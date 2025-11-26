Nano Machine

5
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT

Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50
(O preço com desconto será refletido durante a promoção.)

Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado.

Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar:

  • 1 x ativação do Syna
  • 1 x ativação do AiQ
  • 1 x ativação do Mean Machine GPT

Como participar:
1) Após sua compra, envie-me uma mensagem privada para receber os manuais do Nano Machine GPT e os arquivos de configuração recomendados.
2) Em seguida, publique um comentário nesta página de produto confirmando sua compra para estar oficialmente inscrito no sorteio da Sexta-feira Negra.

Três ganhadores separados serão selecionados aleatoriamente entre as compras elegíveis da Sexta-feira Negra que enviaram mensagem e comentaram.

Após a promoção da Sexta-feira Negra, o Nano Machine GPT retornará ao seu preço regular de 997 dólares americanos.

Nano Machine GPT - DNA de IA emblemático em um sistema compacto e totalmente capaz

O Nano Machine GPT foi criado pelo mesmo desenvolvedor por trás do Mean Machine GPT, AiQ e Syna, sistemas que ajudaram a estabelecer o padrão para uso genuíno de IA no trading de forex. Ele é projetado como um sistema de trading principal totalmente capaz por direito próprio, não uma versão simplificada ou restrita dos meus outros produtos. O Nano Machine GPT foca em uma vantagem diferente: trading de retração assistido por IA, gerenciamento de cesta Machine Symmetry e detecção de regime neural especificamente para moedas forex.

Enquanto Mean Machine, AiQ e Syna operam como estruturas de múltiplas estratégias ou múltiplos portfólios mais amplas, o Nano Machine GPT é um especialista dedicado: um motor de retração e simetria focado com sua própria arquitetura neural, modelo de risco e papel dentro do ecossistema. Ele pode operar independentemente ou se conectar como um agente dentro do ambiente Syna, adicionando um componente estruturalmente disciplinado a um portfólio maior.

Sinais ao vivo e transparência

  • Sinais ao vivo: Rastreamento de desempenho real em diferentes condições de mercado, proporcionando transparência sobre os resultados reais.

Stack de IA institucional sob o capô

O Nano Machine GPT é alimentado pela mesma filosofia de IA multi-fornecedor que impulsiona meus sistemas emblemáticos, focando em profundidade e redundância em vez de dependência de um único modelo.

  • Modelos GPT-5.1 (OpenAI): Raciocínio direcional central, reconhecimento de padrões e avaliação de cenários.
  • Gemini 3: Contexto macro, volatilidade e sessão com forte raciocínio sobre condições multifatoriais.
  • Anthropic Claude: Validação consciente do risco e lógica conservadora de segunda opinião.
  • Grok 4.1: Perspectiva rápida e alternativa sobre mudanças de estrutura e momentum.
  • Modelos Mistral: Confirmação leve e eficiente e análise secundária de padrões.
  • Integração OpenRouter: Acesso a um ecossistema evolutivo de modelos especializados à medida que emergem.
  • Acesso exclusivo à API Moonshot: O Nano Machine GPT é atualmente o único produto de trading com integração nativa do Moonshot, estendendo seu alcance analítico além das soluções de varejo padrão.

Benefícios práticos da integração real de IA

A vantagem do Nano Machine GPT não é simplesmente que ele usa IA, mas como essa inteligência é aplicada a decisões de trading reais.

  • Compreensão de séries temporais: Os modelos de IA analisam dados de preços estruturados como verdadeiras séries temporais, reconhecendo mudanças de tendência, regimes de volatilidade e estruturas repetitivas que são difíceis de expressar apenas com indicadores simples.
  • Contexto fundamentado na web: Quando habilitado, o fundamento web permite que o sistema incorpore informações externas como lançamentos macro, declarações de políticas e sentimento de risco global em vez de negociar a ação do preço isoladamente.
  • Consciência geopolítica: A IA pode sinalizar condições onde eventos geopolíticos, sanções ou manchetes inesperadas aumentam materialmente o risco, apoiando a decisão de ficar de fora em vez de seguir mecanicamente um padrão.
  • Inteligência do calendário econômico: Em vez de tratar todas as notícias como iguais, o sistema pode distinguir entre lançamentos de rotina e surpresas significativas, e ajustar sua disposição de negociar em torno de eventos de alto impacto.
  • Compressão de complexidade: Múltiplas entradas, estrutura de preços, volatilidade, sessão, notícias e sentimento, são destiladas em uma única decisão coerente, permitindo que traders humanos se beneficiem da complexidade sem ter que processá-la manualmente sozinhos.

Motor de trading central: Retrações com inteligência de regime e momentum

O Nano Machine GPT é projetado especificamente para trading de moedas forex. Ele é consciente do regime, mas não dependente do regime. Ele é construído para interpretar e operar em ambientes de tendência, faixa, alta volatilidade e baixa volatilidade em vez de ser ajustado por curva a uma única condição. Antes de qualquer chamada de IA ser feita, ele opera como um motor de retração disciplinado:

  • Entradas em retrações: Foca em retrocessos dentro de movimentos existentes em vez de perseguir extremos, buscando entradas estruturadas a preços mais favoráveis.
  • Rede neural XG-Boost personalizada: Um modelo construído especificamente classifica o regime do mercado (tendência versus faixa), avalia o momentum e filtra condições de retração em diferentes ambientes em vez de confiar em um regime preferido.
  • IA como filtro, não como muleta: Uma vez que as condições estruturais são satisfeitas, os modelos de IA avaliam a confluência, o impacto das notícias e o contexto de risco em vez de adivinhar a direção isoladamente.
  • Perfis de TP e SL de IA: Para traders que preferem um estilo tradicional, o Nano Machine GPT pode solicitar e aplicar níveis de take profit e stop loss derivados de IA, produzindo perfis de negociações únicas que parecem e se sentem familiares enquanto ainda se beneficiam da inteligência subjacente.

Modo Machine Symmetry - Gerenciamento de cesta impulsionado por Fibonacci

Machine Symmetry é a estrutura de fechamento característica do Nano Machine GPT. É opcional, totalmente configurável e projetado para traders que querem saídas estruturadas matematicamente em vez de grades planas ou escalonamento arbitrário.

  • Entradas baseadas em Fibonacci: As posições podem ser adicionadas em níveis de retração de Fibonacci personalizáveis, permitindo que você defina quão agressiva ou conservadoramente a estrutura é construída.
  • Fechamento simétrico: As posições são fechadas de ambas as extremidades da cesta, as mais antigas e as mais novas, para realizar lucro enquanto restaura o equilíbrio, em vez de fechar toda a exposição de uma vez.
  • Preservação de âncora para 6 ou mais posições: Quando a cesta cresce, o Machine Symmetry fecha múltiplas posições mais antigas mais a mais nova, enquanto mantém deliberadamente a segunda mais nova aberta como uma âncora. Isso permite que a estrutura respire e se recupere em vez de colapsar completamente.
  • Lógica transparente: As regras são explícitas e repetíveis. Os traders podem ver exatamente quantas posições são fechadas e por quê, em vez de adivinhar algoritmos ocultos.

Gerenciamento de risco e drawdown consciente de prop-firms

O Nano Machine GPT é projetado para respeitar as restrições modernas de prop-firms enquanto permanece totalmente utilizável em contas pessoais.

  • Controles de drawdown que seguem regras: Parâmetros configuráveis para alinhar com os limites típicos de prop-firms sobre drawdown diário e geral, ajudando a proteger a conta de eventos desqualificadores.
  • Gerenciamento consciente do patrimônio: Lógica que rastreia resultados flutuantes e fechados juntos em vez de focar exclusivamente no saldo fechado.
  • Perfis configuráveis: Execute em uma configuração estrita de seguimento de regras para avaliações ou mude para um perfil mais flexível para contas pessoais mantendo o mesmo motor central.

Integração com o ecossistema agente Syna

O Nano Machine GPT pode se conectar diretamente ao Syna como um agente, permitindo que ele participe de um portfólio de múltiplas estratégias mais amplo.

  • Papel de agente: Opere o Nano Machine GPT como um especialista dedicado em retrações e Machine Symmetry dentro de um portfólio maior controlado pelo Syna.
  • Inteligência diversificada: Combine o motor focado em estrutura do Nano Machine GPT com outros agentes Syna que enfatizam diferentes prazos, instrumentos ou estilos.
  • Extensão do ecossistema: Os usuários existentes do Syna podem adicionar o Nano Machine GPT como um agente de trading plug-in em vez de um sistema separado e isolado.
Divulgação crítica: compreensão profissional necessária
O Nano Machine GPT representa uma abordagem especializada para trading algorítmico que se estende além das capacidades convencionais de EA. Embora o backtesting forneça insights sobre a lógica da estratégia, aproximadamente 50 por cento das capacidades do sistema emergem apenas durante o trading ao vivo. Isso inclui seleção de modelo de IA em tempo real, comportamento de rede neural, decisões de estratégia adaptativa e a sofisticada estrutura de gerenciamento de posições Machine Symmetry.

O sistema é projetado para traders que buscam integração de IA de nível institucional sem overfitting de backtesting. O desempenho do mundo real emerge da combinação de conceitos de trading comprovados com aprimoramento computacional moderno, não de otimização histórica ajustada por curva. Mantenho uma postura firme contra a manipulação de backtests: embora seja tecnicamente simples produzir resultados históricos perfeitos, tal representação seria desonesta em relação à natureza adaptativa do sistema.

Esta abordagem reflete a convicção de que a transparência sobre capacidades e limitações serve melhor aos profissionais sofisticados do que backtests otimizados para marketing. O Nano Machine GPT é construído para implantação em mercado ao vivo onde a adaptação importa mais do que o ajuste de curva histórico.

Versatilidade sem complexidade

Embora o Nano Machine GPT seja mais simples de implantar do que meus sistemas emblemáticos, ele é construído para servir como uma solução de trading principal ou como um agente especializado dentro de um portfólio mais amplo.

  • Perfil de prop-firm: Seguimento estrito de regras com ênfase no controle de drawdown e entradas disciplinadas de retração.
  • Perfil tradicional: Níveis de TP e SL gerados por IA para gerenciamento de negociação única direto em pares de moedas forex selecionados e prazos.
  • Perfil avançado de Machine Symmetry: Entradas impulsionadas por Fibonacci e saídas simétricas agrupadas para traders que querem uma estrutura de construção e fechamento de posições mais sofisticada.
  • Perfil de agente Syna: Execute o Nano Machine GPT como um agente dedicado dentro do Syna, contribuindo lógica estruturada de retrações e simetria para um portfólio de IA de múltiplas estratégias.

Para quem é o Nano Machine GPT

O Nano Machine GPT é para traders que querem a seriedade e transparência da integração de IA de estilo institucional sem se comprometer com a profundidade de configuração do Mean Machine, AiQ ou Syna.

  • Traders que valorizam a infraestrutura real de IA sobre slogans de marketing.
  • Candidatos de prop-firms que precisam de gerenciamento de drawdown consciente de regras e execução disciplinada.
  • Traders de contas pessoais que preferem um sistema principal robusto que possa crescer com eles para o ecossistema Syna mais amplo.
  • Usuários sofisticados que apreciam lógica explícita e inspecionável tanto em entradas quanto em saídas.

Primeiros passos

  1. Anexe o Nano Machine GPT a um único gráfico (seu par de moedas forex preferido e prazo).
  2. Insira suas chaves API para os provedores de IA que deseja usar, incluindo Moonshot se desejar.
  3. Selecione seu perfil: prop-firm, TP e SL de IA tradicional, modo Machine Symmetry ou modo de agente Syna, depois defina seu risco por negociação e deixe o sistema operar dentro de seus parâmetros escolhidos.

Divulgação de riscos

Apesar de seu stack avançado de IA, lógica disciplinada de retração e estruturas de fechamento estruturadas, o Nano Machine GPT não pode remover o risco fundamental do trading. O trading de forex e CFD envolve risco substancial e pode não ser adequado para todos os investidores. Nenhum sistema pode garantir lucros ou prevenir perdas. Negocie apenas com capital que você possa perder, siga sua própria tolerância ao risco e lembre-se de que o desempenho passado não garante resultados futuros.

Comentários 4
Guus
99
Guus 2025.12.14 11:25 
 

I'm very satisfied with the performance of this EA, in use now for 2 weeks. Lots of possibilities to tune the EA to your liking, including sufficient and good risk management options; I use the presets for now which make the EA very easy to get started with. The author also has an active user group where a lot of help and information can be found. Despite the uncertain market conditions of the last 2 weeks (pending FOMC) the EA managed 5 succesful trades.

Awatson1982
107
Awatson1982 2025.12.11 10:41 
 

Great EA, perfect pullback trader. A nice compliment to the other products I have, Syna and AIQ. I can confidently let all three run and trade without my intervention and make nice gains. I recommend to anyone.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.12.01 19:33 
 

Hello. I added the Nano Machine base configuration to my own ecosystem, which I've been using for a week now. With it, I've consistently made profits, exceeding my token spending by 70% when combined with Syna and Mean Machine. I've already made a profit today with Nano Machine. I think these Expert Advisors (EAs) are really good. Congratulations to the author and their team for these developments.

Produtos recomendados
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 349 $ Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   Baixo risco ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 O Viper EA usa entradas de "reversão à média" nítidas e eficazes durante o período de variação dos pregões (entre 23h e 1h GMT+2, horário de verão dos EUA).    Essas negociações já têm uma taxa de sucesso muito alta, mas se o mercado virar contra a posição, o EA inicial
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
You Tech Traders
Vitalii Zakharuk
Experts
Tech Trader Forex Bot: Your Key to Reliable Trading Success Introduction to Forex Trading Forex trading is a complex and dynamic marketplace that requires considerable time, effort, and expertise for effective navigation. With the advent of trading bots, traders can now automate their trading strategies, harnessing market trends without the need to spend countless hours analyzing data. Enter the   Tech Trader Forex Bot , a cutting-edge solution designed to simplify your trading experience. What
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independent
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experts
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Experts
XAU Gold Expert is a Trading Robot designed specifically for trading gold. Fully automated and not need to worry about. More than 200% profit in 6 months (Tested by Real Acc) Symbol  XAUUSD(Gold) Timeframe Any Deposit : Lots Recommended ratio £500 : 0.2  (or equivalent in another currency) Account Type Better with the lower spread Leverage 1:500 Default setting (can be changed by yourself in inputs) Lots size 0.2 For a better result, it is recommended to run this EA in a VPS, you can just simply
Gold Long Pro
Wei Zhao
Experts
FIRST MONTH SPECIAL $199 GOLD LONG PRO - Proven 5-Year Performance | 7000% Backtest Returns EXCEPTIONAL BACKTEST PERFORMANCE (2020-2024) • Starting Capital: $1,000 • Final Balance: $70,000+ • Total Return: 7000%+ over 5 years • Average Annual Growth: ~109% • Tested Period: January 1, 2020 - May 1, 2025 • Symbol: XAUUSD (Gold) - 99% Modeling Quality PROVEN STRATEGY FOUNDATION • Higher Low Price Action methodology • Multi-timeframe analysis (H1 structure + M5 signals) • Gold/XAUUSD spec
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Bit Bot
Arash Panahi
Experts
BitBot – Robô de Trading Avançado para BTCUSD no Gráfico H1 BitBot é um robô de trading inteligente e adaptativo, desenvolvido especialmente para o Bitcoin (BTCUSD) no timeframe H1. Totalmente baseado em análise técnica, o BitBot prioriza decisões de alta precisão com base em estratégias de volume — um fator crucial no volátil mercado de criptomoedas. O núcleo da lógica do BitBot gira em torno da análise de volume em tempo real para o Bitcoin e principais altcoins. Ao monitorar continuamente mu
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
NEW! Jan 8th 2024 Flash sale - 90% discount! SEP 29 2023   - Get the source code and redistribute the EA as you wish, contact us for details. SEP 11 2023   - Now you can pay only $1000 a monthly installment and get full access to the EA. Trades; Currency pairs - Metals and more! The Strategy; Our Advanced Support/Resistance Trading Strategy is a powerful tool designed to help traders achieve consistent gains while effectively managing risk and avoiding losses. Here are the key strengths of th
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sentinal Core
Jason Smith
Experts
It's recommended that you read through the entire document. Sentinal Core– A Multi-Timeframe Percentage Threshold Logic Engine Exclusive to MQL5  Sentinal Core is the third and final Expert Advisor in a trilogy of EA's engineered for directional alignment using percentage-based trend analysis. It is not your typical entry-signal bot. Sentinel Core is a pure logic engine designed to rigorously filter signal validity through real-time, multi-timeframe sentiment analysis based solely on price act
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Experts
Profitable Statistical Arbitrage  and   M ean Reversion Algorithm This Expert Advisor implements the well-established   Pairs Trading   algorithm — a classic quantitative trading strategy based on   statistical arbitrage   and   mean reversion . The EA identifies the optimal hedge ratio between two correlated trading symbols to construct a synthetic stationary spread . It continuously monitors the deviation of this spread from its mean value and opens synthetic BUY/SELL baskets when the spread
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experts
The   Prop Firm Mastery EA   is a cutting-edge low risk expert advisor designed for   multi-symbol   trading with   advanced correlation filters   to increase trade accuracy. Unlike traditional EAs that blindly take trades, this EA ensures   only the strongest Buy and Sell setups   by analyzing   correlation strength   between your chosen trading pairs. This state-of-the-art EA combines pending order execution with a suite of powerful filters to optimize your entry and exit points across up to f
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experts
O Fair Value Gap Judge EA utiliza uma fórmula de cálculo especial entre diferenças de preços e, assim, determina se a paridade está acima ou abaixo do preço exigido. Ele não usa o sistema MA e RSI; em vez disso, detecta VENDAS e COMPRAS repentinas nos preços. Dessa forma, ele entra no comércio apenas quando há ALTAS oportunidades. -É adequado para todas as paridades cambiais e mercado de ações, mas não recomendo que você faça negociações de venda de ações que paguem dividendos, pois você pode
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experts
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experts
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Experts
EA Golden Blitz   – Uma solução segura e eficaz para o trading de ouro   Promoção de lançamento! Apenas 1 cópias restantes pelo preço atual!  Próximo preço: $999.99 Preço final: $1999.99  Versão para MT4 Olá! Eu sou o EA Gold Blitz   , o segundo Expert Advisor (EA) da família Diamond Forex Group, especialmente desenvolvido para operar com ouro (XAU/USD). Com recursos excepcionais e um enfoque prioritário na segurança, prometo oferecer uma experiência sustentável e eficaz de trading de ouro para
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Omni Gold MT5
Sugianto
Experts
Omni Gold is a trading system designed to deliver precision and consistency by combining trend analysis with pending orders. This innovative approach ensures accuracy in trade execution while adhering to a disciplined risk management framework. Signal |  Setfile | Prop firm Setfile   Launch promo! 10 spots available at current price! Final price 30,000$ Note: Price increase to limit the number of users in the same broker. Get your copies right now! Key Highlights: Risk-Averse Strategy:  The
Mais do autor
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
Filtro:
Guus
99
Guus 2025.12.14 11:25 
 

I'm very satisfied with the performance of this EA, in use now for 2 weeks. Lots of possibilities to tune the EA to your liking, including sufficient and good risk management options; I use the presets for now which make the EA very easy to get started with. The author also has an active user group where a lot of help and information can be found. Despite the uncertain market conditions of the last 2 weeks (pending FOMC) the EA managed 5 succesful trades.

Awatson1982
107
Awatson1982 2025.12.11 10:41 
 

Great EA, perfect pullback trader. A nice compliment to the other products I have, Syna and AIQ. I can confidently let all three run and trade without my intervention and make nice gains. I recommend to anyone.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.12.01 19:33 
 

Hello. I added the Nano Machine base configuration to my own ecosystem, which I've been using for a week now. With it, I've consistently made profits, exceeding my token spending by 70% when combined with Syna and Mean Machine. I've already made a profit today with Nano Machine. I think these Expert Advisors (EAs) are really good. Congratulations to the author and their team for these developments.

Konrad Mieszkowski
942
Konrad Mieszkowski 2025.11.27 14:56 
 

I bought the next EA from this developer without hesitation. All of his EAs are of the highest quality. I won't participate in the lottery because I always buy all of Brandon's EAs, so I'll leave that opportunity for new customers. It's an investment like buying gold bars. It always pays off. I couldn't wait for this EA to be released.

Responder ao comentário