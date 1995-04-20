SniperScope — Indicador para entrada precisa no mercado

SniperScope é um indicador para a plataforma MetaTrader 4, desenvolvido para determinar com precisão o momento certo de entrar no mercado. O sistema de filtragem de sinais combina dois RSI e duas MA, eliminando eficazmente o ruído do mercado e fornecendo sinais confiáveis sem repintar.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber instruções de configuração!

Vantagens

As setas são fixadas ao aparecer e não desaparecem

Dupla filtragem com RSI e MA

Alertas: texto, som, e‑mail e notificações push

Visualização clara: setas, zonas e níveis

Suporte para todos os períodos de tempo

Painel de informações: eficácia do sinal em tempo real

Entrada e saída de operações

Entrada:

O sinal é gerado em forma de seta quando as condições de RSI e MA são atendidas simultaneamente

A zona colorida melhora a percepção visual e ajuda na tomada rápida de decisões

A seta é fixada no fechamento da vela, eliminando qualquer repintagem

Recomenda‑se abrir a operação imediatamente após o aparecimento da seta, com fatores de confirmação

Saída:

O indicador não determina automaticamente o ponto de saída

A saída é baseada na análise do subindicador integrado

Podem ser usados padrões de velas, níveis de suporte/resistência e outros elementos da análise técnica

O indicador não possui gestão de operações integrada. Se necessário, pode‑se usar um EA externo para automatizar stop‑loss e take‑profit

Parâmetros de entrada

ShowInfoPanel — exibir painel de informações

inpTimeFrame — período de tempo para cálculos

inpRSI1_Period — período do primeiro RSI

inpMA1_Period — período da primeira MA

inpMA1_Mode — método de cálculo da MA1

inpMA1_Price — tipo de preço para MA1

inpRSI2_Period — período do segundo RSI

inpMA2_Period — período da segunda MA

inpMA2_Mode — método de cálculo da MA2

inpMA2_Price — tipo de preço para MA2

inpAlertsOn — ativar/desativar alertas

inpAlertsOnCurrent — sinais na vela atual

inpAlertsMessage — notificações de texto

inpAlertsSound — alerta sonoro

inpAlertsEmail — notificação por e‑mail

inpAlertsPush — notificação push

inpLevelUp — nível superior do RSI (80)

inpLevelDown — nível inferior do RSI (20)

inpShowArrows — mostrar setas

inpArrowsUp — cor da seta de compra

inpArrowsDown — cor da seta de venda

inpArrowsSize — tamanho da seta

inpMainLineWidth — espessura da linha principal

inpSubLineWidth — espessura da linha auxiliar

inpColorNeutral — cor da zona neutra do RSI

inpColorAbove — cor acima da MA

inpColorBellow — cor abaixo da MA

inpInterpolate — ativar suavização

inpUniqueID — prefixo único de objetos

Indicado para

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Mercados: Forex, metais, criptomoedas, índices

Estratégias: scalping, intradiário, swing, médio prazo, opções binárias

Slogan

SniperScope — Mire, puxe o gatilho e leve o lucro. Sem repintagem. Sem compromissos.

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.