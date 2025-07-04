The Bitcoin Reaper

Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!

Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bitcoin, e cara, parece promissor!

Tenho desenvolvido sistemas de negociação há mais de 2 décadas, e minha especialidade "de longe" são as Estratégias de Ruptura.

Esta estratégia simples, porém eficaz, tem se mantido no topo das melhores estratégias de negociação de todos os tempos e pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. E para um mercado volátil como o do Bitcoin, ela realmente brilha!

Então, como a estratégia funciona? A estratégia de rompimento operará em rompimentos de importantes níveis de suporte e resistência. Ela utilizará funções de stop-loss, take-profit e diversas funções de trailing stop-loss para cada operação. Para o Bitcoin Reaper, implementei isso para o período H1, o que faz com que ele seja negociado com frequência, mas ainda assim de forma muito eficaz. Além disso, certifiquei-me de que o EA se adaptará automaticamente às futuras variações de preço do Bitcoin. Portanto, se o Bitcoin estiver sendo negociado em torno de 100 mil, ou em torno de 10 mil, ou em torno de 1 milhão, o EA ajustará automaticamente todos os parâmetros de entrada e saída e nenhuma reotimização será necessária!

A diversificação é rei!

Em vez de confiar em apenas uma estratégia, implementei 10 estratégias diferentes , todas perfeitamente equilibradas neste 1 EA.

Além disso, tornei a configuração extremamente fácil: você simplesmente escolhe o valor desejado de “redução total máxima permitida”,

e o EA fará tudo automaticamente -> desde selecionar quais estratégias executar até definir perfeitamente o risco para cada estratégia individual.





E boas notícias para os traders da Prop Firm: é 100% compatível!









Principais características:

10 estratégias diferentes para distribuir o risco e criar o desempenho mais estável

Cada negociação protegida com um stoploss seguro

Os algoritmos Trailing Stoploss e Trailing Takeprofit limitarão o risco e aumentarão os lucros potenciais

Configuração super fácil: basta escolher o nível máximo de rebaixamento desejado.

Apenas 1 gráfico: todas as 10 estratégias diferentes são executadas a partir de 1 único gráfico H1

O EA se ajustará automaticamente ao preço do Bitcoin -> então todos os stoploss, Takeprofit, TrailingSL, etc., mas também os critérios de entrada, são todos variáveis ​​e ajustados automaticamente ao longo do tempo, com base no preço real do Bitcoin

PROP FIRME PRONTO

2 décadas de experiência na criação de sistemas de negociação robustos são investidas nisso



COMO CONFIGURAR: Basta executar o gráfico Bitcoin H1 e definir seu risco usando o parâmetro "rebaixamento total máximo permitido".

Para tornar ainda mais fácil, criei alguns arquivos de conjunto para baixo -> alto risco e para empresas de suporte. Você pode baixar aqui

IMPORTANTE: Para que o AUTO_GMT FUNCIONE -> você deve adicionar a URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços!!) às "URLs permitidas" no seu terminal MT4/MT5 (ferramentas -> opções -> consultores especialistas)

Explico como fazer isso neste post. Talvez seja necessário remover os limites de "volume" e "volume máximo" para Bitcoin no testador de estratégias para verificar o potencial real.

Requisitos: Uma corretora com spread baixo é altamente recomendada! (entre em contato para minhas recomendações pessoais)

Saldo mínimo: 150$

Alavancagem: 1:100 ou mais é recomendado





Visão geral dos parâmetros:



- ShowInfoPanel -> exibe o painel de informações no gráfico

- Ajuste do tamanho do Infopanel -> no caso de tela 4K, defina o valor como "2"

- atualizar o painel de informações durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido





CONFIGURAÇÕES

- Permitir negociações de compra / Permitir negociações de venda -> aqui você pode habilitar/desabilitar negociações de compra e venda

- Spread máximo permitido: spread máximo permitido para ordens pendentes

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP

- Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração

- BaseMagicNumber -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias

- Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações

- RemoveCommentSuffix -> Remove o nome da estratégia do comentário





CONFIGURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO

- Frequência de Negociação -> aqui você pode definir a frequência de negociação, que basicamente selecionará quais estratégias executar. Recomendo usar "automático" se não tiver certeza de qual é a melhor opção para você.





CONFIGURAÇÕES GMT

- AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto

- GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)





FILTRO NFP

- EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP

- NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começa (X minutos antes do NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes

- NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente

- Configurações exclusivas do Propfirm -> aqui você pode ajustar vários parâmetros de entrada e saída para tornar a negociação do EA diferente de outros usuários

- FILTRO CPI/IR -> estes parâmetros são comparáveis ​​com os parâmetros NFP explicados acima

CONFIGURAÇÕES DE NEGÓCIOS ÚNICOS DA PROP FIRM

- Randomização -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores de TrailingSL, de modo que vários usuários na mesma corretora terão negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas proprietárias. Um bom valor é "50".

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> aqui você pode inserir um deslocamento (em pips) para os parâmetros de entrada e/ou saída que são usados ​​internamente





CONFIGURAÇÕES DE RISCO

- Definir saldo para uso manual: aqui você pode definir um valor de saldo fixo que deseja que o EA use para cálculos de risco.

- DD Total Máximo Permitido: O drawdown total máximo permitido preferencial (em %). O EA determinará então o tamanho do lote e a frequência de negociação (quando definido como "automático") com base no DD máximo histórico do EA. Isso NÃO impedirá que o EA negocie novamente quando esse drawdown máximo for atingido.

- Definir Drawdown Diário Máximo -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e aguardará o dia seguinte. Isso é útil para empresas de suporte.

- Lotsize OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas ou se o saldo diminuir

- Verificar Margem -> Use quando o EA tiver problemas para definir negociações em seu corretor devido à margem baixa, enquanto houver margem suficiente

- Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote





HORÁRIO DE NEGOCIAÇÃO

- Usar fuso horário de negociação -> isso habilitará/desabilitará o uso do filtro de horário de negociação

- KillPending -> quando habilitado, as ordens pendentes serão removidas fora do horário de negociação

- KillOpen -> quando habilitado, as negociações abertas serão fechadas quando o horário sair do horário de negociação

- Time_Source -> aqui você pode selecionar qual “relógio” usar para o horário de negociação

- Configurações de horário de segunda a domingo à aqui você pode definir o horário de início e término para todos os dias

Para aqueles que ainda não me conhecem: todos os meus EAs passam por um rigoroso processo de testes, testes de estresse e otimização robusta para garantir que o EA não será simplesmente um bom EA de backtest. Eu não uso nenhum discurso de vendas do tipo 'rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita', mas, em vez disso, ofereço um sistema de negociação real e honesto . com base em metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados. Sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de negociação ao vivo correspondendo aos backtests, sem trapaças.

Além disso, há um grupo muito entusiasmado de clientes existentes, prontos para compartilhar suas experiências sobre meus EAs : junte-se ao grupo público aqui



