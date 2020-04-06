PropSurge One MT5 — Assessor para superar os desafios Prop

Este algoritmo de negociação foi criado com foco na disciplina e no cumprimento dos requisitos das Prop Firms. Sua arquitetura é orientada para condições de treinamento, onde o controle de risco e as regras de capital são fatores essenciais. O algoritmo está otimizado para funcionar de forma estável dentro de programas de avaliação.

Importante: Se você não sabe o que é um Prop Firm Challenge — não compre este assessor.



Exclusividade: O assessor não utiliza martingale nem grade, garantindo uma redução limitada. O algoritmo abre apenas uma operação com StopLoss e TakeProfit rígidos — isso o torna uma solução única para superar os Prop Firm Challenges.

Especificações técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Tipo de estratégia: negociação de impulso baseada na volatilidade

negociação de impulso baseada na volatilidade Método de entrada: ordens pendentes na direção do impulso

ordens pendentes na direção do impulso Gestão de risco: uma operação, stop loss fixo, sem martingale ou hedge

uma operação, stop loss fixo, sem martingale ou hedge Risco recomendado: Modo Padrão — 1%, Modo Turbo — até 20%

Modo Padrão — 1%, Modo Turbo — até 20% Lote dinâmico: 0 — fixo; consulte as instruções para ativar o modo dinâmico

0 — fixo; consulte as instruções para ativar o modo dinâmico Depósito mínimo: a partir de $200

Instrumentos suportados

Índices: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000

US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000 Criptomoeda: BTCUSD

BTCUSD Metais: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP

XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP Forex: principais pares de moedas

Modos de operação

Modo Padrão: risco moderado

risco moderado Modo Turbo: risco elevado para condições agressivas

Principais características

Controle rigoroso de risco: limites de redução incorporados

Confiabilidade: sem martingale, sem hedge, sem sobreajuste

Flexibilidade: suporte para uma ampla gama de instrumentos

Adaptabilidade: configurável para diferentes cenários de negociação

Parâmetros de entrada

Magic Number: identificador de posições

identificador de posições Maximum Slippage: deslizamento permitido

deslizamento permitido Fixed Lot / Dynamic Lot: seleção do modo de lote

seleção do modo de lote Maximum Risk Percent: limite de risco por operação

limite de risco por operação Maximum Transaction: limite de número de operações

limite de número de operações Maximum Bidding Step: intervalo entre ordens

intervalo entre ordens Maximum Trailing: trailing stop em pips

trailing stop em pips Maximum Trailing Loss: limite de perda em trailing

limite de perda em trailing Maximum Velocity Pulse: limite de atividade do mercado

limite de atividade do mercado Maximum Stop Loss %: stop loss em porcentagem

stop loss em porcentagem Maximum Stop Loss (pips): stop loss em pips

stop loss em pips Trade Comment: comentário da operação

Nota: Para testes corretos, utilize o GMT Offset correspondente à sua região.

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem resultados futuros.

