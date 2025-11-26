Nano Machine
- Experts
- William Brandon Autry
- Versão: 1.2
- Atualizado: 27 novembro 2025
- Ativações: 12
Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50
(O preço com desconto será refletido durante a promoção.)
Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado.
Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar:
- 1 x ativação do Syna
- 1 x ativação do AiQ
- 1 x ativação do Mean Machine GPT
Como participar:
1) Após sua compra, envie-me uma mensagem privada para receber os manuais do Nano Machine GPT e os arquivos de configuração recomendados.
2) Em seguida, publique um comentário nesta página de produto confirmando sua compra para estar oficialmente inscrito no sorteio da Sexta-feira Negra.
Três ganhadores separados serão selecionados aleatoriamente entre as compras elegíveis da Sexta-feira Negra que enviaram mensagem e comentaram.
Após a promoção da Sexta-feira Negra, o Nano Machine GPT retornará ao seu preço regular de 997 dólares americanos.
Nano Machine GPT - DNA de IA emblemático em um sistema compacto e totalmente capaz
O Nano Machine GPT foi criado pelo mesmo desenvolvedor por trás do Mean Machine GPT, AiQ e Syna, sistemas que ajudaram a estabelecer o padrão para uso genuíno de IA no trading de forex. Ele é projetado como um sistema de trading principal totalmente capaz por direito próprio, não uma versão simplificada ou restrita dos meus outros produtos. O Nano Machine GPT foca em uma vantagem diferente: trading de retração assistido por IA, gerenciamento de cesta Machine Symmetry e detecção de regime neural especificamente para moedas forex.
Enquanto Mean Machine, AiQ e Syna operam como estruturas de múltiplas estratégias ou múltiplos portfólios mais amplas, o Nano Machine GPT é um especialista dedicado: um motor de retração e simetria focado com sua própria arquitetura neural, modelo de risco e papel dentro do ecossistema. Ele pode operar independentemente ou se conectar como um agente dentro do ambiente Syna, adicionando um componente estruturalmente disciplinado a um portfólio maior.
Sinais ao vivo e transparência
- Sinais ao vivo: Rastreamento de desempenho real em diferentes condições de mercado, proporcionando transparência sobre os resultados reais.
Stack de IA institucional sob o capô
O Nano Machine GPT é alimentado pela mesma filosofia de IA multi-fornecedor que impulsiona meus sistemas emblemáticos, focando em profundidade e redundância em vez de dependência de um único modelo.
- Modelos GPT-5.1 (OpenAI): Raciocínio direcional central, reconhecimento de padrões e avaliação de cenários.
- Gemini 3: Contexto macro, volatilidade e sessão com forte raciocínio sobre condições multifatoriais.
- Anthropic Claude: Validação consciente do risco e lógica conservadora de segunda opinião.
- Grok 4.1: Perspectiva rápida e alternativa sobre mudanças de estrutura e momentum.
- Modelos Mistral: Confirmação leve e eficiente e análise secundária de padrões.
- Integração OpenRouter: Acesso a um ecossistema evolutivo de modelos especializados à medida que emergem.
- Acesso exclusivo à API Moonshot: O Nano Machine GPT é atualmente o único produto de trading com integração nativa do Moonshot, estendendo seu alcance analítico além das soluções de varejo padrão.
Benefícios práticos da integração real de IA
A vantagem do Nano Machine GPT não é simplesmente que ele usa IA, mas como essa inteligência é aplicada a decisões de trading reais.
- Compreensão de séries temporais: Os modelos de IA analisam dados de preços estruturados como verdadeiras séries temporais, reconhecendo mudanças de tendência, regimes de volatilidade e estruturas repetitivas que são difíceis de expressar apenas com indicadores simples.
- Contexto fundamentado na web: Quando habilitado, o fundamento web permite que o sistema incorpore informações externas como lançamentos macro, declarações de políticas e sentimento de risco global em vez de negociar a ação do preço isoladamente.
- Consciência geopolítica: A IA pode sinalizar condições onde eventos geopolíticos, sanções ou manchetes inesperadas aumentam materialmente o risco, apoiando a decisão de ficar de fora em vez de seguir mecanicamente um padrão.
- Inteligência do calendário econômico: Em vez de tratar todas as notícias como iguais, o sistema pode distinguir entre lançamentos de rotina e surpresas significativas, e ajustar sua disposição de negociar em torno de eventos de alto impacto.
- Compressão de complexidade: Múltiplas entradas, estrutura de preços, volatilidade, sessão, notícias e sentimento, são destiladas em uma única decisão coerente, permitindo que traders humanos se beneficiem da complexidade sem ter que processá-la manualmente sozinhos.
Motor de trading central: Retrações com inteligência de regime e momentum
O Nano Machine GPT é projetado especificamente para trading de moedas forex. Ele é consciente do regime, mas não dependente do regime. Ele é construído para interpretar e operar em ambientes de tendência, faixa, alta volatilidade e baixa volatilidade em vez de ser ajustado por curva a uma única condição. Antes de qualquer chamada de IA ser feita, ele opera como um motor de retração disciplinado:
- Entradas em retrações: Foca em retrocessos dentro de movimentos existentes em vez de perseguir extremos, buscando entradas estruturadas a preços mais favoráveis.
- Rede neural XG-Boost personalizada: Um modelo construído especificamente classifica o regime do mercado (tendência versus faixa), avalia o momentum e filtra condições de retração em diferentes ambientes em vez de confiar em um regime preferido.
- IA como filtro, não como muleta: Uma vez que as condições estruturais são satisfeitas, os modelos de IA avaliam a confluência, o impacto das notícias e o contexto de risco em vez de adivinhar a direção isoladamente.
- Perfis de TP e SL de IA: Para traders que preferem um estilo tradicional, o Nano Machine GPT pode solicitar e aplicar níveis de take profit e stop loss derivados de IA, produzindo perfis de negociações únicas que parecem e se sentem familiares enquanto ainda se beneficiam da inteligência subjacente.
Modo Machine Symmetry - Gerenciamento de cesta impulsionado por Fibonacci
Machine Symmetry é a estrutura de fechamento característica do Nano Machine GPT. É opcional, totalmente configurável e projetado para traders que querem saídas estruturadas matematicamente em vez de grades planas ou escalonamento arbitrário.
- Entradas baseadas em Fibonacci: As posições podem ser adicionadas em níveis de retração de Fibonacci personalizáveis, permitindo que você defina quão agressiva ou conservadoramente a estrutura é construída.
- Fechamento simétrico: As posições são fechadas de ambas as extremidades da cesta, as mais antigas e as mais novas, para realizar lucro enquanto restaura o equilíbrio, em vez de fechar toda a exposição de uma vez.
- Preservação de âncora para 6 ou mais posições: Quando a cesta cresce, o Machine Symmetry fecha múltiplas posições mais antigas mais a mais nova, enquanto mantém deliberadamente a segunda mais nova aberta como uma âncora. Isso permite que a estrutura respire e se recupere em vez de colapsar completamente.
- Lógica transparente: As regras são explícitas e repetíveis. Os traders podem ver exatamente quantas posições são fechadas e por quê, em vez de adivinhar algoritmos ocultos.
Gerenciamento de risco e drawdown consciente de prop-firms
O Nano Machine GPT é projetado para respeitar as restrições modernas de prop-firms enquanto permanece totalmente utilizável em contas pessoais.
- Controles de drawdown que seguem regras: Parâmetros configuráveis para alinhar com os limites típicos de prop-firms sobre drawdown diário e geral, ajudando a proteger a conta de eventos desqualificadores.
- Gerenciamento consciente do patrimônio: Lógica que rastreia resultados flutuantes e fechados juntos em vez de focar exclusivamente no saldo fechado.
- Perfis configuráveis: Execute em uma configuração estrita de seguimento de regras para avaliações ou mude para um perfil mais flexível para contas pessoais mantendo o mesmo motor central.
Integração com o ecossistema agente Syna
O Nano Machine GPT pode se conectar diretamente ao Syna como um agente, permitindo que ele participe de um portfólio de múltiplas estratégias mais amplo.
- Papel de agente: Opere o Nano Machine GPT como um especialista dedicado em retrações e Machine Symmetry dentro de um portfólio maior controlado pelo Syna.
- Inteligência diversificada: Combine o motor focado em estrutura do Nano Machine GPT com outros agentes Syna que enfatizam diferentes prazos, instrumentos ou estilos.
- Extensão do ecossistema: Os usuários existentes do Syna podem adicionar o Nano Machine GPT como um agente de trading plug-in em vez de um sistema separado e isolado.
O Nano Machine GPT representa uma abordagem especializada para trading algorítmico que se estende além das capacidades convencionais de EA. Embora o backtesting forneça insights sobre a lógica da estratégia, aproximadamente 50 por cento das capacidades do sistema emergem apenas durante o trading ao vivo. Isso inclui seleção de modelo de IA em tempo real, comportamento de rede neural, decisões de estratégia adaptativa e a sofisticada estrutura de gerenciamento de posições Machine Symmetry.
O sistema é projetado para traders que buscam integração de IA de nível institucional sem overfitting de backtesting. O desempenho do mundo real emerge da combinação de conceitos de trading comprovados com aprimoramento computacional moderno, não de otimização histórica ajustada por curva. Mantenho uma postura firme contra a manipulação de backtests: embora seja tecnicamente simples produzir resultados históricos perfeitos, tal representação seria desonesta em relação à natureza adaptativa do sistema.
Esta abordagem reflete a convicção de que a transparência sobre capacidades e limitações serve melhor aos profissionais sofisticados do que backtests otimizados para marketing. O Nano Machine GPT é construído para implantação em mercado ao vivo onde a adaptação importa mais do que o ajuste de curva histórico.
Versatilidade sem complexidade
Embora o Nano Machine GPT seja mais simples de implantar do que meus sistemas emblemáticos, ele é construído para servir como uma solução de trading principal ou como um agente especializado dentro de um portfólio mais amplo.
- Perfil de prop-firm: Seguimento estrito de regras com ênfase no controle de drawdown e entradas disciplinadas de retração.
- Perfil tradicional: Níveis de TP e SL gerados por IA para gerenciamento de negociação única direto em pares de moedas forex selecionados e prazos.
- Perfil avançado de Machine Symmetry: Entradas impulsionadas por Fibonacci e saídas simétricas agrupadas para traders que querem uma estrutura de construção e fechamento de posições mais sofisticada.
- Perfil de agente Syna: Execute o Nano Machine GPT como um agente dedicado dentro do Syna, contribuindo lógica estruturada de retrações e simetria para um portfólio de IA de múltiplas estratégias.
Para quem é o Nano Machine GPT
O Nano Machine GPT é para traders que querem a seriedade e transparência da integração de IA de estilo institucional sem se comprometer com a profundidade de configuração do Mean Machine, AiQ ou Syna.
- Traders que valorizam a infraestrutura real de IA sobre slogans de marketing.
- Candidatos de prop-firms que precisam de gerenciamento de drawdown consciente de regras e execução disciplinada.
- Traders de contas pessoais que preferem um sistema principal robusto que possa crescer com eles para o ecossistema Syna mais amplo.
- Usuários sofisticados que apreciam lógica explícita e inspecionável tanto em entradas quanto em saídas.
Primeiros passos
- Anexe o Nano Machine GPT a um único gráfico (seu par de moedas forex preferido e prazo).
- Insira suas chaves API para os provedores de IA que deseja usar, incluindo Moonshot se desejar.
- Selecione seu perfil: prop-firm, TP e SL de IA tradicional, modo Machine Symmetry ou modo de agente Syna, depois defina seu risco por negociação e deixe o sistema operar dentro de seus parâmetros escolhidos.
Divulgação de riscos
Apesar de seu stack avançado de IA, lógica disciplinada de retração e estruturas de fechamento estruturadas, o Nano Machine GPT não pode remover o risco fundamental do trading. O trading de forex e CFD envolve risco substancial e pode não ser adequado para todos os investidores. Nenhum sistema pode garantir lucros ou prevenir perdas. Negocie apenas com capital que você possa perder, siga sua própria tolerância ao risco e lembre-se de que o desempenho passado não garante resultados futuros.
I'm very satisfied with the performance of this EA, in use now for 2 weeks. Lots of possibilities to tune the EA to your liking, including sufficient and good risk management options; I use the presets for now which make the EA very easy to get started with. The author also has an active user group where a lot of help and information can be found. Despite the uncertain market conditions of the last 2 weeks (pending FOMC) the EA managed 5 succesful trades.