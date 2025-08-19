How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência.

A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira de investimentos e proteger seu depósito. É um algoritmo disciplinado que funciona igualmente bem em qualquer modo: alta, baixa, lateral. Ele negocia como os pros negociam. HTTP EA é um sistema de gerenciamento preciso de riscos e tempo. Escolha um consultor não por um gráfico bonito no histórico. Escolha pelo princípio de operação.

Ativos Quaisquer, cada um tem seu próprio arquivo .set após a compra

Timeframe M5-H4 (definido nas configurações do consultor) Princípios Trabalho com zonas dinâmicas de déficit de preço Depósito A partir de $100. Alavancagem 1:25+ Corretora Qualquer, ECN/Raw com spreads baixos Teste Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — hoje, every tick Recursos SL/TP, trailing, breakeven, modo de emergência, painel gráfico.

How To Trade Pro EA não adivinha — ele segue as mudanças e se adapta. É um algoritmo disciplinado e vivo que muda com o mercado e permanece eficaz onde outros quebram. Criado pelo autor de Entry Points Pro — um indicador que liderou o top do MQL5 por 3 anos. O consultor de trading trabalha apenas com ordens pendentes — garantindo execução precisa. Apenas uma negociação por instrumento. SL e TP são definidos na abertura. Todas as posições são fechadas diariamente.

IMPORTANTE! Teste a versão demo do consultor apenas no EURUSD a partir de 01.01.2025. O consultor tem configurações únicas para cada instrumento — você as receberá após a compra.

How To Trade Pro EA — este é um algoritmo de trading totalmente automatizado de nova geração, criado para traders que valorizam estabilidade, controle e lógica clara de operação. Não usa "indicadores mágicos", martingale ou grades. Seu núcleo é o processamento adaptativo de impulsos de mercado e controle algorítmico estrito. A máxima segurança é prioridade — stop-loss e take-profit são definidos imediatamente, garantindo transparência total de riscos desde a abertura da negociação.

Principais recursos e vantagens

100% operação automática + painel gráfico





Gerenciamento élite de riscos: SL/TP, trailing, breakeven, fechamento diário





Versatilidade: negocia não só ouro — ao contrário de 8 de 10 consultores top





Segurança: ordens pendentes, sem martingale, stop de emergência





Simplicidade: configurações mínimas, 12 ativações (PC/VPS/reserva)





Fácil de começar: depósito a partir de $100, alavancagem a partir de 1:25





Adequado para firmas prop, funciona com qualquer corretora, inclui todas as atualizações





Política de Preços

O preço aumenta a cada 10 vendas — para manter a qualidade do suporte e exclusividade. Não é um truque de marketing — é uma necessidade. Eu valorizo cada cliente e me esforço para oferecer o melhor serviço.

Vendas Preço, USD Restante 1-10 99 —

... ... ...

41-50 299 —

51-60 349 1 61-70 399 10 71-80 449 10

Independentemente de sua experiência e nível — How To Trade Pro EA te equipa com o arsenal élite de um pro. Use esta oportunidade — comece a negociar como um profissional.

Não espere condições ideais. Elas não virão.