Beskar Sovereign EA MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Beskar Sovereign EA MT5 é um Consultor Especialista para MetaTrader 5, baseado em algoritmos avançados de análise de mercado e estratégias de gestão de risco. Funciona de forma totalmente automática e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Por que escolher o Beskar Sovereign EA MT5

Algoritmos de análise: trading automatizado com base em modelos integrados de análise de mercado.

Adaptabilidade: desempenho eficiente em condições de volatilidade e mudanças de tendência.

Tipos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.

Gestão de risco: stop‑loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.

Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.

Como funciona

Beskar Sovereign EA MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos e aumentam a robustez da estratégia.

Requisitos para começar

Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD

Lançamento recomendado: NZDCAD

Outros pares: ativados automaticamente

Tipo de conta: ECN

Alavancagem: 1:500

Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)

Timeframe: M15

VPS: recomendado para operação estável

Corretora recomendada: RoboForex

Declaração de responsabilidade: O trading nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

