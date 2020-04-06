Exclusive Imperium MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Exclusive Imperium MT5 é um Consultor Especialista (EA) para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. O EA funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.
A versão demo do EA destina-se apenas à avaliação. Os resultados de testes sem otimização não refletem o desempenho real do algoritmo. Para uso completo é necessária uma otimização individual de acordo com o corretor, o depósito e os instrumentos escolhidos. Em qualquer caso, a otimização deve ser realizada de forma independente e repetida pelo menos uma vez por ano.
Lembre-se: o resultado final depende diretamente da sua experiência e dos parâmetros que você definir após a otimização.
Principais Características
- Algoritmos de análise: combinação de indicadores e filtros para identificar oportunidades de negociação.
- Flexibilidade: adapta-se às condições de mercado em constante mudança e a diferentes níveis de volatilidade.
- Tipos modernos de execução de ordens: IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestão de risco: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.
- Início rápido: parâmetros integrados permitem testar o EA imediatamente após a instalação.
Como Funciona
Exclusive Imperium MT5 analisa o mercado utilizando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos durante a negociação.
Otimização e Uso
Os seguintes pares de moedas são fornecidos apenas como exemplo: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.
Para negociação real, cada par deve ser otimizado individualmente pelo usuário. Quanto maior o depósito, mais pares de moedas podem ser otimizados e conectados. Esse trabalho é realizado pelo comprador, não pelo autor.
Parâmetros Técnicos
- Execução do EA: configuração e execução separada para cada par de moedas
- Timeframe: M15
- Tipo de conta: Pro, Zero
- Alavancagem: a partir de 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo)
- VPS: recomendado para operação estável
Corretores Recomendados
O EA pode ser utilizado em corretores com spreads baixos, tais como: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. A lista não é exaustiva — outros corretores confiáveis com condições adequadas também podem ser utilizados.
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru