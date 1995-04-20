SniperScope
- Indicadores
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.1
- Atualizado: 11 julho 2025
- Ativações: 10
SniperScope — Indicador para entrada precisa no mercado
SniperScope é um indicador para a plataforma MetaTrader 4, desenvolvido para determinar com precisão o momento certo de entrar no mercado. O sistema de filtragem de sinais combina dois RSI e duas MA, eliminando eficazmente o ruído do mercado e fornecendo sinais confiáveis sem repintar.
Vantagens
- As setas são fixadas ao aparecer e não desaparecem
- Dupla filtragem com RSI e MA
- Alertas: texto, som, e‑mail e notificações push
- Visualização clara: setas, zonas e níveis
- Suporte para todos os períodos de tempo
- Painel de informações: eficácia do sinal em tempo real
Entrada e saída de operações
Entrada:
- O sinal é gerado em forma de seta quando as condições de RSI e MA são atendidas simultaneamente
- A zona colorida melhora a percepção visual e ajuda na tomada rápida de decisões
- A seta é fixada no fechamento da vela, eliminando qualquer repintagem
- Recomenda‑se abrir a operação imediatamente após o aparecimento da seta, com fatores de confirmação
Saída:
- O indicador não determina automaticamente o ponto de saída
- A saída é baseada na análise do subindicador integrado
- Podem ser usados padrões de velas, níveis de suporte/resistência e outros elementos da análise técnica
- O indicador não possui gestão de operações integrada. Se necessário, pode‑se usar um EA externo para automatizar stop‑loss e take‑profit
Parâmetros de entrada
- ShowInfoPanel — exibir painel de informações
- inpTimeFrame — período de tempo para cálculos
- inpRSI1_Period — período do primeiro RSI
- inpMA1_Period — período da primeira MA
- inpMA1_Mode — método de cálculo da MA1
- inpMA1_Price — tipo de preço para MA1
- inpRSI2_Period — período do segundo RSI
- inpMA2_Period — período da segunda MA
- inpMA2_Mode — método de cálculo da MA2
- inpMA2_Price — tipo de preço para MA2
- inpAlertsOn — ativar/desativar alertas
- inpAlertsOnCurrent — sinais na vela atual
- inpAlertsMessage — notificações de texto
- inpAlertsSound — alerta sonoro
- inpAlertsEmail — notificação por e‑mail
- inpAlertsPush — notificação push
- inpLevelUp — nível superior do RSI (80)
- inpLevelDown — nível inferior do RSI (20)
- inpShowArrows — mostrar setas
- inpArrowsUp — cor da seta de compra
- inpArrowsDown — cor da seta de venda
- inpArrowsSize — tamanho da seta
- inpMainLineWidth — espessura da linha principal
- inpSubLineWidth — espessura da linha auxiliar
- inpColorNeutral — cor da zona neutra do RSI
- inpColorAbove — cor acima da MA
- inpColorBellow — cor abaixo da MA
- inpInterpolate — ativar suavização
- inpUniqueID — prefixo único de objetos
Indicado para
- Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
- Mercados: Forex, metais, criptomoedas, índices
- Estratégias: scalping, intradiário, swing, médio prazo, opções binárias
SniperScope — Mire, puxe o gatilho e leve o lucro. Sem repintagem. Sem compromissos.
