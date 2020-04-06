PropSurge One MT5

PropSurge One MT5 — Assessor para superar os desafios Prop

Este algoritmo de negociação foi criado com foco na disciplina e no cumprimento dos requisitos das Prop Firms. Sua arquitetura é orientada para condições de treinamento, onde o controle de risco e as regras de capital são fatores essenciais. O algoritmo está otimizado para funcionar de forma estável dentro de programas de avaliação.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!
Importante: Se você não sabe o que é um Prop Firm Challenge — não compre este assessor.

Exclusividade: O assessor não utiliza martingale nem grade, garantindo uma redução limitada. O algoritmo abre apenas uma operação com StopLoss e TakeProfit rígidos — isso o torna uma solução única para superar os Prop Firm Challenges.

Especificações técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Tipo de estratégia: negociação de impulso baseada na volatilidade
  • Método de entrada: ordens pendentes na direção do impulso
  • Gestão de risco: uma operação, stop loss fixo, sem martingale ou hedge
  • Risco recomendado: Modo Padrão — 1%, Modo Turbo — até 20%
  • Lote dinâmico: 0 — fixo; consulte as instruções para ativar o modo dinâmico
  • Depósito mínimo: a partir de $200

Instrumentos suportados

  • Índices: US30, US500, USTEC, DE40, SA40, JP225, STOXX50, US2000
  • Criptomoeda: BTCUSD
  • Metais: XAUUSD, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUGBP
  • Forex: principais pares de moedas

Modos de operação

  • Modo Padrão: risco moderado
  • Modo Turbo: risco elevado para condições agressivas

Principais características

  • Controle rigoroso de risco: limites de redução incorporados
  • Confiabilidade: sem martingale, sem hedge, sem sobreajuste
  • Flexibilidade: suporte para uma ampla gama de instrumentos
  • Adaptabilidade: configurável para diferentes cenários de negociação

Parâmetros de entrada

  • Magic Number: identificador de posições
  • Maximum Slippage: deslizamento permitido
  • Fixed Lot / Dynamic Lot: seleção do modo de lote
  • Maximum Risk Percent: limite de risco por operação
  • Maximum Transaction: limite de número de operações
  • Maximum Bidding Step: intervalo entre ordens
  • Maximum Trailing: trailing stop em pips
  • Maximum Trailing Loss: limite de perda em trailing
  • Maximum Velocity Pulse: limite de atividade do mercado
  • Maximum Stop Loss %: stop loss em porcentagem
  • Maximum Stop Loss (pips): stop loss em pips
  • Trade Comment: comentário da operação

Nota: Para testes corretos, utilize o GMT Offset correspondente à sua região.

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem resultados futuros.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas sobre instalação e configuração, escreva para mim através de mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

