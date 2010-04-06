Winter MT5

Winter MT5 — Sistema de Negociação Automatizado

Winter MT5 é um Consultor Especializado (EA) que utiliza algoritmos avançados de análise e adapta-se às condições de mercado em constante mudança. Foi desenvolvido para negociar correções após movimentos bruscos de preços. O sistema funciona totalmente de forma automática e não requer monitoramento constante.

Para começar, basta instalar o EA no gráfico de NZDCAD_e — os outros pares serão ativados automaticamente.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Requisitos da conta

  • Pares de moedas: NZDCAD_e, AUDCAD_e
  • Tipo de conta: ECN
  • Alavancagem: 1:500
  • Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom desempenho do algoritmo)
  • Período gráfico: M15
  • VPS: recomendado para operação estável
  • Corretora recomendada: FreshForex

Parâmetros de entrada

  • Comentário da operação: exibido no log e no histórico da conta
  • Pares M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)
  • Magic: identificador único da operação
  • Método de cálculo do lote: baseado no nível de risco
  • Carga do depósito %: define o tamanho inicial do lote
  • TP virtual: false
  • Modo sniper: true
  • Percentual de risco: por operação
  • Sniper preciso: ativo
Declaração de responsabilidade:

Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais perdas.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas sobre instalação e configuração, você pode me contatar por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

