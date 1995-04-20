SniperScope

SniperScope — Indicador para entrada precisa no mercado

SniperScope é um indicador para a plataforma MetaTrader 4, desenvolvido para determinar com precisão o momento certo de entrar no mercado. O sistema de filtragem de sinais combina dois RSI e duas MA, eliminando eficazmente o ruído do mercado e fornecendo sinais confiáveis sem repintar.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber instruções de configuração!

Vantagens

  • As setas são fixadas ao aparecer e não desaparecem
  • Dupla filtragem com RSI e MA
  • Alertas: texto, som, e‑mail e notificações push
  • Visualização clara: setas, zonas e níveis
  • Suporte para todos os períodos de tempo
  • Painel de informações: eficácia do sinal em tempo real

Entrada e saída de operações

Entrada:

  • O sinal é gerado em forma de seta quando as condições de RSI e MA são atendidas simultaneamente
  • A zona colorida melhora a percepção visual e ajuda na tomada rápida de decisões
  • A seta é fixada no fechamento da vela, eliminando qualquer repintagem
  • Recomenda‑se abrir a operação imediatamente após o aparecimento da seta, com fatores de confirmação

Saída:

  • O indicador não determina automaticamente o ponto de saída
  • A saída é baseada na análise do subindicador integrado
  • Podem ser usados padrões de velas, níveis de suporte/resistência e outros elementos da análise técnica
  • O indicador não possui gestão de operações integrada. Se necessário, pode‑se usar um EA externo para automatizar stop‑loss e take‑profit

Parâmetros de entrada

  • ShowInfoPanel — exibir painel de informações
  • inpTimeFrame — período de tempo para cálculos
  • inpRSI1_Period — período do primeiro RSI
  • inpMA1_Period — período da primeira MA
  • inpMA1_Mode — método de cálculo da MA1
  • inpMA1_Price — tipo de preço para MA1
  • inpRSI2_Period — período do segundo RSI
  • inpMA2_Period — período da segunda MA
  • inpMA2_Mode — método de cálculo da MA2
  • inpMA2_Price — tipo de preço para MA2
  • inpAlertsOn — ativar/desativar alertas
  • inpAlertsOnCurrent — sinais na vela atual
  • inpAlertsMessage — notificações de texto
  • inpAlertsSound — alerta sonoro
  • inpAlertsEmail — notificação por e‑mail
  • inpAlertsPush — notificação push
  • inpLevelUp — nível superior do RSI (80)
  • inpLevelDown — nível inferior do RSI (20)
  • inpShowArrows — mostrar setas
  • inpArrowsUp — cor da seta de compra
  • inpArrowsDown — cor da seta de venda
  • inpArrowsSize — tamanho da seta
  • inpMainLineWidth — espessura da linha principal
  • inpSubLineWidth — espessura da linha auxiliar
  • inpColorNeutral — cor da zona neutra do RSI
  • inpColorAbove — cor acima da MA
  • inpColorBellow — cor abaixo da MA
  • inpInterpolate — ativar suavização
  • inpUniqueID — prefixo único de objetos

Indicado para

  • Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
  • Mercados: Forex, metais, criptomoedas, índices
  • Estratégias: scalping, intradiário, swing, médio prazo, opções binárias

Slogan

SniperScope — Mire, puxe o gatilho e leve o lucro. Sem repintagem. Sem compromissos.

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas de instalação e configuração, entre em contato comigo via mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

