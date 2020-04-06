Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Exclusive Imperium MT5 é um Consultor Especialista (EA) para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. O EA funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se um determinado par de moedas apresenta bons resultados em um corretor, isso não significa que acontecerá o mesmo em outros. Cada corretor possui suas próprias cotações, spreads e condições de negociação. Portanto, cada par de moedas deve ser otimizado individualmente pelo usuário e executado em conta real apenas em modo de moeda única — separadamente para cada par. As capturas em modo multimoeda são mostradas apenas como exemplo. Recomenda-se repetir a otimização pelo menos uma vez por ano, pois as condições de mercado mudam.

Informações Importantes: A versão demo do EA destina-se apenas à avaliação. Os resultados de testes sem otimização não refletem o desempenho real do algoritmo. Para uso completo é necessária uma otimização individual de acordo com o corretor, o depósito e os instrumentos escolhidos. Em qualquer caso, a otimização deve ser realizada de forma independente e repetida pelo menos uma vez por ano. Lembre-se: o resultado final depende diretamente da sua experiência e dos parâmetros que você definir após a otimização.

Principais Características

Algoritmos de análise: combinação de indicadores e filtros para identificar oportunidades de negociação.

combinação de indicadores e filtros para identificar oportunidades de negociação. Flexibilidade: adapta-se às condições de mercado em constante mudança e a diferentes níveis de volatilidade.

adapta-se às condições de mercado em constante mudança e a diferentes níveis de volatilidade. Tipos modernos de execução de ordens: IOC, FOK, Return, BOC.

IOC, FOK, Return, BOC. Gestão de risco: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.

stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital. Início rápido: parâmetros integrados permitem testar o EA imediatamente após a instalação.

Como Funciona

Exclusive Imperium MT5 analisa o mercado utilizando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos durante a negociação.

Otimização e Uso

Os seguintes pares de moedas são fornecidos apenas como exemplo: EURPLN, EURSEK, EURNZD, EURJPY, EURHKD, EURUSD, EURGBP, NOKSEK, NZDCAD, EURDKK, GBPUSD, AUDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD, GBPZAR, AUDNZD, GBPSGD, USDSGD, USDMXN, USDPLN, USDSEK.

Para negociação real, cada par deve ser otimizado individualmente pelo usuário . Quanto maior o depósito, mais pares de moedas podem ser otimizados e conectados. Esse trabalho é realizado pelo comprador, não pelo autor.

Parâmetros Técnicos

Execução do EA: configuração e execução separada para cada par de moedas

configuração e execução separada para cada par de moedas Timeframe: M15

M15 Tipo de conta: Pro, Zero

Pro, Zero Alavancagem: a partir de 1:500

a partir de 1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo) VPS: recomendado para operação estável

Corretores Recomendados

O EA pode ser utilizado em corretores com spreads baixos, tais como: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. A lista não é exaustiva — outros corretores confiáveis com condições adequadas também podem ser utilizados.

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.