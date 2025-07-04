The Bitcoin Reaper

3.67

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:

  • Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual!
  • Preço final: 999$
  • NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial).


Oferta combinada definitiva   ->   clique aqui

JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:  Clique aqui  

LIVE SIGNAL

LIVE SIGNAL V2.0

UPDATE 2.0 INFO

Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!

 

Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bitcoin, e cara, parece promissor!  

Tenho desenvolvido sistemas de negociação há mais de 2 décadas, e minha especialidade "de longe" são as Estratégias de Ruptura.

Esta estratégia simples, porém eficaz, tem se mantido no topo das melhores estratégias de negociação de todos os tempos e pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado.    E para um mercado volátil como o do Bitcoin, ela realmente brilha!

 

Então, como a estratégia funciona?

A estratégia de rompimento operará em rompimentos de importantes níveis de suporte e resistência.    Ela utilizará funções de stop-loss, take-profit e diversas funções de trailing stop-loss para cada operação.

Para o Bitcoin Reaper, implementei isso para o período H1, o que faz com que ele seja negociado com frequência, mas ainda assim de forma muito eficaz.  

Além disso, certifiquei-me de que o EA se adaptará automaticamente às futuras variações de preço do Bitcoin.    Portanto, se o Bitcoin estiver sendo negociado em torno de 100 mil, ou em torno de 10 mil, ou em torno de 1 milhão,

o EA ajustará automaticamente todos os parâmetros de entrada e saída e nenhuma reotimização será necessária!

 

A diversificação é rei!

Em vez de confiar em apenas uma estratégia, implementei  10 estratégias diferentes  , todas perfeitamente equilibradas neste 1 EA.

Além disso, tornei a configuração extremamente fácil: você simplesmente escolhe o valor desejado de “redução total máxima permitida”,

e o EA fará tudo automaticamente    -> desde selecionar quais estratégias executar até definir perfeitamente o risco para cada estratégia individual.


E boas notícias para os traders da Prop Firm: é 100% compatível!



Principais características:

  • 10 estratégias diferentes para distribuir o risco e criar o desempenho mais estável
  • Cada negociação protegida com um stoploss seguro
  • Os algoritmos Trailing Stoploss e Trailing Takeprofit limitarão o risco e aumentarão os lucros potenciais
  • Configuração super fácil: basta escolher o nível máximo de rebaixamento desejado.
  • Apenas 1 gráfico: todas as 10 estratégias diferentes são executadas a partir de 1 único gráfico H1
  • O EA se ajustará automaticamente ao preço do Bitcoin -> então todos os stoploss, Takeprofit, TrailingSL, etc., mas também os critérios de entrada, são todos variáveis ​​e ajustados automaticamente ao longo do tempo, com base no preço real do Bitcoin
  • PROP FIRME PRONTO
  • 2 décadas de experiência na criação de sistemas de negociação robustos são investidas nisso


COMO CONFIGURAR:

Basta executar o gráfico Bitcoin H1 e definir seu risco usando o parâmetro "rebaixamento total máximo permitido".


Para tornar ainda mais fácil, criei alguns arquivos de conjunto para baixo -> alto risco e para empresas de suporte. Você pode baixar  aqui


IMPORTANTE:  

  • Para que o AUTO_GMT FUNCIONE -> você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)
  • Talvez seja necessário remover os limites de "volume" e "volume máximo" para Bitcoin no testador de estratégias para verificar o potencial real.   Explico como fazer isso neste post.


Requisitos:

  • Uma corretora com spread baixo é altamente recomendada! (entre em contato para minhas recomendações pessoais)
  • Saldo mínimo: 150$
  • Alavancagem: 1:100 ou mais é recomendado


Visão geral dos parâmetros:

- ShowInfoPanel -> exibe o painel de informações no gráfico 

- Ajuste do tamanho do Infopanel -> no caso de tela 4K, defina o valor como "2"

- atualizar o painel de informações durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido


CONFIGURAÇÕES

- Permitir negociações de compra / Permitir negociações de venda -> aqui você pode habilitar/desabilitar negociações de compra e venda

- Spread máximo permitido: spread máximo permitido para ordens pendentes

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP

- Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração

- BaseMagicNumber -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias

- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações

- RemoveCommentSuffix -> Remove o nome da estratégia do comentário


CONFIGURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO

- Frequência de Negociação -> aqui você pode definir a frequência de negociação, que basicamente selecionará quais estratégias executar.    Recomendo usar "automático" se não tiver certeza de qual é a melhor opção para você.


CONFIGURAÇÕES GMT

- AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto 

- GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)


FILTRO NFP

- EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes

- NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente

- Configurações exclusivas do Propfirm -> aqui você pode ajustar vários parâmetros de entrada e saída para tornar a negociação do EA diferente de outros usuários

- FILTRO CPI/IR -> estes parâmetros são comparáveis ​​com os parâmetros NFP explicados acima

 

CONFIGURAÇÕES DE NEGÓCIOS ÚNICOS DA PROP FIRM

- Randomização -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores de TrailingSL, de modo que vários usuários na mesma corretora terão negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas proprietárias. Um bom valor é "50".

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> aqui você pode inserir um deslocamento (em pips) para os parâmetros de entrada e/ou saída que são usados ​​internamente


CONFIGURAÇÕES DE RISCO

- Definir saldo para uso manual: aqui você    pode definir um valor de saldo fixo que deseja que o EA use para cálculos de risco.

- DD Total Máximo Permitido:  O drawdown total máximo permitido preferencial (em %). O EA determinará então o tamanho do lote e a frequência de negociação (quando definido como "automático") com base no DD máximo histórico do EA.    Isso NÃO impedirá que o EA negocie novamente quando esse drawdown máximo for atingido.

- Definir Drawdown Diário Máximo -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e aguardará o dia seguinte. Isso é útil para empresas de suporte.

- Lotsize OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas ou se o saldo diminuir

- Verificar Margem -> Use quando o EA tiver problemas para definir negociações em seu corretor devido à margem baixa, enquanto houver margem suficiente

- Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote


HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO

-    Usar fuso horário de negociação -> isso habilitará/desabilitará o uso do filtro de horário de negociação

-    KillPending -> quando habilitado, as ordens pendentes serão removidas fora do horário de negociação

-    KillOpen -> quando habilitado, as negociações abertas serão fechadas quando o horário sair do horário de negociação

-    Time_Source -> aqui você pode selecionar qual “relógio” usar para o horário de negociação

-    Configurações de horário de segunda a domingo  à  aqui você pode definir o horário de início e término para todos os dias

 

 

Para aqueles que ainda não me conhecem: todos os meus EAs passam por um rigoroso processo de testes, testes de estresse e otimização robusta para garantir que o EA não será simplesmente um bom EA de backtest.

Eu não uso nenhum discurso de vendas do tipo 'rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita', mas, em vez disso, ofereço um sistema de negociação real e honesto  .

com base em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.


Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. 

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação ao vivo correspondendo aos backtests, sem trapaças.


Além disso, há um grupo muito entusiasmado de clientes existentes, prontos para compartilhar suas experiências sobre meus EAs    junte-se ao grupo público aqui


Comentários 35
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1104
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Produtos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experts
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 é um Consultor Especialista (EA) para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. O EA funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração! IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se um determ
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 é um Expert Advisor para MetaTrader 5, baseado em algoritmos avançados de análise de mercado e gestão de risco. O robô funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração! IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experts
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! O RSI Grid é baseado nas condições de sobrecompra e sobrevenda do RSI e abre uma grade quando a negociação está no lado perdedor do mercado. O RSI fornece aos traders técnicos sinais sobre o momento de alta e baixa dos preços, e geralmente é plotado abaixo do gráfico do preço de um ativo. Um ativo é geralmente considerado sobrecomprado quand
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalper de alta velocidade com seleção automática de parâmetros para cada par de moedas automaticamente. Você sonha com um consultor que calcule automaticamente os parâmetros de negociação? Otimizado e ajustado automaticamente? A versão completa do sistema para o MetaTrader 4:    Scalper  TickSniper  para MetaTrader 4 \ TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. Para começar a negociar co
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
O Investopedia FIVE EA é baseado neste artigo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO - Procure negociação de pares de moedas abaixo da EMA do período X e MACD em território negativo. - Aguarde que o preço ultrapasse a EMA do período X e, em seguida, certifique-se de que o MACD esteja no processo de passagem de negativo para positivo ou tenha cruzado em território positivo dentro de cinco barras. - Faça compras em X pips acima da EMA do
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
Mais do autor
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação) JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui LIVE SIGNAL Apresentando     o Goldbot One   , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro. Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para ide
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $ Preço final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   LIVE SIGNAL O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.  Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência. O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixament
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação d
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independent
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independente
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 349 $ Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   Baixo risco ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 O Viper EA usa entradas de "reversão à média" nítidas e eficazes durante o período de variação dos pregões (entre 23h e 1h GMT+2, horário de verão dos EUA).    Essas negociações já têm uma taxa de sucesso muito alta, mas se o mercado virar contra a posição, o EA inicial
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promoção de lançamento: Apenas 1 exemplares disponíveis por 399$ Preço final: 2.000$ Haverá apenas um número limitado de cópias vendidas deste EA Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o   Luna AI Pro EA   , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado. Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação) JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui LIVE SIGNAL Apresentando     o Goldbot One   , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro. Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para ide
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: APENAS 34 9 $ em vez de 990$! Restam apenas alguns exemplares com esse preço promocional! Não deixe de conferir nosso "   pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados ao vivo de baixo risco Resultados ao vivo de alto risco Bem-vindo ao STABILITY PRO   : um dos sistemas de rede mais avançados, estáveis ​​e de baixo risco do mercado! Este EA foi testado ao longo de todo o histórico disponível dos pares forex q
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
Experts
MAIS DE 4 ANOS DE RESULTADOS DE COMÉRCIO AO VIVO JÁ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOVA PROMOÇÃO: Apenas algumas cópias disponíveis em 349 $ Próximo preço: 449$ Obtenha 1 EA grátis! Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !!   LEIA O GUIA DE CONFIGURAÇÃO ANTES DE EXECUTAR O EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Outros resultados ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 O Advanced Scalp
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promoção atual: Agora apenas 349$! Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   STARLIGHT é um scalper noturno muito avançado e de baixo risco que usa uma abordagem única para o algoritmo de entrada em comparação com outros scalpers noturnos.  Ele foi desenvolvido usando anos de experiência em negociação ao vivo com a estratégia média-reversa e selecionou apenas os melhores pares e técnicas para serem incluídos neste EA.
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas 2 exemplares disponíveis por 199 $ Preço final: 999$ NOVO: Compre agora e ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Resultados ao vivo:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex -     o Apex Trader   . Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.   Como
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promoção atual: Agora apenas 349$! Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   STARLIGHT é um scalper noturno muito avançado e de baixo risco que usa uma abordagem única para o algoritmo de entrada em comparação com outros scalpers noturnos.  Ele foi desenvolvido usando anos de experiência em negociação ao vivo com a estratégia média-reversa e selecionou apenas os melhores pares e técnicas para serem incluídos neste EA.
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicadores
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $ Preço final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   LIVE SIGNAL O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.  Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência. O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixament
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas 5 exemplares disponíveis por 199$ Preço final: 999$ NOVO: Compre agora e ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Resultados ao vivo:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex -     o Apex Trader   . Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.   Como
Filtro:
Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet.

Update 10/10/2025: There's a sign of recovering just now, I will observe more of it (Current Loss is $2K while last time is $3.4K)

Update 11/12/2025: Current Loss is $1.2K, might be a good time to jump in if you're curious

Update 26/12/2025: It just made new low... no word honestly (-3.9K at this point)

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
433
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

Update December 2025 – changing my rating after more testing

When I bought Bitcoin Reaper at launch, the first weeks were quite disappointing and I left a critical review.

At that time I wrote that the EA itself might be well-built, but I didn’t see any long-term potential yet.

After running the newer versions for a longer period on a dedicated BTCUSD account, my opinion has changed and I want to correct that first review.

The EA is now showing exactly the kind of behaviour I expect from a serious breakout system: stable statistics over a larger sample of trades,

with a win rate around 55%, profit factor around 1.2 and a controlled drawdown (in my case roughly 15% balance DD and much lower equity DD). For Bitcoin volatility this is completely acceptable for me. 💼📈

What I like most is that everything is 100% algorithmic with clear SL/TP on every position and no martingale / grid tricks.

The EA can survive difficult sideways periods and then quickly recover when the market starts trending again.

Support and communication from Wim and the community have also been very transparent and professional.

For me Bitcoin Reaper has become a long-term project.

I will keep it running on demo a bit longer and plan to move it to a live account at the beginning of next year.

Of course there will always be losing periods – no EA is a money-printing machine – so I still recommend everyone to start on demo first to understand the behaviour and risk profile.

Overall, I’m now happy that I stayed with this project and I can recommend Bitcoin Reaper as a solid long-term BTC breakout EA for traders who accept normal drawdowns and use proper risk management. 🤖✅

_________________________________________________________________

First review:

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
186
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
212
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1104
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
113
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
60
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
79
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
166
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
142
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
248
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
12
Responder ao comentário