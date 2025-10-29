Prop Firm Gold EA

4.33

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!

Este EA não foi criado para ter um backtest perfeito, superotimizado ou com curvas ajustadas, nem utiliza estratégias arriscadas de martingale ou grid.
O objetivo principal é a lucratividade real em tempo real.   As estratégias usadas neste EA são uma combinação das minhas estratégias comprovadas para Gold, que utilizo em minhas operações reais com sinais verificados, com um histórico de lucratividade de mais de 15 meses, tudo isso alcançado sem o uso de sistemas de martingale ou grid. Isso é algo muito raro de se encontrar no mercado.

Promoção de lançamento: Apenas 5 unidades pelo preço atual! Próximo preço: US$ 399. Preço final: US$ 999.

[Resultados FTMO]


AVALIAÇÕES EM VÍDEO DE OUTROS COMERCIANTES:  Clique aqui!

Resultados ao vivo:   [Portfólio principal]   |  [Sinal EA ao vivo]



O que torna este sistema tão confiável?

Sem martingale. Sem grid. Sem backtests com ajuste de curvas — apenas um sistema estruturado, baseado em regras, projetado para negociação em tempo real.

O EA combina diversas abordagens comprovadas, construídas em torno dos padrões intradiários naturais e ciclos de volatilidade do ouro.
Ele evita indicadores tradicionais, baseando-se, em vez disso, em estruturas de preços repetíveis que se mantêm consistentes no mercado de ouro há mais de uma década.

O dimensionamento das posições e os níveis de stop-loss se adaptam automaticamente à volatilidade, criando uma curva de patrimônio mais suave e melhor proteção de capital.
O sistema prioriza a estabilidade e a durabilidade a longo prazo em vez de ganhos de curto prazo.


AVISO

Se você busca um sistema que nunca perca ou que gere lucro todos os dias, este EA não é para você.
Este EA foi desenvolvido com base em expectativas realistas.

Haverá dias de prejuízo, semanas de prejuízo e até mesmo um mês de prejuízo.
Essa é a realidade do mercado financeiro.

Se você não consegue aceitar isso, um sistema de martingale ou grid pode ser mais adequado, embora esses geralmente resultem na perda total da conta.

Se você deseja um sistema de trading real com potencial a longo prazo, esta é a realidade que você precisa entender.
Quanto antes você aceitar isso, melhor será para sua jornada no trading.


Características específicas da empresa de imóveis

Protetor de Extração

O EA inclui um mecanismo de proteção de capital integrado que monitora automaticamente seu drawdown diário.
Quando o limite predefinido é atingido, ele  fecha imediatamente todas as operações em aberto  e interrompe as negociações pelo resto do dia.
Esse recurso ajuda os traders a se manterem dentro das regras da corretora (por exemplo, um limite diário de 4 a 5%) e evita violações acidentais em contas com fundos.

Recurso de aleatorização

Para tornar cada operação única, o EA pode aplicar pequenas variações aleatórias aos preços de entrada, ao momento da saída e à colocação do stop-loss.
Essas alterações sutis  não  afetam o desempenho geral do sistema, mas garantem que a sequência de operações de cada usuário seja ligeiramente diferente — ideal para ambientes de negociação proprietária ou compartilhados.

Modo compatível com FIFO

Este EA inclui um modo de execução FIFO seguro opcional.
Quando ativado, o EA  fechará automaticamente a posição anterior antes de abrir uma nova  ,
garantindo que todas as negociações sigam as regras FIFO e permaneçam em conformidade com corretoras e empresas proprietárias regulamentadas nos EUA que exigem negociação FIFO.



JUNTE-SE À COMUNIDADE

ACESSO AO GRUPO PRIVADO
Após a compra, envie-me uma mensagem e eu o adicionarei ao nosso grupo privado.

JUNTE  -SE À COMUNIDADE   https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



             Configuração recomendada

Parâmetro Recomendação
Símbolo XAUUSD
Período de tempo Qualquer período de tempo
Saldo mínimo $ 500
Tipo de corretora
GMT +2/3
Nível de risco (contas de empresas proprietárias)
Baixo
Nível de risco (contas pessoais) Baixo/Médio


GUIA DE INSTALAÇÃO:  Clique aqui


    Modo de risco (manual):

    • Percentual de Risco Diário:  Perda máxima permitida (%) para um único dia de negociação.
    Modo de Risco (Lote Fixo):
    • Tamanho de lote fixo:  Defina o tamanho exato do lote que você deseja que o EA utilize em cada negociação.

    Parâmetros:

    • Comentário sobre a transação:  Defina seu próprio comentário exclusivo sobre a transação.
    • Número mágico:  Use seu próprio número mágico exclusivo. 
    • Informações do gráfico:  Defina como verdadeiro para exibir o drawdown diário, o lucro e outras informações. 
    • Gestor de Portfólio:   Defina o número de EAs (Expert Advisors) que utiliza na conta para distribuir o risco.
    • Tamanho da conta:  Defina este valor de acordo com o tamanho da sua conta, ou use 1 para basear o risco no saldo inicial, ou 0 para ajustar automaticamente o risco com base no patrimônio atual.  
    • Tipo de risco:  Defina o tipo de risco desejado.
    • Nível de risco (automático):  Defina o nível de risco desejado.
    • Risco (Manual):   Defina a perda máxima desejada em um único dia de negociação. 
    • Risco (Lote Fixo):  Defina o tamanho do lote fixo desejado.
    • Ativar protetor de drawdown:  Defina como verdadeiro para ativar o protetor de drawdown integrado.  
    • Drawdown Diário Máximo (%):  Defina o limite máximo de drawdown diário (ex.: 4%)  
    • Atraso na entrada da primeira negociação:  Atrasa a primeira negociação se a sua corretora abrir o preço do ouro depois das 01:05. Exemplo: Se o preço do ouro abrir às 01:15, defina este valor para 10.
    • Modo compatível com FIFO  :  Quando ativado, o EA sempre fechará a posição anterior antes de abrir uma nova, garantindo a compatibilidade com a regra FIFO.


    Lembrete sobre as regras das empresas de locação de imóveis:

    Este sistema pode manter posições durante períodos de alta volatilidade, incluindo notícias, pois a estratégia foi projetada para aproveitar os movimentos direcionais mais amplos que costumam ocorrer nesses momentos. Certifique-se de que  o tipo de conta da sua corretora permita  manter posições durante a divulgação de notícias (a FTMO oferece tipos de conta adequados).


    Corretoras suportadas:

    O Prop Firm Gold EA funciona com a maioria das corretoras que utilizam o fuso horário UTC+2 ou UTC+3 (horário de fechamento de Nova Iorque).  

    Totalmente compatível com as principais corretoras, como IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage e muitas outras, utilizando as mesmas configurações de horário do servidor.

    Se a sua corretora utiliza um fuso horário diferente, entre em contato comigo para obter mais informações.

    Comentários 23
    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.19 13:34
    Thank you for the review!
    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.06 15:14
    Thank you for the detailed review and feedback!
    shino1486
    338
    shino1486 2025.12.04 11:20 
     

    Posting a review after 3 weeks of use. Since it's a single-position trading system and avoids risky methods like averaging down or grid trading, I feel secure with the SL and TP settings. However, so far I'm 16 losses out of 27 trades, with a win rate around 40%, putting me in the red. It seems weak in ranges, with noticeable buying at highs and selling at lows, so I suspect it targets breakouts. I'll continue posting updates for the long haul.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.04 11:28
    Hi! Thanks a lot for the honest review after 3 weeks.
    Yes, the system uses a mix of directional intraday patterns and breakout logic. Gold has strong breakout characteristics historically, so it makes sense to buy or sell near the breakout areas. That does mean there will be periods where the market ranges tightly and conditions aren’t ideal. Just like any strategy, there are good and bad periods, even if the long-term edge stays the same.
    This is also why I offer multiple EAs for different symbols and behaviors — so users can diversify and build a portfolio, rather than rely on only one style or one market. Diversification gives smoother monthly results overall.
    Just give it more time and let it go through different market conditions — historically these weaker range phases get recovered when volatility picks up again.
    Thanks again for the detailed feedback, appreciate it!
    drasi
    74
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:03
    Thank you! appreciate the review :)
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    The Prop Firm Gold EA has been very stable and realistic in my trading. It follows real market behavior and handles volatility well. What makes the biggest difference is Jimmy — he is active every single day, guiding the community, explaining trades, and supporting everyone through good and bad periods. His transparency and presence give a lot of confidence. Great EA for long-term consistency.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:02
    Thank you for the review :)
    Alexander Seidel
    1025
    Alexander Seidel 2025.11.26 11:22 
     

    ist den Marktanforderungen nicht gewachsen.. Ergebnisse sind eher zufälliger Natur...

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 11:26
    If you read the EA description, it explains very clearly that this is a real trading system based on market behaviour, not a curve-fitted or artificial strategy.
    Real systems naturally have sideways periods, and patience is a key part of long-term trading. It’s unfortunate to see you give up on the strategy after such a short time.
    If someone expects to win every single day, the only way to achieve that is by using martingale/grid EAs, but those eventually blow accounts, which is exactly what this EA is designed to avoid. This system is built for traders who value long-term, realistic performance, not short-term illusions.
    krzys1973
    526
    krzys1973 2025.11.22 17:25 
     

    Don't be mad, Jjmmy, you're a cool guy, but I also had to disable EA because it ruined my account. I wish you success,

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.22 19:45
    Yeah, I really wish you would give it some more time.
    All real trading strategies have ups and downs, that’s just how the market works. If you stop after a bad week or two, you’ll never be there for the recovery. And that’s exactly the reason most traders fail, they don’t stick to a system long enough to benefit from the long-term edge.
    SEAN
    191
    SEAN 2025.11.21 00:14 
     

    Jimmy is hands-down one of the most honest, responsible, and genuinely caring sellers I’ve ever dealt with. He responds incredibly fast and is always ready to guide you – it literally feels like he’s online 24/7 just to make sure his customers are happy and everything is running smoothly. I’ve been running the bot for a little over a week now. Of course that’s still early days for long-term results, but the parameter setup alone shows how much thought and care went into the design. Everything is logical, well-documented, and clearly built to deliver consistent performance. I’ll definitely come back with a detailed update once I have more data points, but I already have full confidence in this EA. When the time comes for my next bot, I’m buying straight from Jimmy again – no question about it. Highly recommended!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.21 00:43
    Thank you man! appreciate the review :)
    Qing Dui Meng
    616
    Qing Dui Meng 2025.11.20 13:07 
     

    The result was disappointing and a complete waste of time.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.20 13:18
    Quitting after 1–2 weeks says more about you than about the EA. The system is up 20% in one month so I am not sure what you are talking about.
    What you were expecting when buying a bot. Printing money and becoming millionaire in 1 month? Maybe time for you to come back to reality. If you expect to win every single day with zero drawdown, better that you go and buy a martingale bot.
    This EA is built for real long-term profitability. If you’re looking for instant gratification instead of real trading results, then this system simply isn’t for you.
    Ibrahim Siraz
    800
    Ibrahim Siraz 2025.11.17 08:23 
     

    I don’t understand why people judge and leave bad reviews on someone’s hard work after just a single trading day. Jimmy seems like an honest and legit person, and he has an active Telegram group as well. I already like the strategy, and I’ll at least give it a couple of months before making any review. So far it’s working well — the EA is up 24%. And it definitely won’t ruin your entire balance in a single trade or from a few consecutive losses. Keep up the good work, mate, and hopefully we’ll have good months and years ahead. Cheers!!!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.17 09:04
    Thank you man!
    Yeah some people have no idea what real trading is. They think it is money printing and if there is a loss the system doesn't work.
    Andichan
    193
    Andichan 2025.11.15 04:37 
     

    After using Prop Firm Gold for two weeks, I can confidently say that this EA is safe and reliable. Every trade comes with a clear Stop Loss and Take Profit, which makes the strategy very comfortable to run. Jimmy is an outstanding developer — he responds to every question with patience, clarity, and full transparency. Thank you, Jimmy, for your hard work and dedication

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.15 05:25
    Thank you for the review!
    Gonzalo Javier Bardesio Grana
    560
    Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.11.12 17:46 
     

    This EA has terrible risk management; each loss requires about 5 winning trades to recover. It's clear that with such a long stop loss you'll see small gains, but with consecutive losses, the trading is ruined.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.12 18:45
    Sorry to hear that you’re not happy with the system.
    But it’s not really fair to judge a strategy after one losing day — the EA has been winning almost every day for the past 3 weeks, reaching around +21% profit with only 4.8% drawdown in that time. The system is based on patterns and volatility, so it needs some room to move for those setups to play out.
    You can always adjust the risk level in the inputs to match your own preference. Losses are a natural part of trading — after several weeks of consistent profits, it’s normal to have a few losing days.
    If you expect to win every day, only martingale or grid systems can do that — but those always end up blowing the account.
    This EA is designed for long-term, steady profitability, not short-term gambling. Please reach out to me in a private message and I’ll be happy to explain more about how the system works — so you can better understand the logic behind it and gain more confidence when using it.
    Abdullah Uygar Tuna
    420
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.11 19:04 
     

    It is a solid product with a unique strategy. The seller apparently has put quite a lot of effort and honest work into it. So far very happy with this EA and Jimmy's approach. Kudos to him.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.11 21:44
    Thanks for the review!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.11.10 21:06 
     

    I've been testing Prop Firm Gold EA for a while on my vantage demo accounts, and its been solid so far. The EA trades gold smartly with great risk control-no martingale, no over- trading, just clean and consistent setups. I really like how it respects prop firm rules automatically, especially the drawdown protection and low-risk management. Todays trades closed in profit an it handled the market smoothly even in high volatility. The developer, Jimmy, is also very supportive and explains everything clearly. overall, I'm genuinely impressed- this EA feels professional and reliable, not just hype . Definitely worth it if you 're serious about prop firm or personal account. This EA isn't a 'get-rich-quick' robot-it trades methodically, manages risk and focuses on steady growth.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.10 22:45
    Thank you man! Appreciate it
    hubergut
    109
    hubergut 2025.11.09 12:17 
     

    Very good support. EA works great. Using it for real and propfirm accounts

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 12:19
    Appreciate the review :)
    Ahmad Rafizi
    115
    Ahmad Rafizi 2025.11.09 01:20 
     

    After 3 days of using the EA I am very happy. The risk is well defined and controlled for prop firms which makes it even safer for personal accounts. The EA trades similar to how one would trade manually minus the emotion part obviously as it is a robot😃Jimmy is a great person and he provides support quickly and explains about the EA clearly.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 03:15
    Thank you for the Review :)
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.11.07 16:51 
     

    First of all, Jimmy is a genuine great guy. Heads up for his support and customer experience. Next to that, he developed an EA that actually works. Yes, there will be losses, but the profits are so far larger than the losses. He shared his vision and some of the EA background. He takes time to support anyone. So you can't go wrong. Of course, follow his instructions and don't do any monkey testing, as that can change the results.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.07 16:59
    Thank you for the Review!
    Abel Liu
    1189
    Abel Liu 2025.11.06 13:17 
     

    I have done backtest on this EA and also been foward testing on FTMO trial account for a week. I can say, the live signal so far matches, the backtest also matches. There is no martingale or grid or any red flags that im concerned of. In fact, the EA is off to a great start on my FTMO trial and looking forward to its performance down the road (especially how the EA handle difficult dd). I do believe this is a real gem here. Thank you Jimmy for this EA and your support.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 13:46
    Thank you for the great feedback! I’m really grateful that some traders notice the hard work behind building real trading systems, it means a lot.
    Frank Alexander Nitsch
    600
    Frank Alexander Nitsch 2025.11.06 06:47 
     

    I've used this EA for a week and I am very satisfied. Setup was easy, and performance stable. I appreciate it avoids risky strategies like martingale or grid. Thanks to Jimmy for the great work and support! I'll update my review after more live trading data.

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 15:07
    Thanks for your kind words! Happy to hear it’s running smoothly for you, appreciate the trust!
    Vinceez
    164
    Vinceez 2025.11.04 16:42 
     

    Jimmy is very honest about his work and offer high-quality after-sales support. The strategies are solid and will update my review again some time later but everything is looking good so far and I'm happy!

    Jimmy Peter Eriksson
    3443
    Resposta do desenvolvedor Jimmy Peter Eriksson 2025.11.04 16:43
    Thanks a lot for the review!
