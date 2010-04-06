Beskar Sovereign EA MT5

Beskar Sovereign EA MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Beskar Sovereign EA MT5 é um Consultor Especialista para MetaTrader 5, baseado em algoritmos avançados de análise de mercado e estratégias de gestão de risco. Funciona de forma totalmente automática e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Por que escolher o Beskar Sovereign EA MT5

  • Algoritmos de análise: trading automatizado com base em modelos integrados de análise de mercado.
  • Adaptabilidade: desempenho eficiente em condições de volatilidade e mudanças de tendência.
  • Tipos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.
  • Gestão de risco: stop‑loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.
  • Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.

Como funciona

Beskar Sovereign EA MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos e aumentam a robustez da estratégia.

Requisitos para começar

  • Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD
  • Lançamento recomendado: NZDCAD
  • Outros pares: ativados automaticamente
  • Tipo de conta: ECN
  • Alavancagem: 1:500
  • Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)
  • Timeframe: M15
  • VPS: recomendado para operação estável
  • Corretora recomendada: RoboForex
Declaração de responsabilidade: O trading nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

