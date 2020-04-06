PropSurge One MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.3
- Atualizado: 22 agosto 2025
- Ativações: 10
PropSurge One MT5 — Assessor para superar os desafios Prop
Este algoritmo de negociação foi criado com foco na disciplina e no cumprimento dos requisitos das Prop Firms. Sua arquitetura é orientada para condições de treinamento, onde o controle de risco e as regras de capital são fatores essenciais. O algoritmo está otimizado para funcionar de forma estável dentro de programas de avaliação.
Exclusividade: O assessor não utiliza martingale nem grade, garantindo uma redução limitada. O algoritmo abre apenas uma operação com StopLoss e TakeProfit rígidos — isso o torna uma solução única para superar os Prop Firm Challenges.
Especificações técnicas
- Plataforma: MetaTrader 5
- Tipo de estratégia: negociação de impulso baseada na volatilidade
- Método de entrada: ordens pendentes na direção do impulso
- Gestão de risco: uma operação, stop loss fixo, sem martingale ou hedge
- Risco recomendado: Modo Padrão — 1%, Modo Turbo — até 20%
- Lote dinâmico: 0 — fixo; consulte as instruções para ativar o modo dinâmico
- Depósito mínimo: a partir de $200
Instrumentos suportados
- Índices: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
- Criptomoeda: BTCUSD
- Metais: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
- Forex: principais pares de moedas
Modos de operação
- Modo Padrão: risco moderado
- Modo Turbo: risco elevado para condições agressivas
Principais características
- Controle rigoroso de risco: limites de redução incorporados
- Confiabilidade: sem martingale, sem hedge, sem sobreajuste
- Flexibilidade: suporte para uma ampla gama de instrumentos
- Adaptabilidade: configurável para diferentes cenários de negociação
Parâmetros de entrada
- Magic Number: identificador de posições
- Maximum Slippage: deslizamento permitido
- Fixed Lot / Dynamic Lot: seleção do modo de lote
- Maximum Risk Percent: limite de risco por operação
- Maximum Transaction: limite de número de operações
- Maximum Bidding Step: intervalo entre ordens
- Maximum Trailing: trailing stop em pips
- Maximum Trailing Loss: limite de perda em trailing
- Maximum Velocity Pulse: limite de atividade do mercado
- Maximum Stop Loss %: stop loss em porcentagem
- Maximum Stop Loss (pips): stop loss em pips
- Trade Comment: comentário da operação
Nota: Para testes corretos, utilize o GMT Offset correspondente à sua região.
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, escreva para mim através de mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru