Dicas para uma apresentação eficaz do produto no Mercado

O Mercado MetaTrader é a maior loja de aplicativos para negociação automatizada. É o lugar onde os desenvolvedores de robôs de negociação e de indicadores técnicos podem receber uma remuneração justa pelo seu trabalho árduo. É difícil sobrestimar o papel de um logotipo, descrição e das imagens no sucesso da publicação de um produto no Mercado. Se o aplicativo tem um design pobre, os potenciais compradores simplesmente vão ignorá-lo. Uma parte significativa das compras ocorrem porque os logotipos dos produtos na vitrine do Mercado são atraentes. Um logotipo tem que ser atraente para que o potencial comprador queira baixá-lo. É por isso que um design correto é fundamental para o sucesso.

Como o tamanho total do logotipo do produto não pode exceder de 200x200 pixels (na verdade, o tamanho para exibição na vitrine principal é ainda menor do que isso), é muito importante tirar o máximo proveito de um espaço tão limitado para que os potenciais compradores possam obter uma primeira impressão correta. Por exemplo, vamos dar uma olhada no Expert Advisor Advanced Moving Average. Seu logotipo não foi apenas bem desenhado, mas quando você passa o cursor sobre ele, é possível encontrar uma breve explicação de sua idéia principal.











Como outro exemplo, vamos procurar por um programa pela palavra "trend" (tendência) e então, podemos ver que o resultado da pesquisa contém mais de 50 aplicações. Vamos escolher uma linha da vitrine e observar os ícones dos produtos e suas breves descrições. Para facilitar a comparação os ícones são exibidos em primeiro lugar e, em seguida, abaixo de cada imagem é possível ver sua descrição.







Os logotipos da maioria dos programas não dizem muito para os clientes e as descrições não cobrem o conceito do programa em profundidade. É óbvio que um potencial comprador irá obter pouca informação, tanto do logotipo quanto da breve descrição.

Se você quiser que os traders visitem a página de seu produto, a primeira coisa que você precisa é de um bom logotipo para expor na vitrine do Mercado. Caso contrário, eles vão ignorá-lo e se interessarão por programas com um design melhor. Na vitrine do Mercado, seu produto é apresentado por um pequeno ícone que é o seu cartão de visita e a primeira coisa que os clientes vêem.







Agora você sabe por que o logotipo do produto pode influenciar diretamente no número de downloads no Mercado. Vamos ver como criar um logotipo que realmente funcione para o programa.





Como criar um bom logotipo

Quanto ao formato da imagem, a melhor coisa a fazer é utilizar o formato em PNG porque ela permite manter uma qualidade elevada, tanto em edição quanto na transferência de arquivos. Nós recomendamos fortemente que você não utilize o formato em JPG.



Um bom logotipo deve ser simples e descrever a ideia básica do produto. Os finos detalhes também são desaconselháveis ​​porque eles são, normalmente, difíceis de se fazer. Uma imagem sobrecarregada com muitas cores e efeitos gráficos também não servirá como um bom logotipo. De modo ideal, 3-4 cores e um par de imagens reconhecíveis são suficientes para se criar um logotipo. Termos de negociação amplamente utilizado e familiares pelos traders, podem ser usados na descrição. Eles vão desempenhar um papel importante na transmissão da idéia do produto. Por exemplo, compra, venda, etc Fontes do tipo Serif não são recomendadas. Mantenha-o simples para que todos possam ler o logotipo.



Por exemplo, se o robô de negociação anunciado está sendo negociado em um canal de tendência, então, ambas as imagens do canal e da tendência com os pontos de compra e vende marcados poderiam ser usados. A seguir estão alguns exemplos de bons logotipos:







Estes logotipos dão uma boa idéia da finalidade dos programas e eles não estão sobrecarregados de cores e detalhes. Embora alguns deles poderiam ser feitos descrições mais detalhadas já que há espaço suficiente para isso. No logotipo Spread Recorder uma imagem de um spread entre dois preços ficaria bem e ela certamente ajudaria a visualizar a idéia de "registrar em um arquivo".



Imagens de dinheiro, pilhas de ouro e brilho devem ser evitados. Ela não da apenas nenhuma informação sobre o produto, mas também não irá cair bem com os potenciais compradores que sabem que "Nem tudo que brilha é ouro". Exemplos de logotipos sem sentido:





Usar personagens de desenhos animados, animais bonitos ou "imagens legais encontradas na internet" para o logotipo também é uma má idéia. Quando as pessoas visitam o Mercado, elas vão em busca de certas coisas que elas precisam; E uma galeria de fotos de fantasia certamente não é o que eles estão procurando. Exemplos de logotipos ruins:







Um logotipo pode ser um fracasso, simplesmente porque é difícil de entender. Ou a imagem é muito pequena e borrada ou é algo irrelevante para a coisa toda.







Resumindo do logotipo certo para o seu produto:

descreve o conceito principal do produto;

não contém imagens vagas, bregas, indecentes ou difíceis de compreender;

não contém elementos finos difíceis de distinguir;

tem poucas cores coordenadas;

pode conter uma breve descrição, de fácil leitura e compreensão;





Emcomende o seu Logo com um profissional

Um logotipo que funcione não é tão simples de se fazer quanto possa parecer, especialmente, se você não for um designer profissional. Neste caso, a coisa mais simples a se fazer será encomendar um logotipo para o seu produto para aqueles que possam fazê-lo de forma profissional. Na seção Freelance além de você poder encomendar programas para os terminais MetaTrader, é possível também tentar encontrar um designer por lá.

Além disso, você pode encontrar um designer em uma das vários áreas - plataformas específicas. Aqui estão alguns links úteis:

Você pode adicionar até 12 imagens à descrição, aproveite esta oportunidade

É aconselhável usar o esquema de cores padrão "Preto e branco" (Preto sobre fundo branco) ao obter screenshots dos gráficos. Este esquema corresponde a vitrine da loja projetada da melhor maneira possível. Isso também significa que você irá evitar desagradar os clientes com um conjunto de cores estranhas e de mal gosto.



Para cada produto no Mercado MetaTrader é permitido usar até 12 imagens de 640x480 pixels de tamanho. É essencial mostrar toda a capacidade de seu produto na página do produto para que um potencial comprador tenha uma idéia clara do mesmo. Se você publicar um programa de reconhecimento de padrões, mostre alguns padrões reconhecidos no gráfico. Faça grandes screenshots e forneça comentários suficientemente explicativos.





A colocação de um monte de pequenos detalhes em uma screenshot também não irá ajudar. Aqui está um exemplo do que deve ser evitado:





A descrição do produto seria ótima se em vez de uma imagem o desenvolvedor fornecesse mais duas ou três imagens maiores dos padrões reconhecidos com um texto legível. Isto também diz respeito aos gráficos de preços. Escolha escalas maiores e deixe seus potenciais clientes verem os detalhes. Nós não recomendamos que você use esquemas de cores diferentes, sem qualquer necessidade particular. Por favor, certifique-se de que o texto do comentário (mensagem da função de comentário) não se sobreponha a parte do gráfico. Nós recomendamos usar cores padrões, como azul e vermelho para destacar os sinais de compra e venda. Os dados sobre a imagem abaixo não é apresentada de forma eficiente.







Após ela ter sido reformulada, podemos ver uma versão melhorada.







O designer optou por uma escala maior do gráfico e o esquema de cor padrão "Preto e Branco". O nome do gráfico foi removido, a fonte e a cor do nome do padrão foram alteradas e os pontos de rompimento do triângulo foram contornados em vermelho. As setas de rompimento do triângulo possuem cores tradicionais. Tal imagem não possui detalhes excessivos e ela demonstra apenas a idéia principal.



Por favor, lembre-se que quando um cliente em potencial está visitando a página de seu produto, a coisa mais simples a se fazer é olhar, primeiramente, para a galeria de imagens. Eles podem nunca chegar a ler a descrição de seu produto se as ilustrações não o inspirarem a fazê-lo.







A exigência do tamanho do logotipo é de 200x200 Pixels

O logotipo grande apresentado na seção do Mercado deve ser de 200x200 pixels de tamanho. O logotipo pequeno apresentado no Terminal do Cliente deve ser de 60x60 pixels. Ao fazer o upload de um logotipo grande o sistema criará automaticamente um pequeno. No entanto, para evitar a perda de bits de informações importantes na conversão automática, é aconselhável ter os dois logos criados manualmente.

O formato do arquivo gráfico recomendado é PNG. Formatos do tipo GIF, JPG e JPEG são permitidos, mas não são desejáveis.



A exigência do tamanho das Imagens é de 640x480 Pixels

Cada descrição do produto pode conter até 12 imagens que ilustram suas características. É crucial possui imagens com o tamanho exato de 640x480 pixels.



Semelhante aos requisitos do logotipo, o formato desejável das imagens de ilustrações é em PNG. Formatos do tipo GIF, JPG, JPEG são permitidos, mas não são desejáveis.

É altamente recomendável não reduzir o tamanho das imagens de grandes dimensões para o formato exigido pois na maioria das vezes isto leva à perda de qualidade e nitidez. Tirar screenshots do gráfico (terminal, testador, etc) com definições prévias de seu tamanho levará a um resultado melhor. Trabalhando desta forma, não será necessário comprimir uma imagem para os requeridos 640x480 pixels.



Como tirar Screenshots do Testador

Um Expert Advisor (robô de negociação) é o produto mais popular no mercado. A maioria dos desenvolvedores utilizam as screenshots do testador para ajudar na descrição de seus produtos. Tire uma série de screenshots que ilustram todo o processo de teste e exiba-os na ordem correta.

Configurações do Testador para um único teste. Parâmetros do Expert para um único teste. Relatório de teste.

Se você deseja demonstrar o procedimento de otimização Expert Advisor adicione-o também:

Configurações do Testador para a otimização dos parâmetros do Expert Advisor. Variação dos parâmetros do Expert Advisor e o passo de mudança para otimização. Resultados da otimização.

Uma série de imagens consecutivas fornecem uma explicação suficiente, mesmo sem uma leitura da descrição. Ambas as configurações do testador e os parâmetros do Expert Advisor poderiam ser exibidos em uma única screenshot Ao mesmo tempo, tudo tem que ser feito corretamente. A grande maioria dos desenvolvedores tiram screenshots sem pensar muito sobre a qualidade. Eles tiram uma screenshot e, em seguida, e a comprimem para o tamanho desejado utilizando um editor. Em consequência, a imagem fica do tamanho certo, mas perde nitidez.





A imagem perdeu qualidade, mas não tanto, por culpa do desenvolvedor. Eles deixaram o terminal tão estreita quanto possível, no entanto, a largura da tela ultrapassou os 640 pixels e, respectivamente, a imagem foi comprimida para o tamanho certo. Na verdade, neste caso, editar a screenshot em um editor gráfico em vez de comprimi-la teria sido uma solução mais eficiente. Era só deixar os botões botões de controle, nas configurações do testador, mais estreitos e excluir os parâmetros desnecessários da coluna "Passos" do Expert Advisor. No final, teríamos uma imagem de melhor qualidade.







Resultados dos testes e o balanço do gráfico também podem ser combinados.





Os relatórios de negociação e a distribuição das entradas no gráfico por horas/dias podem ser apresentados em conjunto, sem perda de qualidade.







O resto dos gráficos a partir do relatório de testes podem ser colocados juntos.





Como você pode ver, existem meios de mostrar os resultados do teste e manter os dados como foi inicialmente concebido sem comprimir as imagens.





Use as ilustrações corretas no Mercado

Você pode fazer o seu melhor para escrever e testar um programa brilhante para o Mercado, mas se ele não está atraindo clientes e não for comprado, todos os seus esforços serão em vão. Para atrair um comprador em potencial que faça o download de seu aplicativo ao terminal MetaTrader, seu produto tem que se destacar diante de outras centenas que estão na vitrine do Mercado. Portanto, o logotipo certo é a chave para o sucesso de seu programa.

A segunda coisa mais importante são as ilustrações bem feitas na página de descrição do Mercado, que deve mostrar a capacidade do seu produto e sua vantagem competitiva. Por favor, lembre-se que é difícil fazer boas ilustrações para um programa com uma interface gráfica horrível.

Aqui estão mais alguns artigos sobre o papel do design de produto nas vendas, que podem lhe ser úteis:





Finalmente, o último mas não menos importante. Aprenda por exemplos. Encontrar produtos bem projetados no mercado e adote as melhores práticas. Apresentação hábeis de seu produto no mercado irá ajuda-lo a conquistar clientes e aumentar o número de downloads e vendas!





Nós recomendamos os seguintes artigos referentes ao serviço de Mercado: