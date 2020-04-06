Exclusive Prime MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Exclusive Prime MT5 — Assessor de Negociação Profissional para MetaTrader 5
Exclusive Prime MT5 é um assessor especialista de nova geração, criado para traders que valorizam automação, estabilidade e um rigoroso controle de risco. O algoritmo combina análise inteligente de mercado com um sistema de gestão de capital, garantindo execução precisa das operações e adaptação a diferentes condições de mercado.
A versão demo do assessor destina-se apenas à familiarização. Os resultados de testes sem otimização não refletem o desempenho real do algoritmo. Para uso completo é necessária uma otimização individual de acordo com o corretor, depósito e instrumentos escolhidos. Em qualquer caso, a otimização deve ser realizada pelo próprio usuário e repetida pelo menos uma vez por ano.
Lembre-se: o resultado final depende diretamente da sua experiência e dos parâmetros que você definir após otimizar o assessor.
Principais características
- Análise inteligente: combinação de indicadores de tendência e osciladores com filtragem de sinais falsos.
- Adaptabilidade: ajuste automático para diferentes condições de mercado e níveis de volatilidade.
- Execução moderna de ordens: suporte para IOC, FOK, Return, BOC.
- Proteção do capital: stop-loss dinâmicos, trailing stops e gestão de risco flexível.
- Início rápido: parâmetros integrados permitem testar o assessor imediatamente após a instalação.
Princípio de funcionamento
O assessor abre operações apenas quando as condições predefinidas são atendidas. Os mecanismos integrados de gestão de capital controlam o tamanho das posições e os níveis de stop, mantendo o equilíbrio entre segurança e flexibilidade.
Otimização e testes
Moedas principais: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — mostradas nas capturas apenas como exemplo. Para negociação real, todos os pares de moedas, incluindo estes, devem ser otimizados pelo usuário e executados em conta real apenas em modo de moeda única — separadamente para cada par. As capturas em modo multimoeda são apresentadas apenas para demonstração.
Moedas adicionais: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — listadas como exemplo (com base no corretor IC Markets Global). Outros corretores podem não oferecer estes instrumentos ou ter listas diferentes.
Nota: Para negociação real, cada par deve ser otimizado pelo usuário. Quanto maior o depósito, mais pares podem ser otimizados e conectados. Este trabalho é realizado pelo comprador, não pelo autor.
Parâmetros técnicos
- Timeframe: M15
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendação para funcionamento adequado do algoritmo)
- Alavancagem recomendada: a partir de 1:500
- Tipo de conta: ECN / Raw Spread (ver lista de corretores abaixo)
- VPS: recomendado para operação estável
Corretores recomendados
O assessor pode ser utilizado em corretores com spreads baixos, tais como: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. A lista não é exaustiva — também pode ser usado com outros corretores confiáveis que ofereçam condições adequadas.
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru