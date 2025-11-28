EA Pips Hunter

Monitoramento real. Testes honestos. Zero hype.

Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, há duas coisas que você precisa saber:



PipsHunter é confirmado por um sinal de monitoramento com dinheiro real. O EA está operando ao vivo há vários meses em uma conta real (Pepperstone), e o monitoramento é totalmente público. Sem simulações, sem contas ocultas, sem “apenas backtests perfeitos” — os resultados reais comprovam o desempenho verdadeiro.

Os backtests são 100% honestos. Sem curve-fitting, sem manipulação de histórico, sem modelagem irreal. O que você vê no Testador de Estratégias é exatamente como o EA se comporta no trading real. Nada de magia ou truques “dourados” — apenas uma estratégia comprovada pelo tempo que continua funcionando tanto no real quanto no tester. Por isso, PipsHunter é um dos Expert Advisors mais transparentes e honestos do Mercado MQL5, criado com um único princípio: construir sistemas de trading seguros, estáveis e reais, sem nenhum tipo de “turbinamento artificial”.

Este robô não é apenas seguro — ele é super seguro, graças à proteção rígida de Stop Loss e à total ausência de martingale ou médias.

INSTRUÇÕES — COMO USAR

Estratégia principal: Scalping intradiário + lógica de reversão swing



PipsHunter combina duas abordagens profissionais dentro de um único motor: Lógica de DayTrading — capturando flutuações intradiárias, Lógica de SwingReversal — entradas precisas em correções do mercado

Cada comprador recebe set files para criar três portfólios diferentes: “Katana”, “Knife” e “Razor”. Isso permite modelar várias combinações de configurações na sua conta e diversificar ao máximo seus resultados de trading.

Tudo funciona no timeframe M15, permitindo um trading rápido e estruturado, sem manter posições por vários dias.

Duração média das operações: ~17 horas. Sem longos períodos de espera ou acúmulo de risco de tendência.

Sem martingale, sem grid, sem médias — nunca.

Cada operação é protegida por um Stop Loss físico rígido.

O algoritmo de Stop Loss Dinâmico reduz perdas em mercados rápidos.

Pouco sensível ao spread (embora contas RAW/ECN sejam recomendadas).

Funciona com qualquer corretora no mundo (EUA, UE, Reino Unido, Ásia).

Totalmente compatível com FIFO.

Opera com qualquer alavancagem (1:30 até 1:1000).

Capital mínimo a partir de 200 USD.

Por que os traders escolhem PipsHunter



O monitoramento real confirma a estabilidade.

Assim, uma grande quantidade de histórico da sinal deve estar claramente refletida no gráfico de cotações.

Os backtests refletem o comportamento real de trading.

Não depende de otimizações artificiais.

A estrutura intradiária evita exposição prolongada a tendências.

Duas estratégias combinadas aumentam a adaptabilidade.

Execução super segura com controle de risco rigoroso.

Funciona em qualquer corretora, qualquer alavancagem, qualquer região.

Nota importante

Embora nenhum EA consiga eliminar completamente o risco de mercado, PipsHunter foi projetado para evitar cenários catastróficos usando Stop Loss rígido e nunca aplicando métodos perigosos como martingale ou médias.

Conclusão

PipsHunter é um sistema intradiário limpo, honesto e transparente, criado para traders que desejam:

estabilidade

segurança

monitoramento real

sem truques

sem curve-fitting

Se você valoriza trading algorítmico genuíno sem hype — PipsHunter foi feito para você!