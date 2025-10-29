Prop Firm Gold EA

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!

Este EA não foi criado para ter um backtest perfeito, superotimizado ou com curvas ajustadas, nem utiliza estratégias arriscadas de martingale ou grid.

O objetivo principal é a lucratividade real em tempo real. As estratégias usadas neste EA são uma combinação das minhas estratégias comprovadas para Gold, que utilizo em minhas operações reais com sinais verificados, com um histórico de lucratividade de mais de 15 meses, tudo isso alcançado sem o uso de sistemas de martingale ou grid. Isso é algo muito raro de se encontrar no mercado.

Promoção de lançamento: Apenas 5 unidades pelo preço atual! Próximo preço: US$ 399. Preço final: US$ 999.



AVALIAÇÕES EM VÍDEO DE OUTROS COMERCIANTES: Clique aqui!





O que torna este sistema tão confiável? Sem martingale. Sem grid. Sem backtests com ajuste de curvas — apenas um sistema estruturado, baseado em regras, projetado para negociação em tempo real.

O EA combina diversas abordagens comprovadas, construídas em torno dos padrões intradiários naturais e ciclos de volatilidade do ouro.

Ele evita indicadores tradicionais, baseando-se, em vez disso, em estruturas de preços repetíveis que se mantêm consistentes no mercado de ouro há mais de uma década. O dimensionamento das posições e os níveis de stop-loss se adaptam automaticamente à volatilidade, criando uma curva de patrimônio mais suave e melhor proteção de capital.

O sistema prioriza a estabilidade e a durabilidade a longo prazo em vez de ganhos de curto prazo.

AVISO

Se você busca um sistema que nunca perca ou que gere lucro todos os dias, este EA não é para você.

Este EA foi desenvolvido com base em expectativas realistas.

Haverá dias de prejuízo, semanas de prejuízo e até mesmo um mês de prejuízo.

Essa é a realidade do mercado financeiro.

Se você não consegue aceitar isso, um sistema de martingale ou grid pode ser mais adequado, embora esses geralmente resultem na perda total da conta.

Se você deseja um sistema de trading real com potencial a longo prazo, esta é a realidade que você precisa entender.

Quanto antes você aceitar isso, melhor será para sua jornada no trading.





Características específicas da empresa de imóveis

Protetor de Extração O EA inclui um mecanismo de proteção de capital integrado que monitora automaticamente seu drawdown diário.

Quando o limite predefinido é atingido, ele fecha imediatamente todas as operações em aberto e interrompe as negociações pelo resto do dia.

Esse recurso ajuda os traders a se manterem dentro das regras da corretora (por exemplo, um limite diário de 4 a 5%) e evita violações acidentais em contas com fundos. Recurso de aleatorização Para tornar cada operação única, o EA pode aplicar pequenas variações aleatórias aos preços de entrada, ao momento da saída e à colocação do stop-loss.

Essas alterações sutis não afetam o desempenho geral do sistema, mas garantem que a sequência de operações de cada usuário seja ligeiramente diferente — ideal para ambientes de negociação proprietária ou compartilhados. Modo compatível com FIFO Este EA inclui um modo de execução FIFO seguro opcional.

Quando ativado, o EA fechará automaticamente a posição anterior antes de abrir uma nova ,

garantindo que todas as negociações sigam as regras FIFO e permaneçam em conformidade com corretoras e empresas proprietárias regulamentadas nos EUA que exigem negociação FIFO.



JUNTE-SE À COMUNIDADE ACESSO AO GRUPO PRIVADO

Após a compra, envie-me uma mensagem e eu o adicionarei ao nosso grupo privado. JUNTE -SE À COMUNIDADE : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01



Configuração recomendada Parâmetro Recomendação Símbolo XAUUSD Período de tempo Qualquer período de tempo Saldo mínimo $ 500 Tipo de corretora

GMT +2/3 Nível de risco (contas de empresas proprietárias)

Baixo Nível de risco (contas pessoais) Baixo/Médio

GUIA DE INSTALAÇÃO: Clique aqui



Modo de risco (manual):

Percentual de Risco Diário: Perda máxima permitida (%) para um único dia de negociação.

Modo de Risco (Lote Fixo):



Tamanho de lote fixo: Defina o tamanho exato do lote que você deseja que o EA utilize em cada negociação.

Parâmetros:



Comentário sobre a transação: Defina seu próprio comentário exclusivo sobre a transação.

Defina seu próprio comentário exclusivo sobre a transação. Número mágico: Use seu próprio número mágico exclusivo.

Use seu próprio número mágico exclusivo. Informações do gráfico: Defina como verdadeiro para exibir o drawdown diário, o lucro e outras informações.

Defina como verdadeiro para exibir o drawdown diário, o lucro e outras informações. Gestor de Portfólio: Defina o número de EAs (Expert Advisors) que utiliza na conta para distribuir o risco.

Defina o número de EAs (Expert Advisors) que utiliza na conta para distribuir o risco. Tamanho da conta: Defina este valor de acordo com o tamanho da sua conta, ou use 1 para basear o risco no saldo inicial, ou 0 para ajustar automaticamente o risco com base no patrimônio atual.

Defina este valor de acordo com o tamanho da sua conta, ou use 1 para basear o risco no saldo inicial, ou 0 para ajustar automaticamente o risco com base no patrimônio atual. Tipo de risco: Defina o tipo de risco desejado.

Defina o tipo de risco desejado. Nível de risco (automático): Defina o nível de risco desejado.

Defina o nível de risco desejado. Risco (Manual): Defina a perda máxima desejada em um único dia de negociação.

Defina a perda máxima desejada em um único dia de negociação. Risco (Lote Fixo): Defina o tamanho do lote fixo desejado.

Defina o tamanho do lote fixo desejado. Ativar protetor de drawdown: Defina como verdadeiro para ativar o protetor de drawdown integrado.

Defina como verdadeiro para ativar o protetor de drawdown integrado. Drawdown Diário Máximo (%): Defina o limite máximo de drawdown diário (ex.: 4%)

Defina o limite máximo de drawdown diário (ex.: 4%) Atraso na entrada da primeira negociação: Atrasa a primeira negociação se a sua corretora abrir o preço do ouro depois das 01:05. Exemplo: Se o preço do ouro abrir às 01:15, defina este valor para 10.

Atrasa a primeira negociação se a sua corretora abrir o preço do ouro depois das 01:05. Exemplo: Se o preço do ouro abrir às 01:15, defina este valor para 10. Modo compatível com FIFO : Quando ativado, o EA sempre fechará a posição anterior antes de abrir uma nova, garantindo a compatibilidade com a regra FIFO.





Lembrete sobre as regras das empresas de locação de imóveis:

Este sistema pode manter posições durante períodos de alta volatilidade, incluindo notícias, pois a estratégia foi projetada para aproveitar os movimentos direcionais mais amplos que costumam ocorrer nesses momentos. Certifique-se de que o tipo de conta da sua corretora permita manter posições durante a divulgação de notícias (a FTMO oferece tipos de conta adequados).



