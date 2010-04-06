Winter MT5 — Sistema de Negociação Automatizado

Winter MT5 é um Consultor Especializado (EA) que utiliza algoritmos avançados de análise e adapta-se às condições de mercado em constante mudança. Foi desenvolvido para negociar correções após movimentos bruscos de preços. O sistema funciona totalmente de forma automática e não requer monitoramento constante.

Para começar, basta instalar o EA no gráfico de NZDCAD_e — os outros pares serão ativados automaticamente.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Requisitos da conta

Pares de moedas: NZDCAD_e, AUDCAD_e

NZDCAD_e, AUDCAD_e Tipo de conta: ECN

ECN Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom desempenho do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o bom desempenho do algoritmo) Período gráfico: M15

M15 VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Corretora recomendada: FreshForex

Parâmetros de entrada

Comentário da operação: exibido no log e no histórico da conta

exibido no log e no histórico da conta Pares M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)

lista de pares ativos (pode depender do sufixo) Magic: identificador único da operação

identificador único da operação Método de cálculo do lote: baseado no nível de risco

baseado no nível de risco Carga do depósito %: define o tamanho inicial do lote

define o tamanho inicial do lote TP virtual: false

false Modo sniper: true

true Percentual de risco: por operação

por operação Sniper preciso: ativo

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais perdas.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.