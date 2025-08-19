HTTP ea
- Versão: 1.4
- Atualizado: 26 outubro 2025
- Ativações: 12
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência.
A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira de investimentos e proteger seu depósito. É um algoritmo disciplinado que funciona igualmente bem em qualquer modo: alta, baixa, lateral. Ele negocia como os pros negociam. HTTP EA é um sistema de gerenciamento preciso de riscos e tempo. Escolha um consultor não por um gráfico bonito no histórico. Escolha pelo princípio de operação.
|Ativos
|Quaisquer, cada um tem seu próprio arquivo .set após a compra
|Timeframe
|M5-H4 (definido nas configurações do consultor)
|Princípios
|Trabalho com zonas dinâmicas de déficit de preço
|Depósito
|A partir de $100. Alavancagem 1:25+
|Corretora
|Qualquer, ECN/Raw com spreads baixos
|Teste
|Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — hoje, every tick
|Recursos
|SL/TP, trailing, breakeven, modo de emergência, painel gráfico.
How To Trade Pro EA não adivinha — ele segue as mudanças e se adapta. É um algoritmo disciplinado e vivo que muda com o mercado e permanece eficaz onde outros quebram. Criado pelo autor de Entry Points Pro — um indicador que liderou o top do MQL5 por 3 anos. O consultor de trading trabalha apenas com ordens pendentes — garantindo execução precisa. Apenas uma negociação por instrumento. SL e TP são definidos na abertura. Todas as posições são fechadas diariamente.
IMPORTANTE! Teste a versão demo do consultor apenas no EURUSD a partir de 01.01.2025.
O consultor tem configurações únicas para cada instrumento — você as receberá após a compra.
How To Trade Pro EA — este é um algoritmo de trading totalmente automatizado de nova geração, criado para traders que valorizam estabilidade, controle e lógica clara de operação. Não usa "indicadores mágicos", martingale ou grades. Seu núcleo é o processamento adaptativo de impulsos de mercado e controle algorítmico estrito. A máxima segurança é prioridade — stop-loss e take-profit são definidos imediatamente, garantindo transparência total de riscos desde a abertura da negociação.
Principais recursos e vantagens
- 100% operação automática + painel gráfico
- Gerenciamento élite de riscos: SL/TP, trailing, breakeven, fechamento diário
- Versatilidade: negocia não só ouro — ao contrário de 8 de 10 consultores top
- Segurança: ordens pendentes, sem martingale, stop de emergência
- Simplicidade: configurações mínimas, 12 ativações (PC/VPS/reserva)
- Fácil de começar: depósito a partir de $100, alavancagem a partir de 1:25
- Adequado para firmas prop, funciona com qualquer corretora, inclui todas as atualizações
Política de Preços
O preço aumenta a cada 10 vendas — para manter a qualidade do suporte e exclusividade. Não é um truque de marketing — é uma necessidade. Eu valorizo cada cliente e me esforço para oferecer o melhor serviço.
|Vendas
|Preço, USD
|Restante
|1-10
|99
|—
|...
|...
|...
|41-50
|299
|—
|51-60
|349
|1
|61-70
|399
|10
|71-80
|449
|10
Independentemente de sua experiência e nível — How To Trade Pro EA te equipa com o arsenal élite de um pro. Use esta oportunidade — comece a negociar como um profissional.
Não espere condições ideais. Elas não virão.
I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀