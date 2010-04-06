Winter MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.6
- Atualizado: 20 setembro 2025
- Ativações: 10
Winter MT5 — Sistema de Negociação Automatizado
Winter MT5 é um Consultor Especializado (EA) que utiliza algoritmos avançados de análise e adapta-se às condições de mercado em constante mudança. Foi desenvolvido para negociar correções após movimentos bruscos de preços. O sistema funciona totalmente de forma automática e não requer monitoramento constante.
Para começar, basta instalar o EA no gráfico de NZDCAD_e — os outros pares serão ativados automaticamente.
Requisitos da conta
- Pares de moedas: NZDCAD_e, AUDCAD_e
- Tipo de conta: ECN
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom desempenho do algoritmo)
- Período gráfico: M15
- VPS: recomendado para operação estável
- Corretora recomendada: FreshForex
Parâmetros de entrada
- Comentário da operação: exibido no log e no histórico da conta
- Pares M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)
- Magic: identificador único da operação
- Método de cálculo do lote: baseado no nível de risco
- Carga do depósito %: define o tamanho inicial do lote
- TP virtual: false
- Modo sniper: true
- Percentual de risco: por operação
- Sniper preciso: ativo
Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais perdas.
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, você pode me contatar por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru