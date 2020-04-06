Exclusive Prime MT5 — Assessor de Negociação Profissional para MetaTrader 5

Exclusive Prime MT5 é um assessor especialista de nova geração, criado para traders que valorizam automação, estabilidade e um rigoroso controle de risco. O algoritmo combina análise inteligente de mercado com um sistema de gestão de capital, garantindo execução precisa das operações e adaptação a diferentes condições de mercado.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se um determinado par de moedas apresenta bons resultados em um corretor, isso não significa que ocorrerá o mesmo em outros. Cada corretor possui suas próprias cotações, spreads e condições de negociação. Portanto, cada par de moedas deve ser otimizado pelo usuário e executado em conta real apenas em modo de moeda única — separadamente para cada par. As capturas em modo multimoeda são apresentadas apenas como exemplo. Recomenda-se repetir a otimização pelo menos uma vez por ano, já que as condições de mercado mudam.

Informações importantes: A versão demo do assessor destina-se apenas à familiarização. Os resultados de testes sem otimização não refletem o desempenho real do algoritmo. Para uso completo é necessária uma otimização individual de acordo com o corretor, depósito e instrumentos escolhidos. Em qualquer caso, a otimização deve ser realizada pelo próprio usuário e repetida pelo menos uma vez por ano. Lembre-se: o resultado final depende diretamente da sua experiência e dos parâmetros que você definir após otimizar o assessor.

Principais características

Análise inteligente: combinação de indicadores de tendência e osciladores com filtragem de sinais falsos.

combinação de indicadores de tendência e osciladores com filtragem de sinais falsos. Adaptabilidade: ajuste automático para diferentes condições de mercado e níveis de volatilidade.

ajuste automático para diferentes condições de mercado e níveis de volatilidade. Execução moderna de ordens: suporte para IOC, FOK, Return, BOC.

suporte para IOC, FOK, Return, BOC. Proteção do capital: stop-loss dinâmicos, trailing stops e gestão de risco flexível.

stop-loss dinâmicos, trailing stops e gestão de risco flexível. Início rápido: parâmetros integrados permitem testar o assessor imediatamente após a instalação.

Princípio de funcionamento

O assessor abre operações apenas quando as condições predefinidas são atendidas. Os mecanismos integrados de gestão de capital controlam o tamanho das posições e os níveis de stop, mantendo o equilíbrio entre segurança e flexibilidade.

Otimização e testes

Moedas principais: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — mostradas nas capturas apenas como exemplo. Para negociação real, todos os pares de moedas, incluindo estes , devem ser otimizados pelo usuário e executados em conta real apenas em modo de moeda única — separadamente para cada par. As capturas em modo multimoeda são apresentadas apenas para demonstração.

Moedas adicionais: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — listadas como exemplo (com base no corretor IC Markets Global). Outros corretores podem não oferecer estes instrumentos ou ter listas diferentes.

Nota: Para negociação real, cada par deve ser otimizado pelo usuário. Quanto maior o depósito, mais pares podem ser otimizados e conectados. Este trabalho é realizado pelo comprador, não pelo autor.

Parâmetros técnicos

Timeframe: M15

M15 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendação para funcionamento adequado do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendação para funcionamento adequado do algoritmo) Alavancagem recomendada: a partir de 1:500

a partir de 1:500 Tipo de conta: ECN / Raw Spread (ver lista de corretores abaixo)

ECN / Raw Spread (ver lista de corretores abaixo) VPS: recomendado para operação estável

Corretores recomendados

O assessor pode ser utilizado em corretores com spreads baixos, tais como: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. A lista não é exaustiva — também pode ser usado com outros corretores confiáveis que ofereçam condições adequadas.

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.