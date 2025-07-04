The Bitcoin Reaper
Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!
Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bitcoin, e cara, parece promissor!
Tenho desenvolvido sistemas de negociação há mais de 2 décadas, e minha especialidade "de longe" são as Estratégias de Ruptura.
Esta estratégia simples, porém eficaz, tem se mantido no topo das melhores estratégias de negociação de todos os tempos e pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. E para um mercado volátil como o do Bitcoin, ela realmente brilha!
Então, como a estratégia funciona?
A estratégia de rompimento operará em rompimentos de importantes níveis de suporte e resistência. Ela utilizará funções de stop-loss, take-profit e diversas funções de trailing stop-loss para cada operação.
Para o Bitcoin Reaper, implementei isso para o período H1, o que faz com que ele seja negociado com frequência, mas ainda assim de forma muito eficaz.
Além disso, certifiquei-me de que o EA se adaptará automaticamente às futuras variações de preço do Bitcoin. Portanto, se o Bitcoin estiver sendo negociado em torno de 100 mil, ou em torno de 10 mil, ou em torno de 1 milhão,
o EA ajustará automaticamente todos os parâmetros de entrada e saída e nenhuma reotimização será necessária!
A diversificação é rei!
Em vez de confiar em apenas uma estratégia, implementei 10 estratégias diferentes , todas perfeitamente equilibradas neste 1 EA.
Além disso, tornei a configuração extremamente fácil: você simplesmente escolhe o valor desejado de “redução total máxima permitida”,
e o EA fará tudo automaticamente -> desde selecionar quais estratégias executar até definir perfeitamente o risco para cada estratégia individual.
E boas notícias para os traders da Prop Firm: é 100% compatível!
Principais características:
- 10 estratégias diferentes para distribuir o risco e criar o desempenho mais estável
- Cada negociação protegida com um stoploss seguro
- Os algoritmos Trailing Stoploss e Trailing Takeprofit limitarão o risco e aumentarão os lucros potenciais
- Configuração super fácil: basta escolher o nível máximo de rebaixamento desejado.
- Apenas 1 gráfico: todas as 10 estratégias diferentes são executadas a partir de 1 único gráfico H1
- O EA se ajustará automaticamente ao preço do Bitcoin -> então todos os stoploss, Takeprofit, TrailingSL, etc., mas também os critérios de entrada, são todos variáveis e ajustados automaticamente ao longo do tempo, com base no preço real do Bitcoin
- PROP FIRME PRONTO
- 2 décadas de experiência na criação de sistemas de negociação robustos são investidas nisso
COMO CONFIGURAR:
Basta executar o gráfico Bitcoin H1 e definir seu risco usando o parâmetro "rebaixamento total máximo permitido".
Para tornar ainda mais fácil, criei alguns arquivos de conjunto para baixo -> alto risco e para empresas de suporte. Você pode baixar aqui
IMPORTANTE:
- Para que o AUTO_GMT FUNCIONE -> você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)
- Talvez seja necessário remover os limites de "volume" e "volume máximo" para Bitcoin no testador de estratégias para verificar o potencial real. Explico como fazer isso neste post.
Requisitos:
- Uma corretora com spread baixo é altamente recomendada! (entre em contato para minhas recomendações pessoais)
- Saldo mínimo: 150$
- Alavancagem: 1:100 ou mais é recomendado
Visão geral dos parâmetros:
- ShowInfoPanel -> exibe o painel de informações no gráfico
- Ajuste do tamanho do Infopanel -> no caso de tela 4K, defina o valor como "2"
- atualizar o painel de informações durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido
CONFIGURAÇÕES
- Permitir negociações de compra / Permitir negociações de venda -> aqui você pode habilitar/desabilitar negociações de compra e venda
- Spread máximo permitido: spread máximo permitido para ordens pendentes
- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP
- Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração
- BaseMagicNumber -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias
- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações
- RemoveCommentSuffix -> Remove o nome da estratégia do comentário
CONFIGURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO
- Frequência de Negociação -> aqui você pode definir a frequência de negociação, que basicamente selecionará quais estratégias executar. Recomendo usar "automático" se não tiver certeza de qual é a melhor opção para você.
CONFIGURAÇÕES GMT
- AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto
- GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
- GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
FILTRO NFP
- EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP
- NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)
- NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes
- NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente
- Configurações exclusivas do Propfirm -> aqui você pode ajustar vários parâmetros de entrada e saída para tornar a negociação do EA diferente de outros usuários
- FILTRO CPI/IR -> estes parâmetros são comparáveis com os parâmetros NFP explicados acima
CONFIGURAÇÕES DE NEGÓCIOS ÚNICOS DA PROP FIRM
- Randomização -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores de TrailingSL, de modo que vários usuários na mesma corretora terão negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas proprietárias. Um bom valor é "50".
- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> aqui você pode inserir um deslocamento (em pips) para os parâmetros de entrada e/ou saída que são usados internamente
CONFIGURAÇÕES DE RISCO
- Definir saldo para uso manual: aqui você pode definir um valor de saldo fixo que deseja que o EA use para cálculos de risco.
- DD Total Máximo Permitido: O drawdown total máximo permitido preferencial (em %). O EA determinará então o tamanho do lote e a frequência de negociação (quando definido como "automático") com base no DD máximo histórico do EA. Isso NÃO impedirá que o EA negocie novamente quando esse drawdown máximo for atingido.
- Definir Drawdown Diário Máximo -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e aguardará o dia seguinte. Isso é útil para empresas de suporte.
- Lotsize OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas ou se o saldo diminuir
- Verificar Margem -> Use quando o EA tiver problemas para definir negociações em seu corretor devido à margem baixa, enquanto houver margem suficiente
- Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote
HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO
- Usar fuso horário de negociação -> isso habilitará/desabilitará o uso do filtro de horário de negociação
- KillPending -> quando habilitado, as ordens pendentes serão removidas fora do horário de negociação
- KillOpen -> quando habilitado, as negociações abertas serão fechadas quando o horário sair do horário de negociação
- Time_Source -> aqui você pode selecionar qual “relógio” usar para o horário de negociação
- Configurações de horário de segunda a domingo à aqui você pode definir o horário de início e término para todos os dias
Para aqueles que ainda não me conhecem: todos os meus EAs passam por um rigoroso processo de testes, testes de estresse e otimização robusta para garantir que o EA não será simplesmente um bom EA de backtest.
Eu não uso nenhum discurso de vendas do tipo 'rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita', mas, em vez disso, ofereço um sistema de negociação real e honesto .
com base em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.
Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem.
Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação ao vivo correspondendo aos backtests, sem trapaças.
Além disso, há um grupo muito entusiasmado de clientes existentes, prontos para compartilhar suas experiências sobre meus EAs : junte-se ao grupo público aqui
This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!
Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!