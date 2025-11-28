EA Pips Hunter
- Experts
- Ihor Otkydach
- Versão: 2.3
- Atualizado: 12 dezembro 2025
- Ativações: 10
Monitoramento real. Testes honestos. Zero hype.
Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, há duas coisas que você precisa saber:
- PipsHunter é confirmado por um sinal de monitoramento com dinheiro real. O EA está operando ao vivo há vários meses em uma conta real (Pepperstone), e o monitoramento é totalmente público. Sem simulações, sem contas ocultas, sem “apenas backtests perfeitos” — os resultados reais comprovam o desempenho verdadeiro.
- Os backtests são 100% honestos. Sem curve-fitting, sem manipulação de histórico, sem modelagem irreal. O que você vê no Testador de Estratégias é exatamente como o EA se comporta no trading real. Nada de magia ou truques “dourados” — apenas uma estratégia comprovada pelo tempo que continua funcionando tanto no real quanto no tester. Por isso, PipsHunter é um dos Expert Advisors mais transparentes e honestos do Mercado MQL5, criado com um único princípio: construir sistemas de trading seguros, estáveis e reais, sem nenhum tipo de “turbinamento artificial”.
- Este robô não é apenas seguro — ele é super seguro, graças à proteção rígida de Stop Loss e à total ausência de martingale ou médias.
INSTRUÇÕES — COMO USAR
Estratégia principal: Scalping intradiário + lógica de reversão swing
- PipsHunter combina duas abordagens profissionais dentro de um único motor: Lógica de DayTrading — capturando flutuações intradiárias, Lógica de SwingReversal — entradas precisas em correções do mercado
- Cada comprador recebe set files para criar três portfólios diferentes: “Katana”, “Knife” e “Razor”. Isso permite modelar várias combinações de configurações na sua conta e diversificar ao máximo seus resultados de trading.
- Tudo funciona no timeframe M15, permitindo um trading rápido e estruturado, sem manter posições por vários dias.
- Duração média das operações: ~17 horas. Sem longos períodos de espera ou acúmulo de risco de tendência.
- Sem martingale, sem grid, sem médias — nunca.
- Cada operação é protegida por um Stop Loss físico rígido.
- O algoritmo de Stop Loss Dinâmico reduz perdas em mercados rápidos.
- Pouco sensível ao spread (embora contas RAW/ECN sejam recomendadas).
- Funciona com qualquer corretora no mundo (EUA, UE, Reino Unido, Ásia).
- Totalmente compatível com FIFO.
- Opera com qualquer alavancagem (1:30 até 1:1000).
- Capital mínimo a partir de 200 USD.
Por que os traders escolhem PipsHunter
- O monitoramento real confirma a estabilidade.
- Assim, uma grande quantidade de histórico da sinal deve estar claramente refletida no gráfico de cotações.
- Os backtests refletem o comportamento real de trading.
- Não depende de otimizações artificiais.
- A estrutura intradiária evita exposição prolongada a tendências.
- Duas estratégias combinadas aumentam a adaptabilidade.
- Execução super segura com controle de risco rigoroso.
- Funciona em qualquer corretora, qualquer alavancagem, qualquer região.
Nota importante
Embora nenhum EA consiga eliminar completamente o risco de mercado, PipsHunter foi projetado para evitar cenários catastróficos usando Stop Loss rígido e nunca aplicando métodos perigosos como martingale ou médias.
Conclusão
PipsHunter é um sistema intradiário limpo, honesto e transparente, criado para traders que desejam:
- estabilidade
- segurança
- monitoramento real
- sem truques
- sem curve-fitting
Se você valoriza trading algorítmico genuíno sem hype — PipsHunter foi feito para você!
Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.