализуем функции для обнаружения свечных паттернов и расчета среднего истинного диапазона (ATR) для нашей системы. Сначала создадим функцию "MyiATR", которая вычисляет ATR, создавая хэндл с помощью функции iATR для данного инструмента, таймфрейма и периода, возвращая 0, если хэндл недействителен, копируя значение ATR в буфер с помощью CopyBuffer, освобождая хэндл с помощью IndicatorRelease и возвращая значение ATR.
Затем перейдём к реализации функций обнаружения свечных паттернов: Функция "BullishEngulfingExists" проверяет, поглощает ли текущая свеча предыдущую медвежью свечу со значительными размерами тела; "BullishHaramiExists" идентифицирует небольшую бычью свечу внутри более крупной медвежьей свечи, используя "MyiATR" для сравнения размеров; "DojiAtBottomExists" обнаруживает доджи между медвежьей и бычьей свечой для паттерна утренняя звезда; "DojiAtTopExists" идентифицирует доджи между бычьей и медвежьей свечой для паттерна вечерняя звезда; "BearishHaramiExists" проверяет наличие небольшой медвежьей свечи внутри более крупной бычьей свечи; "LongUpCandleExists" подтверждает сильную бычью свечу, за которой следует медвежья, используя ATR; "LongDownCandleExists" обнаруживает сильную медвежью свечу; и "BearishEngulfingExists" подтверждает, что медвежья свеча поглощает бычью.
Наконец, мы реализуем функции "IsBuyPinbar" и "IsSellPinbar", которые определяют пин-бары, проверяя, находятся ли цена закрытия и открытия текущей свечи в верхней или нижней трети ее диапазона, превышает ли диапазон половину среднего дневного диапазона, рассчитанного с помощью функции "AveRange4" (которая усредняет диапазон максимума и минимума за четыре дня, кроме воскресенья), и выходит ли носик пин-бара за пределы минимума или максимума предыдущей свечи, что подтверждается сравнением недавних минимумов или максимумов с функциями CopyLow или CopyHigh и "ArrayMinimum" или ArrayMaximum функциями. Затем можно определить некоторые функции, чтобы получить тип сигнала для отображения, а также взвешенную цену для управления позицией.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Analyze candlestick patterns | //+------------------------------------------------------------------+ string CandleStick_Analyzer() { string candlePattern, comment1 = "", comment2 = "", comment3 = ""; //--- Initialize pattern strings string comment4 = "", comment5 = "", comment6 = "", comment7 = ""; //--- Initialize pattern strings string comment8 = "", comment9 = ""; //--- Initialize pattern strings if (BullishEngulfingExists()) comment1 = " Bullish Engulfing "; //--- Check bullish engulfing if (BullishHaramiExists()) comment2 = " Bullish Harami "; //--- Check bullish harami if (LongUpCandleExists()) comment3 = " Bullish LongUp "; //--- Check long up candle if (DojiAtBottomExists()) comment4 = " MorningStar Doji "; //--- Check morning star doji if (DojiAtTopExists()) comment5 = " EveningStar Doji "; //--- Check evening star doji if (BearishHaramiExists()) comment6 = " Bearish Harami "; //--- Check bearish harami if (BearishEngulfingExists()) comment7 = " Bearish Engulfing "; //--- Check bearish engulfing if (LongDownCandleExists()) comment8 = " Bearish LongDown "; //--- Check long down candle candlePattern = comment1 + comment2 + comment3 + comment4 + comment5 + comment6 + comment7 + comment8 + comment9; //--- Combine patterns return(candlePattern); //--- Return combined pattern } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate average price for order type | //+------------------------------------------------------------------+ double rata_price(int orderType) { double totalVolume = 0; //--- Initialize total volume double weightedOpenSum = 0; //--- Initialize weighted open sum double averagePrice = 0; //--- Initialize average price for (int positionIndex = 0; positionIndex < PositionsTotal(); positionIndex++) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(positionIndex); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber && (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == orderType)) { //--- Check position match totalVolume += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Add volume weightedOpenSum += (PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) * PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)); //--- Add weighted open } } if (totalVolume != 0) { //--- Check non-zero volume averagePrice = weightedOpenSum / totalVolume; //--- Calculate average price } return(averagePrice); //--- Return average price }
Для более эффективного управления позициями создадим функцию "CandleStick_Analyzer", которая инициализирует строковые переменные, такие как с "comment1" по "comment9", пустыми, проверяет наличие свечных паттернов с помощью уже определенных нами функций, таких как "BullishEngulfingExists", присваивает описательные строки (например, "Bullish Engulfing") соответствующим переменным в случае обнаружения паттернов и объединяет их в "candlePattern", чтобы вернуть объединенную строку обнаруженных паттернов для отображения на дашборде.
Затем перейдем к реализации функции "rata_price", которая вычисляет средневзвешенную цену для указанного "orderType" (покупка или продажа), инициализируя "totalVolume" и "weightedOpenSum" нулями, перебирая "PositionsTotal" для суммирования POSITION_VOLUME и произведения "POSITION_VOLUME" и POSITION_PRICE_OPEN для позиций, соответствующих параметрам "Symbol", "magicNumber" и "orderType", используя "PositionGetTicket", PositionGetString и "PositionGetInteger", и вычисляя "averagePrice" как "weightedOpenSum / totalVolume", если "totalVolume" не равен нулю, возвращая результат. Это обеспечивает критически важный анализ паттернов для торговых сигналов и точные расчеты средней цены для усреднения и корректировки тейк-профита. Что касается позиций, сначала нам нужно будет получить их показатели. Для этого определим логику.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate position metrics | //+------------------------------------------------------------------+ void calculatePositionMetrics() { buyCount = 0; //--- Reset buy count currentBuyLot = 0; //--- Reset current buy lot totalBuyLots = 0; //--- Reset total buy lots sellCount = 0; //--- Reset sell count currentSellLot = 0; //--- Reset current sell lot totalSellLots = 0; //--- Reset total sell lots totalSum = 0; //--- Reset total sum totalSwap = 0; //--- Reset total swap buyProfit = 0; //--- Reset buy profit sellProfit = 0; //--- Reset sell profit buyWeightedSum = 0; //--- Reset buy weighted sum sellWeightedSum = 0; //--- Reset sell weighted sum buyBreakEvenPrice = 0; //--- Reset buy breakeven price sellBreakEvenPrice = 0; //--- Reset sell breakeven price minBuyLot = 9999; //--- Initialize min buy lot minSellLot = 9999; //--- Initialize min sell lot maxSellPrice = 0; //--- Initialize max sell price minBuyPrice = 999999999; //--- Initialize min buy price for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != Symbol()) continue; //--- Skip non-matching symbols if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position buyCount++; //--- Increment buy count totalOperations++; //--- Increment total operations currentBuyLot = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Set current buy lot buyProfit += PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); //--- Add buy profit totalBuyLots += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Add to total buy lots minBuyLot = MathMin(minBuyLot, PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)); //--- Update min buy lot buyWeightedSum += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) * PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Add weighted open price minBuyPrice = MathMin(minBuyPrice, PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)); //--- Update min buy price } if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position sellCount++; //--- Increment sell count totalOperations++; //--- Increment total operations currentSellLot = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Set current sell lot sellProfit += PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); //--- Add sell profit totalSellLots += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Add to total sell lots minSellLot = MathMin(minSellLot, PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)); //--- Update min sell lot sellWeightedSum += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) * PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Add weighted open price maxSellPrice = MathMax(maxSellPrice, PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)); //--- Update max sell price } } if (totalBuyLots > 0) { //--- Check buy lots buyBreakEvenPrice = buyWeightedSum / totalBuyLots; //--- Calculate buy breakeven } if (totalSellLots > 0) { //--- Check sell lots sellBreakEvenPrice = sellWeightedSum / totalSellLots; //--- Calculate sell breakeven } }
Для вычисления основных показателей, необходимых для эффективного управления несколькими позициями, мы используем функцию "calculatePositionMetrics". Во-первых, для точного отслеживания обнулим ключевые переменные или установим их соответствующие начальные значения. Затем перейдем к перебору всех позиций, используя PositionsTotal, получим тикет каждой позиции с помощью PositionGetTicket, пропускаем недействительные тикеты или несовпадающие инструменты с помощью PositionGetString, а для позиций на покупку (POSITION_TYPE_BUY) увеличим "buyCount" и "totalOperations", установим "currentBuyLot", прибавим "POSITION_PROFIT" к "buyProfit" и "POSITION_VOLUME" к "totalBuyLots", обновим "minBuyLot" с помощью MathMin, прибавим взвешенную цену открытия к "buyWeightedSum" и обновим "minBuyPrice". Для позиций на продажу (POSITION_TYPE_SELL) выполним аналогичные обновления для показателей позиций на продажу. Наконец, вычислим "buyBreakEvenPrice" как "buyWeightedSum / totalBuyLots", если "totalBuyLots" положительное, и "sellBreakEvenPrice" как "sellWeightedSum / totalSellLots", если "totalSellLots" положительное, обеспечивая средневзвешенные цены для управления безубыточностью и гарантируем точное отслеживание показателей позиций для усреднения и обеспечения контроля рисков. С помощью этих функций мы готовы приступить к логике открытия позиций. Мы сделаем это в OnTick обработчике.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { static datetime previousBarTime = 0; //--- Store previous bar time if (previousBarTime != iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)) { //--- Check new bar previousBarTime = iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0); //--- Update previous bar time ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } else { return; //--- Exit if not new bar } if (iVolume(Symbol(), PERIOD_H4, 0) > iVolume(Symbol(), PERIOD_H4, 1)) return; //--- Exit if volume increased double supportResistanceLevel = NormalizeDouble(iClose(Symbol(), PERIOD_H4, 1), _Digits); //--- Get support/resistance level ObjectDelete(0, "level"); //--- Delete existing level line MakeLine(supportResistanceLevel); //--- Draw support/resistance line if (SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD) > 150) return; //--- Exit if spread too high int totalBuyPositions = 0; //--- Initialize buy positions count int totalSellPositions = 0; //--- Initialize sell positions count for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != Symbol() || PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != magicNumber) continue; //--- Skip non-matching positions if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position totalBuyPositions++; //--- Increment buy count } if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position totalSellPositions++; //--- Increment sell count } } }
В обработчике OnTick реализуем начальную логику системы усреднения на основе пин-баров для управления торговыми решениями и визуальным обновлением каждого нового бара. Сначала проверим наличие нового бара, сравнивая "previousBarTime" (статическое значение, инициализированное нулем) со временем текущего бара из iTime для текущего инструмента и периода при нулевом сдвиге, обновим "previousBarTime" и вызовем ChartRedraw, если обнаружен новый бар, или завершаем работу, если нет.
Затем прерываем дальнейшую обработку, если объем текущего бара H4, рассчитанный по iVolume, превышает объем предыдущего бара, что автор использует как фильтр неблагоприятных условий. Далее, используя iClose и NormalizeDouble, вычислим уровень поддержки/сопротивления как нормализованную цену закрытия предыдущего бара на H4. Удалим любую существующую линию "level" с помощью ObjectDelete и нарисуем новую горизонтальную линию с помощью "MakeLine" на этом уровне. Наконец, проверим, превышает ли спред, полученный из SymbolInfoInteger, 150 пунктов, и в этом случае прекращаем дальнейшую обработку. А также подсчитываем открытые позиции, перебирая PositionsTotal, используя функцию "PositionGetTicket" для получения тикетов, пропускаем недействительные или несовпадающие позиции по инструменту и "magicNumber", и увеличиваем значения "totalBuyPositions" или "totalSellPositions" для позиций на покупку или продажу, определенных с помощью PositionGetInteger функции. Такая первоначальная настройка гарантирует, что советник обрабатывает сделки только на новых барах с благоприятными условиями и поддерживает обновленную визуальную привязку. После компиляции получаем следующий результат.
На изображении видно, что мы динамически отмечаем линии поддержки и сопротивления на графике. Теперь нам нужно перейти к динамическому добавлению позиций.
if (CheckMarketBuyOrders() < 70 && CheckMarketSellOrders() < 70) { //--- Check order limits if (supportResistanceLevel > iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0) && useSignalMode == DISABLED) { //--- Check buy condition if (IsBuyPinbar() && totalBuyPositions < maxOrders && (isTradingAllowed() || totalBuyPositions > 0)) { //--- Check buy pinbar and limits double buyStopLoss = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) - stopLossPips * normalizedPoint, _Digits); //--- Calculate buy stop loss double buyTakeProfit = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + takeProfitPips * normalizedPoint, _Digits); //--- Calculate buy take profit if (AccountFreeMarginCheck(Symbol(), ORDER_TYPE_BUY, GetLots()) > 0) { //--- Check margin obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_BUY, GetLots(), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), buyStopLoss, buyTakeProfit, orderComment); //--- Open buy position if (useAutoTakeProfit) { //--- Check auto take profit ModifyTP(ORDER_TYPE_BUY, rata_price(ORDER_TYPE_BUY) + takeProfitPips * normalizedPoint); //--- Modify take profit } CloseSell(); //--- Close sell positions } } } if (supportResistanceLevel < iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0) && useSignalMode == DISABLED) { //--- Check sell condition if (IsSellPinbar() && totalSellPositions < maxOrders && (isTradingAllowed() || totalSellPositions > 0)) { //--- Check sell pinbar and limits double sellStopLoss = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) + stopLossPips * normalizedPoint, _Digits); //--- Calculate sell stop loss double sellTakeProfit = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - takeProfitPips * normalizedPoint, _Digits); //--- Calculate sell take profit if (AccountFreeMarginCheck(Symbol(), ORDER_TYPE_SELL, GetLots()) > 0) { //--- Check margin obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_SELL, GetLots(), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), sellStopLoss, sellTakeProfit, orderComment); //--- Open sell position if (useAutoTakeProfit) { //--- Check auto take profit ModifyTP(ORDER_TYPE_SELL, rata_price(ORDER_TYPE_SELL) - takeProfitPips * normalizedPoint); //--- Modify take profit } CloseBuy(); //--- Close buy positions } } } } if (CountTrades() == 0) { //--- Check no trades if (supportResistanceLevel > iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0) && useSignalMode == ENABLED) { //--- Check buy signal mode if (IsBuyPinbar() && CountTrades() < maxOrders) { //--- Check buy pinbar and limit obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_BUY, GetLots(), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) - stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); //--- Open buy position } } } if (CountTrades() == 0) { //--- Check no trades if (supportResistanceLevel < iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0) && useSignalMode == ENABLED) { //--- Check sell signal mode if (IsSellPinbar() && CountTrades() < maxOrders) { //--- Check sell pinbar and limit obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_SELL, GetLots(), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) + stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); //--- Open sell position } } }
Продолжим реализацию функции тиков, добавляя логику для открытия новых позиций на основе сигналов пин-баров и рыночных условий. Сначала проверим, находятся ли открытые ордера на покупку и продажу ниже 70, используя функции "CheckMarketBuyOrders" и "CheckMarketSellOrders", чтобы убедиться, что советник не превышает практически допустимые пределы. Затем, если параметр "useSignalMode" установлен в значение "DISABLED", мы оцениваем условия покупки: когда "supportResistanceLevel" превышает текущую цену открытия по iOpen, обнаруживается пин-бар на покупку с помощью параметра "IsBuyPinbar", "totalBuyPositions" находится ниже "maxOrders", и торговля разрешена с помощью параметра "isTradingAllowed" или существуют существующие ордера на покупку, мы рассчитываем "buyStopLoss" и "buyTakeProfit" с помощью SymbolInfoDouble , используя значения "stopLossPips" и "takeProfitPips", скорректированные с помощью "normalizedPoint", проверяем маржу с помощью "AccountFreeMarginCheck", открываем позицию на покупку с помощью "obj_Trade".
Открываем позицию через "PositionOpen", используя "GetLots", изменим тейк-профит с помощью "ModifyTP", если "useAutoTakeProfit" равно true, и закроем позиции на продажу с помощью "CloseSell"; аналогичная логика применяется для условий продажи, когда "supportResistanceLevel" ниже цены открытия, с использованием "IsSellPinbar". Далее, если сделок нет ("CountTrades" равно 0), а "useSignalMode" установлен в "ENABLED", открываем позицию на покупку по пин-бару с параметрами "IsBuyPinbar" и "CountTrades" ниже "maxOrders", используя "obj_Trade.PositionOpen" с рассчитанными стоп-лоссом и тейк-профитом. Аналогично для позиций на продажу с параметром "IsSellPinbar", обеспечивая открытие позиций советником на основе сигналов пин-бара на ключевых уровнях с надлежащим управлением рисками. После компиляции получаем следующий результат.
Теперь, когда сигналы подтверждаются и позиции открываются, нам необходимо управлять этими сигналами. Мы определим для этого несколько функций.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update stop loss and take profit | //+------------------------------------------------------------------+ void updateStopLossTakeProfit() { for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != Symbol()) continue; //--- Skip non-matching symbols if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position double buyTakeProfitLevel = (buyBreakEvenPrice + takeProfitPips * _Point) * (takeProfitPips > 0); //--- Calculate buy take profit double buyStopLossLevel = PositionGetDouble(POSITION_SL); //--- Get current stop loss if (slBreakevenMinus > 0) { //--- Check breakeven adjustment buyStopLossLevel = (buyBreakEvenPrice - slBreakevenMinus * _Point); //--- Set breakeven stop loss } if (buyCount == 1) { //--- Check single buy position buyTakeProfitLevel = NormalizePrice(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) + takeProfitPips * _Point) * (takeProfitPips > 0); //--- Set take profit if (laterUseSL > 0) { //--- Check unused stop loss buyStopLossLevel = (PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) - laterUseSL * _Point); //--- Set stop loss } } buyTakeProfitLevel = NormalizePrice(buyTakeProfitLevel); //--- Normalize take profit buyStopLossLevel = NormalizePrice(buyStopLossLevel); //--- Normalize stop loss if (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) >= buyTakeProfitLevel && buyTakeProfitLevel > 0) { //--- Check take profit hit obj_Trade.PositionClose(ticket); //--- Close position } if (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) <= buyStopLossLevel) { //--- Check stop loss hit obj_Trade.PositionClose(ticket); //--- Close position } if (NormalizePrice(PositionGetDouble(POSITION_TP)) != buyTakeProfitLevel || NormalizePrice(PositionGetDouble(POSITION_SL)) != buyStopLossLevel) { //--- Check modification needed obj_Trade.PositionModify(ticket, buyStopLossLevel, buyTakeProfitLevel); //--- Modify position } } if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position double sellTakeProfitLevel = (sellBreakEvenPrice - takeProfitPips * _Point) * (takeProfitPips > 0); //--- Calculate sell take profit double sellStopLossLevel = PositionGetDouble(POSITION_SL); //--- Get current stop loss if (slBreakevenMinus > 0) { //--- Check breakeven adjustment sellStopLossLevel = (sellBreakEvenPrice + slBreakevenMinus * _Point); //--- Set breakeven stop loss } if (sellCount == 1) { //--- Check single sell position sellTakeProfitLevel = (PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) - takeProfitPips * _Point) * (takeProfitPips > 0); //--- Set take profit if (laterUseSL > 0) { //--- Check unused stop loss sellStopLossLevel = (PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN) + laterUseSL * _Point); //--- Set stop loss } } sellTakeProfitLevel = NormalizePrice(sellTakeProfitLevel); //--- Normalize take profit sellStopLossLevel = NormalizePrice(sellStopLossLevel); //--- Normalize stop loss if (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) <= sellTakeProfitLevel) { //--- Check take profit hit obj_Trade.PositionClose(ticket); //--- Close position } if (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) >= sellStopLossLevel && sellStopLossLevel > 0) { //--- Check stop loss hit obj_Trade.PositionClose(ticket); //--- Close position } if (NormalizePrice(PositionGetDouble(POSITION_TP)) != sellTakeProfitLevel || NormalizePrice(PositionGetDouble(POSITION_SL)) != sellStopLossLevel) { //--- Check modification needed obj_Trade.PositionModify(ticket, sellStopLossLevel, sellTakeProfitLevel); //--- Modify position } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Add averaging order | //+------------------------------------------------------------------+ void addAveragingOrder() { int positionIndex = 0; //--- Initialize position index double lastOpenPrice = 0; //--- Initialize last open price double lastLotSize = 0; //--- Initialize last lot size bool isLastBuy = false; //--- Initialize buy flag int totalBuyPositions = 0; //--- Initialize buy positions count int totalSellPositions = 0; //--- Initialize sell positions count long currentSpread = SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD); //--- Get current spread double supportResistanceLevel = iClose(Symbol(), PERIOD_H4, 1); //--- Get support/resistance level for (positionIndex = 0; positionIndex < PositionsTotal(); positionIndex++) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(positionIndex); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check buy position if (lastOpenPrice == 0) { //--- Check initial price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Set initial price } if (lastOpenPrice > PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) { //--- Check lower price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Update last price } if (lastLotSize < PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)) { //--- Check larger lot lastLotSize = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Update lot size } isLastBuy = true; //--- Set buy flag totalBuyPositions++; //--- Increment buy count } if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check sell position if (lastOpenPrice == 0) { //--- Check initial price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Set initial price } if (lastOpenPrice < PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) { //--- Check higher price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Update last price } if (lastLotSize < PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)) { //--- Check larger lot lastLotSize = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Update lot size } isLastBuy = false; //--- Clear buy flag totalSellPositions++; //--- Increment sell count } } if (isLastBuy) { //--- Check buy position if (supportResistanceLevel > iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)) { //--- Check buy condition if (IsBuyPinbar() && SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) <= lastOpenPrice - (orderDistancePips * _Point)) { //--- Check buy pinbar and distance obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_BUY, NormalizeDouble((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) - stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); //--- Open buy position isLastBuy = false; //--- Clear buy flag return; //--- Exit function } } } else if (!isLastBuy) { //--- Check sell position if (supportResistanceLevel < iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)) { //--- Check sell condition if (IsSellPinbar() && SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) >= lastOpenPrice + (orderDistancePips * _Point)) { //--- Check sell pinbar and distance obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_SELL, NormalizeDouble((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) + stopLossPips * normalizedPoint, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - (takeProfitPips * normalizedPoint), orderComment); //--- Open sell position return; //--- Exit function } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Add averaging order with auto take profit | //+------------------------------------------------------------------+ void addAveragingOrderWithAutoTP() { int positionIndex = 0; //--- Initialize position index double lastOpenPrice = 0; //--- Initialize last open price double lastLotSize = 0; //--- Initialize last lot size bool isLastBuy = false; //--- Initialize buy flag int totalBuyPositions = 0; //--- Initialize buy positions count int totalSellPositions = 0; //--- Initialize sell positions count long currentSpread = SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD); //--- Get current spread double supportResistanceLevel = iClose(Symbol(), PERIOD_H4, 1); //--- Get support/resistance level for (positionIndex = 0; positionIndex < PositionsTotal(); positionIndex++) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(positionIndex); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check buy position if (lastOpenPrice == 0) { //--- Check initial price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Set initial price } if (lastOpenPrice > PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) { //--- Check lower price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Update last price } if (lastLotSize < PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)) { //--- Check larger lot lastLotSize = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Update lot size } isLastBuy = true; //--- Set buy flag totalBuyPositions++; //--- Increment buy count } if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check sell position if (lastOpenPrice == 0) { //--- Check initial price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Set initial price } if (lastOpenPrice < PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)) { //--- Check higher price lastOpenPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Update last price } if (lastLotSize < PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)) { //--- Check larger lot lastLotSize = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Update lot size } isLastBuy = false; //--- Clear buy flag totalSellPositions++; //--- Increment sell count } } if (isLastBuy) { //--- Check buy position if (supportResistanceLevel > iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)) { //--- Check buy condition if (IsBuyPinbar() && SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) <= lastOpenPrice - (orderDistancePips * _Point)) { //--- Check buy pinbar and distance obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_BUY, NormalizeDouble((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK), 0, 0, orderComment); //--- Open buy position calculatePositionMetrics(); //--- Calculate position metrics updateStopLossTakeProfit(); //--- Update stop loss and take profit isLastBuy = false; //--- Clear buy flag return; //--- Exit function } } } else if (!isLastBuy) { //--- Check sell position if (supportResistanceLevel < iOpen(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0)) { //--- Check sell condition if (IsSellPinbar() && SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) >= lastOpenPrice + (orderDistancePips * _Point)) { //--- Check sell pinbar and distance obj_Trade.PositionOpen(Symbol(), ORDER_TYPE_SELL, NormalizeDouble((lastLotSize * lotMultiplier), fnGetLotDigit()), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID), 0, 0, orderComment); //--- Open sell position calculatePositionMetrics(); //--- Calculate position metrics updateStopLossTakeProfit(); //--- Update stop loss and take profit return; //--- Exit function } } } }
Здесь мы реализуем функции "updateStopLossTakeProfit" и "addAveragingOrder", а также "addAveragingOrderWithAutoTP", для управления стоп-лоссами, тейк-профитами и усреднением позиций, обеспечивая динамическую корректировку позиций. Сначала разработаем функцию "updateStopLossTakeProfit", которая перебирает все позиции. Для позиций на покупку (POSITION_TYPE_BUY) вычислим "buyTakeProfitLevel" на основе "buyBreakEvenPrice" плюс "takeProfitPips * _Point", если значение "takeProfitPips" положительное, получаем текущий стоп-лосс с помощью PositionGetDouble, корректируем его до "buyBreakEvenPrice - slBreakevenMinus * _Point", если значение "slBreakevenMinus" положительное, или для отдельных позиций ("buyCount == 1"), установим тейк-профит и стоп-лосс на основе POSITION_PRICE_OPEN, скорректированного с учетом тейк-профита и стоп-лосса, нормализуем оба уровня с помощью "NormalizePrice", закрываем позиции с помощью "obj_Trade.PositionClose", если цена Bid достигает тейк-профита или стоп-лосса, и изменяем позиции с помощью "obj_Trade.PositionModify", если уровни различаются. Аналогичная логика применяется и к позициям на продажу с использованием параметров "sellBreakEvenPrice" и цены Ask.
Затем перейдём к реализации функции "addAveragingOrder", которая отслеживает последнюю позицию, перебираем PositionsTotal, обновляем "lastOpenPrice" до самой низкой цены покупки или самой высокой цены продажи и "lastLotSize" до наибольшего объема, устанавливаем значение "isLastBuy" соответствующим образом. Для позиций на покупку, если "supportResistanceLevel" превышает текущую цену открытия и обнаружен пин-бар на покупку с помощью "IsBuyPinbar", а цена Bid находится ниже "lastOpenPrice" на "orderDistancePips * _Point", откроем позицию на покупку с помощью "obj_Trade.PositionOpen", используя размер лота "lastLotSize * lotMultiplier", нормализованного с помощью "fnGetLotDigit", с рассчитанными стоп-лоссом и тейк-профитом, и сбрасываем "isLastBuy". Для позиций на продажу проверяем, находится ли цена Ask выше "lastOpenPrice" на "orderDistancePips * _Point", и открываем позицию на продажу аналогичным образом.
Наконец, реализуем функцию "addAveragingOrderWithAutoTP", которая следует той же логике, что и "addAveragingOrder", но открывает позиции без начального стоп-лосса или тейк-профита (установленных на 0), вызывает "calculatePositionMetrics" для обновления таких показателей, как "buyBreakEvenPrice", и вызывает "updateStopLossTakeProfit" для установки уровней безубыточности, обеспечивая динамическую корректировку для усредняющих сделок. Теперь можно вызывать эти функции в логике обработки тиков, чтобы они вступили в силу.
if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesBuy() >= 1 && CountTradesBuy() < maxOrders && useAutoTakeProfit == false) { //--- Check buy averaging addAveragingOrder(); //--- Add buy averaging order } if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesSell() >= 1 && CountTradesSell() < maxOrders && useAutoTakeProfit == false) { //--- Check sell averaging addAveragingOrder(); //--- Add sell averaging order } if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesBuy() >= 1 && CountTradesBuy() < maxOrders && useAutoTakeProfit == true) { //--- Check buy averaging with auto TP addAveragingOrderWithAutoTP(); //--- Add buy averaging order with auto TP } if (useSignalMode == ENABLED && CountTradesSell() >= 1 && CountTradesSell() < maxOrders && useAutoTakeProfit == true) { //--- Check sell averaging with auto TP addAveragingOrderWithAutoTP(); //--- Add sell averaging order with auto TP }
Завершим реализацию логики тиков добавлением логики для обработки усреднения сделок при определенных условиях, что расширяет возможности советника по динамическому наращиванию позиций. Во-первых, если параметр "useSignalMode" установлен в значение "ENABLED", мы проверяем, существует ли хотя бы одна позиция на покупку с помощью "CountTradesBuy", и количество позиций на покупку меньше значения "maxOrders". Если "useAutoTakeProfit" равно false, вызовем функцию "addAveragingOrder" для открытия дополнительной позиции на покупку на основе критериев обнаружения пин-баров и ценового расстояния, используя умноженный размер лота.
Затем перейдем к применению той же логики для позиций на продажу, проверяя значение "CountTradesSell" и вызывая функцию "addAveragingOrder", если "useAutoTakeProfit" имеет значение false, чтобы добавить позицию на продажу при аналогичных условиях. Далее, для позиций на покупку, когда параметр "useAutoTakeProfit" имеет значение true, вызовем функцию "addAveragingOrderWithAutoTP", чтобы открыть позицию на покупку без первоначального стоп-лосса или тейк-профита. После этого обновим метрики и скорректируем уровни, основанные на точке безубыточности. Наконец, повторим эти действия для позиций на продажу, когда "useAutoTakeProfit" имеет значение true, вызовем "addAveragingOrderWithAutoTP", чтобы добавить позицию на продажу с динамической корректировкой стоп-лосса и тейк-профита. Эта логика обеспечит эффективное управление усреднением сделок в сигнальном режиме советником, адаптируясь к рыночным движениям. После компиляции получаем следующий результат.
Теперь, когда мы добавили опцию усреднения, осталось только добавить логику трейлинг-стопа для управления рисками. Для точного контроля рисков эту логику необходимо будет выполнять на каждом тике, поэтому мы добавим её вне логики ограничения баров.
double setPointValue = normalizedPoint; //--- Set point value for calculations if (useTrailingStop && trailingStartPips > 0 && breakevenPips < trailingStartPips) { //--- Check trailing stop conditions double averageBuyPrice = rata_price(ORDER_TYPE_BUY); //--- Calculate average buy price double trailingReference = 0; //--- Initialize trailing reference for (int iTrade = 0; iTrade < PositionsTotal(); iTrade++) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(iTrade); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check buy position if (useAutoTakeProfit) { //--- Check auto take profit trailingReference = averageBuyPrice; //--- Use average buy price } else { //--- Use open price trailingReference = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Set open price } if (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - trailingReference > trailingStartPips * setPointValue) { //--- Check trailing condition if (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue) > PositionGetDouble(POSITION_SL)) { //--- Check stop loss adjustment obj_Trade.PositionModify(ticket, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) - ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue), PositionGetDouble(POSITION_TP)); //--- Modify position } } } } double averageSellPrice = rata_price(ORDER_TYPE_SELL); //--- Calculate average sell price for (int iTrade2 = 0; iTrade2 < PositionsTotal(); iTrade2++) { //--- Iterate through positions ulong ticket2 = PositionGetTicket(iTrade2); //--- Get position ticket if (ticket2 == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magicNumber) { //--- Check sell position if (useAutoTakeProfit) { //--- Check auto take profit trailingReference = averageSellPrice; //--- Use average sell price } else { //--- Use open price trailingReference = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Set open price } if (trailingReference - SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) > trailingStartPips * setPointValue) { //--- Check trailing condition if (SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue) < PositionGetDouble(POSITION_SL) || PositionGetDouble(POSITION_SL) == 0) { //--- Check stop loss adjustment obj_Trade.PositionModify(ticket2, SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) + ((trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue), PositionGetDouble(POSITION_TP)); //--- Modify position } } } } }
Мы реализуем логику трейлинг-стопа, сначала устанавливая значение параметра "setPointValue" равным "normalizedPoint" для обеспечения согласованности расчетов цены, а затем проверяя, истинно ли значение параметра "useTrailingStop", положительно ли значение параметра "trailingStartPips" и меньше ли значение параметра "breakevenPips" значения "trailingStartPips", чтобы гарантировать корректность условий трейлинга. Затем перейдем к обработке позиций на покупку, вычисляя "averageBuyPrice" с помощью "rata_price" для ORDER_TYPE_BUY, перебирая все позиции, чтобы получить действительные тикеты позиций на покупку, соответствующие "Symbol" и "magicNumber". Установим "trailingReference" в значение "averageBuyPrice", если "useAutoTakeProfit" истинно, или в значение "POSITION_PRICE_OPEN" в противном случае, и изменяем стоп-лосс с помощью "obj_Trade.PositionModify" на SYMBOL_BID - (trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue", если цена Bid превышает "trailingReference" на "trailingStartPips * setPointValue", а новый стоп-лосс выше текущего.
Далее применим аналогичную логику для позиций на продажу, вычислим "averageSellPrice" с помощью "rata_price" для "ORDER_TYPE_SELL", перебирая позиции. Установим "trailingReference" равным "averageSellPrice" или POSITION_PRICE_OPEN и изменим стоп-лосс на "SYMBOL_ASK + (trailingStartPips - breakevenPips) * setPointValue", если цена Ask ниже "trailingReference" на "trailingStartPips * setPointValue", а новый стоп-лосс ниже или не установлен. Наконец, обеспечим сохранение существующего уровня тейк-профита при внесении изменений с помощью функции "PositionGetDouble(POSITION_TP)" и вызовем ChartRedraw в вызывающей функции для обновления графика. После компиляции получаем следующий результат.
До трейлинг-стопа:
После трейлинг-стопа:
Теперь, после завершения разработки логики управления позициями, можно создать дашборд для визуализации показателей счёта. Мы используем для этого специальную функцию также для упрощения управления.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Display dashboard information | //+------------------------------------------------------------------+ void Display_Info() { buyCount = 0; //--- Reset buy count currentBuyLot = 0; //--- Reset current buy lot totalBuyLots = 0; //--- Reset total buy lots sellCount = 0; //--- Reset sell count currentSellLot = 0; //--- Reset current sell lot totalSellLots = 0; //--- Reset total sell lots totalSum = 0; //--- Reset total sum totalSwap = 0; //--- Reset total swap buyProfit = 0; //--- Reset buy profit sellProfit = 0; //--- Reset sell profit buyWeightedSum = 0; //--- Reset buy weighted sum sellWeightedSum = 0; //--- Reset sell weighted sum buyBreakEvenPrice = 0; //--- Reset buy breakeven price sellBreakEvenPrice = 0; //--- Reset sell breakeven price minBuyLot = 9999; //--- Initialize min buy lot minSellLot = 9999; //--- Initialize min sell lot maxSellPrice = 0; //--- Initialize max sell price minBuyPrice = 999999999; //--- Initialize min buy price for (int i = 0; i < PositionsTotal(); i++) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(i); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) != Symbol()) continue; //--- Skip non-matching symbols if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) { //--- Check buy position buyCount++; //--- Increment buy count totalOperations++; //--- Increment total operations currentBuyLot = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Set current buy lot buyProfit += PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); //--- Add buy profit totalBuyLots += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Add to total buy lots minBuyLot = MathMin(minBuyLot, PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)); //--- Update min buy lot buyWeightedSum += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) * PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Add weighted open price minBuyPrice = MathMin(minBuyPrice, PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)); //--- Update min buy price } if (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { //--- Check sell position sellCount++; //--- Increment sell count totalOperations++; //--- Increment total operations currentSellLot = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Set current sell lot sellProfit += PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); //--- Add sell profit totalSellLots += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); //--- Add to total sell lots minSellLot = MathMin(minSellLot, PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)); //--- Update min sell lot sellWeightedSum += PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) * PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); //--- Add weighted open price maxSellPrice = MathMax(maxSellPrice, PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)); //--- Update max sell price } } if (totalBuyLots > 0) { //--- Check buy lots buyBreakEvenPrice = buyWeightedSum / totalBuyLots; //--- Calculate buy breakeven } if (totalSellLots > 0) { //--- Check sell lots sellBreakEvenPrice = sellWeightedSum / totalSellLots; //--- Calculate sell breakeven } int minutesRemaining, secondsRemaining; //--- Declare time variables minutesRemaining = (int)(PeriodSeconds() - (TimeCurrent() - iTime(Symbol(), PERIOD_CURRENT, 0))); //--- Calculate remaining time secondsRemaining = minutesRemaining % 60; //--- Calculate seconds minutesRemaining = minutesRemaining / 60; //--- Calculate minutes long currentSpread = SymbolInfoInteger(Symbol(), SYMBOL_SPREAD); //--- Get current spread string spreadPrefix = "", minutesPrefix = "", secondsPrefix = ""; //--- Initialize prefixes if (currentSpread < 10) spreadPrefix = ".."; //--- Set spread prefix for single digit else if (currentSpread < 100) spreadPrefix = "."; //--- Set spread prefix for double digit if (minutesRemaining < 10) minutesPrefix = "0"; //--- Set minutes prefix if (secondsRemaining < 10) secondsPrefix = "0"; //--- Set seconds prefix int blinkingColorIndex; //--- Declare blinking color index color equityColor = clrGreen; //--- Initialize equity color if (AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY) - AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < 0.0) { //--- Check negative equity equityColor = clrRed; //--- Set equity color to red } color profitColor = (buyProfit + sellProfit >= 0) ? clrGreen : clrRed; //--- Set profit color MqlDateTime currentDateTime; //--- Declare datetime structure TimeToStruct(TimeCurrent(), currentDateTime); //--- Convert current time if (currentDateTime.sec >= 0 && currentDateTime.sec < 10) { //--- Check first 10 seconds blinkingColorIndex = clrRed; //--- Set red color } if (currentDateTime.sec >= 10 && currentDateTime.sec < 20) { //--- Check next 10 seconds blinkingColorIndex = clrOrange; //--- Set orange color } if (currentDateTime.sec >= 20 && currentDateTime.sec < 30) { //--- Check next 10 seconds blinkingColorIndex = clrBlue; //--- Set blue color } if (currentDateTime.sec >= 30 && currentDateTime.sec < 40) { //--- Check next 10 seconds blinkingColorIndex = clrDodgerBlue; //--- Set dodger blue color } if (currentDateTime.sec >= 40 && currentDateTime.sec < 50) { //--- Check next 10 seconds blinkingColorIndex = clrYellow; //--- Set yellow color } if (currentDateTime.sec >= 50 && currentDateTime.sec <= 59) { //--- Check last 10 seconds blinkingColorIndex = clrYellow; //--- Set yellow color } if (ObjectFind(0, "DashboardBG") < 0) { //--- Check dashboard background ObjectCreate(0, "DashboardBG", OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0); //--- Create dashboard background ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_CORNER, 0); //--- Set corner ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_XDISTANCE, 100); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_YDISTANCE, 20); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_XSIZE, 260); //--- Set width ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_YSIZE, 300); //--- Set height ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_BGCOLOR, clrLightGray); //--- Set background color ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_BORDER_TYPE, BORDER_FLAT); //--- Set border type ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_COLOR, clrBlack); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, "DashboardBG", OBJPROP_BACK, false); //--- Set to foreground } if (ObjectFind(0, "CLOSE ALL") < 0) { //--- Check close all button ObjectCreate(0, "CLOSE ALL", OBJ_BUTTON, 0, 0, 0); //--- Create close all button ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_CORNER, 0); //--- Set corner ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_XDISTANCE, 110); //--- Set x distance ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_YDISTANCE, 280); //--- Set y distance ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_XSIZE, 240); //--- Set width ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_YSIZE, 25); //--- Set height ObjectSetString(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_TEXT, "Close All Positions"); //--- Set button text ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_COLOR, clrWhite); //--- Set text color ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_BGCOLOR, clrRed); //--- Set background color ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); //--- Set border color } string headerText = "Pin Bar Averaging EA"; //--- Set header text LABEL("Header", "Impact", 20, 110, 20, clrNavy, 0, headerText); //--- Create header label string copyrightText = "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria"; //--- Set copyright text LABEL("Copyright", "Arial", 9, 110, 55, clrBlack, 0, copyrightText); //--- Create copyright label string linkText = "https://t.me/Forex_Algo_Trader"; //--- Set link text LABEL("Link", "Arial", 9, 110, 70, clrBlue, 0, linkText); //--- Create link label string accountHeader = "Account Information"; //--- Set account header LABEL("AccountHeader", "Arial Bold", 10, 110, 90, clrBlack, 0, accountHeader); //--- Create account header label string balanceText = "Balance: " + DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE), 2); //--- Set balance text LABEL("Balance", "Arial", 9, 120, 105, clrBlack, 0, balanceText); //--- Create balance label string equityText = "Equity: " + DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY), 2); //--- Set equity text LABEL("Equity", "Arial", 9, 120, 120, equityColor, 0, equityText); //--- Create equity label string marginText = "Free Margin: " + DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE), 2); //--- Set margin text LABEL("Margin", "Arial", 9, 120, 135, clrBlack, 0, marginText); //--- Create margin label string profitText = "Open Profit: " + DoubleToString(buyProfit + sellProfit, 2); //--- Set profit text LABEL("Profit", "Arial", 9, 120, 150, profitColor, 0, profitText); //--- Create profit label string positionsText = "Buy Positions: " + IntegerToString((int)buyCount) + " Sell Positions: " + IntegerToString((int)sellCount); //--- Set positions text LABEL("Positions", "Arial", 9, 120, 165, clrBlack, 0, positionsText); //--- Create positions label string buyBEText = "Buy Break Even: " + (buyCount > 0 ? DoubleToString(buyBreakEvenPrice, _Digits) : "-"); //--- Set buy breakeven text LABEL("BuyBE", "Arial", 9, 120, 180, clrBlack, 0, buyBEText); //--- Create buy breakeven label string sellBEText = "Sell Break Even: " + (sellCount > 0 ? DoubleToString(sellBreakEvenPrice, _Digits) : "-"); //--- Set sell breakeven text LABEL("SellBE", "Arial", 9, 120, 195, clrBlack, 0, sellBEText); //--- Create sell breakeven label string spreadText = "Spread: " + spreadPrefix + IntegerToString((int)currentSpread) + " points"; //--- Set spread text LABEL("Spread", "Arial", 9, 120, 210, clrBlack, 0, spreadText); //--- Create spread label string timeText = "Time to next bar: " + minutesPrefix + IntegerToString(minutesRemaining) + ":" + secondsPrefix + IntegerToString(secondsRemaining); //--- Set time text LABEL("Time", "Arial", 9, 120, 225, clrBlack, 0, timeText); //--- Create time label string pinbarText; //--- Declare pinbar text if (IsBuyPinbar()) pinbarText = "Buy Pinbar"; //--- Check buy pinbar else if (IsSellPinbar()) pinbarText = "Sell Pinbar"; //--- Check sell pinbar else pinbarText = "None"; //--- Set no pinbar LABEL("Pinbar", "Arial", 9, 120, 240, clrBlack, 0, "Pinbar Signal: " + pinbarText); //--- Create pinbar label string patternText = "Candle Pattern: " + CandleStick_Analyzer(); //--- Set candlestick pattern text LABEL("Pattern", "Arial", 9, 120, 255, clrBlack, 0, patternText); //--- Create pattern label }
Реализуем функцию "Display_Info", чтобы создать всеобъемлющий дашборд для мониторинга сделок в реальном времени. Сначала сбрасываем ключевые показатели, такие как "buyCount" и другие, затем проходим по всем позициям, чтобы обновить эти показатели для позиций на покупку и продажу, соответствующих "Symbol", увеличивая количество, суммируя прибыль, объемы, взвешенные цены открытия, отслеживая минимальные/максимальные цены и рассчитывая цены безубыточности, если это применимо.
Затем вычислим оставшееся до следующего бара время, используя PeriodSeconds за вычетом разницы между текущим временем и iTime, преобразуем его в "minutesRemaining" и "secondsRemaining". Установим префиксы форматирования для отображения спреда и времени. Далее определим "equityColor" (зеленый или красный в зависимости от соотношения эквити и баланса) и "profitColor" (зеленый или красный в зависимости от общей прибыли). А также установим индекс мигающего цвета на основе текущей секунды для визуального эффекта. Наконец, создадим фон дашборда с помощью ObjectCreate в качестве OBJ_RECTANGLE_LABEL, если "DashboardBG" не существует, кнопку "CLOSE ALL" в качестве "OBJ_BUTTON", а также несколько меток с использованием функции "LABEL" для отображения названия советника, информации об авторских правах, ссылки, информации о торговом счете (баланс, эквити, свободная маржа, прибыль), количества позиций, цен безубыточности, спреда, времени до следующего бара, сигнала пин-бара и свечных паттернов из "CandleStick_Analyzer", обеспечивая чёткую и динамичную визуализацию торговой информации. Для этой кнопки реализуем обработку в OnChartEvent обработчике.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Handle chart events | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- Check object click event if (sparam == "CLOSE ALL") { //--- Check close all button ObjectSetInteger(0, "CLOSE ALL", OBJPROP_STATE, false); //--- Reset button state for (int positionIndex = PositionsTotal() - 1; positionIndex >= 0; positionIndex--) { //--- Iterate through positions ulong ticket = PositionGetTicket(positionIndex); //--- Get position ticket if (ticket == 0) continue; //--- Skip invalid tickets if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == Symbol()) { //--- Check symbol obj_Trade.PositionClose(ticket); //--- Close position } } } } }
В функции OnChartEvent проверим, совпадает ли "id" события с CHARTEVENT_OBJECT_CLICK для обнаружения кликов по объектам на графике. Затем проверим, является ли нажатый объект "sparam" кнопкой "CLOSE ALL", и если да, то сбросим состояние кнопки на false, используя ObjectSetInteger с параметром "OBJPROP_STATE". Далее переберем все позиции, получая тикет каждой позиции с помощью функции PositionGetTicket, пропускаем недействительные тикеты и проверяем, совпадает ли инструмент позиции с текущим значением "Symbol" с помощью PositionGetString функции. Наконец совпадающие позиции закроем с помощью "obj_Trade.PositionClose", которая выполняет команду пользователя по закрытию всех позиций. Тем самым обеспечим предоставление кнопкой "Close All Positions" на дашборде удобного способа ручного управления открытыми сделками. После вызова функции в OnTick и компиляции получим следующий результат.
На изображении видно, что система может обнаруживать и визуализировать линии поддержки или сопротивления, открывать и усреднять позиции, сопровождать позиции и визуализировать показатели торгового счета на панели. Тем самым поставленные задачи решены. Осталось провести тестирование программы на истории. Это будет выполнено в следующем разделе.
Тестирование на истории
После тщательного тестирования на истории мы получили следующие результаты.
График тестирования на истории:
Отчет о тестировании на истории:
Заключение
В заключение отметим, что мы создали систему усреднения на основе пин-баров в MQL5. В ней используются свечные паттерны пин-баров для открытия сделок и управления несколькими позициями с помощью стратегии усреднения, улучшенной трейлинг-стопами, переводом в безубыток, а также дашбордом для мониторинга в реальном времени. Благодаря модульным компонентам, таким как функции "CandleStick_Analyzer" и "addAveragingOrder", эта программа предлагает дисциплинированный подход к торговле на разворотах с настраиваемыми средствами контроля рисков.
Отказ от ответственности: Содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Тщательное тестирование на истории и управление рисками имеют решающее значение перед внедрением этой программы в реальных условиях рынка.
Используя представленные концепции и методы реализации, можно адаптировать эту систему усреднения на основе пин-баров к своему стилю торговли, улучшая свои алгоритмические стратегии. Удачной торговли!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19087
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