HTTP ea

5

How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência.

A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira de investimentos e proteger seu depósito. É um algoritmo disciplinado que funciona igualmente bem em qualquer modo: alta, baixa, lateral. Ele negocia como os pros negociam. HTTP EA é um sistema de gerenciamento preciso de riscos e tempo. Escolha um consultor não por um gráfico bonito no histórico. Escolha pelo princípio de operação.

Ativos Quaisquer, cada um tem seu próprio arquivo .set após a compra
Timeframe M5-H4 (definido nas configurações do consultor)
Princípios Trabalho com zonas dinâmicas de déficit de preço
Depósito A partir de $100. Alavancagem 1:25+
Corretora Qualquer, ECN/Raw com spreads baixos
Teste Strategy Tester: EURUSD, 01.01.2025 — hoje, every tick
Recursos SL/TP, trailing, breakeven, modo de emergência, painel gráfico.

How To Trade Pro EA não adivinha — ele segue as mudanças e se adapta. É um algoritmo disciplinado e vivo que muda com o mercado e permanece eficaz onde outros quebram. Criado pelo autor de Entry Points Pro — um indicador que liderou o top do MQL5 por 3 anos. O consultor de trading trabalha apenas com ordens pendentes — garantindo execução precisa. Apenas uma negociação por instrumento. SL e TP são definidos na abertura. Todas as posições são fechadas diariamente.

IMPORTANTE! Teste a versão demo do consultor apenas no EURUSD a partir de 01.01.2025.

O consultor tem configurações únicas para cada instrumento — você as receberá após a compra.

How To Trade Pro EA — este é um algoritmo de trading totalmente automatizado de nova geração, criado para traders que valorizam estabilidade, controle e lógica clara de operação. Não usa "indicadores mágicos", martingale ou grades. Seu núcleo é o processamento adaptativo de impulsos de mercado e controle algorítmico estrito. A máxima segurança é prioridade — stop-loss e take-profit são definidos imediatamente, garantindo transparência total de riscos desde a abertura da negociação.


Principais recursos e vantagens

  • 100% operação automática + painel gráfico

  • Gerenciamento élite de riscos: SL/TP, trailing, breakeven, fechamento diário

  • Versatilidade: negocia não só ouro — ao contrário de 8 de 10 consultores top 

  • Segurança: ordens pendentes, sem martingale, stop de emergência

  • Simplicidade: configurações mínimas, 12 ativações (PC/VPS/reserva)

  • Fácil de começar: depósito a partir de $100, alavancagem a partir de 1:25

  • Adequado para firmas prop, funciona com qualquer corretora, inclui todas as atualizações


Política de Preços

O preço aumenta a cada 10 vendas — para manter a qualidade do suporte e exclusividade. Não é um truque de marketing — é uma necessidade. Eu valorizo cada cliente e me esforço para oferecer o melhor serviço.

Vendas Preço, USD Restante
1-10 99
... ... ...
41-50 299
51-60 349 1
61-70 399 10
71-80 449 10

Independentemente de sua experiência e nível — How To Trade Pro EA te equipa com o arsenal élite de um pro. Use esta oportunidade — comece a negociar como um profissional.

Não espere condições ideais. Elas não virão.

Comentários 8
SEAN
191
SEAN 2025.12.11 21:06 
 

I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀

Claudio Virdis
147
Claudio Virdis 2025.12.06 05:42 
 

Finally after testing, buying a lot of ea, i bought HTTP EA and is very good and safe, with sets recomanded. The first week using HTTP EA on a cent account, 38,9% profit with only 8 trades! I'll continue later with cent and normal accounts to improve other pairs. But if that bot continue like that with these results, i'll let manual trading completely !

Oh! important thing that i've not said: No GRID and Martingale with that excellent HTTP EA, so, finished now for me all these dangerous bots!

Philipp Genner
29
Philipp Genner 2025.09.27 14:22 
 

ich habe mir sehr früh HTTP EA gesichert, mit Erfolg! How To Trade Profitably EA ist mein stetiger Begleiter und mit einer fast 90% positiven Trades bisher sehr profitabel. Yurys Support ist wirklich großartig und freundlich. Ich kann HTTP sehr Empfehlen ich zittiere aspe "werdet Teil der Community und überzeugt euch selbst vom Unterschied. 5 Sterne auf ganzer Linie!"

Produtos recomendados
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
O Round Lock é um consultor inteligente com bloqueio dinâmico de posições. O Round Lock é um consultor inteligente com a função de bloqueio dinâmico de posições, um consultor de negociação avançado que implementa uma estratégia de bloqueio de ordens bidirecional com crescimento gradual de posições e adaptação dinâmica ao mercado . Vantagens da fechadura redonda: Controle de risco por meio de bloqueio de posição, Crescimento dinâmico de volumes em áreas de tendência do mercado, Configurações de
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Experts
Goldfish MT5   é um motor de busca automático de tendências para o ouro. Ele capta a tendência antes de começar Goldfish MT5   não é apenas um robô, é sua vantagem estratégica no mercado de ouro com base em tecnologias avançadas de inteligência artificial Este especialista é um sistema complexo de modelos treinados no espaço de funções multidimensionais sintetizadas Ele usa um sistema que detecta os níveis de tendência e rompe automaticamente os níveis globais fortes, dependendo das condiçõ
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experts
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Experts
Chanlun Master: A Fusion of Eastern Market Philosophy and Neural Networks Chanlun Master is a professional trading robot that combines the legendary Chinese theory of price movement with modern Deep Learning technologies. >>>>> ===== <<<<<< 35% Holiday Discount — Grab It Now for $210! >>>>> ===== <<<<<< History: What is Chanlun? In 2006, a mysterious trader appeared in the Chinese segment of the internet under the pseudonym Chan Shi ("Zen Master"). He published a series of articles describi
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“Dois Expert Advisors, Um Preço: Impulsionando o Seu Sucesso!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert em um Expert Advisor   Live signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Preço final: 5.000 $ Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1120 $ Bem-vindo ao Petróleo Brent O consultor especialista da Brent Oil é uma potência, projetada para dominar os voláteis mercados de energia com precisão e agilidade. O petróleo Bren
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Experts
The Dark Mars Expert Advisor is ready for fully automated trading with various symbols. The Dark Mars EA is a scalper that I have tested on the M5, M15, M30, and H1 timeframes. The EA opens trades on breakouts or pullbacks based on the Bollinger Bands indicator. The EA is ready to trade right away with default settings — no optimization needed for GBPUSD and USDCAD A well-known advantage of scalpers is the high number of trades executed daily. The market is in a flat range 80% of the time, and
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or BITCOIN, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movi
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Experts
Introduzindo Weltrix – A Solução Definitiva para Negociar Ouro (XAUUSD) PREÇO $449 - 2 cópias disponíveis neste preço -> Preço final $ 1999 USD IMPORTANTE: USE O EA SOMENTE COM ESTE ARQUIVO SET: DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Sinal ao vivo USER GUIDE Sete estratégias comprovadas. Um robô poderoso. Performance consistente. Alta atividade de negociação. O que você NÃO encontrará neste EA: Trades longos flutuantes Sistema de grade (grid) Martingale Estratégias superajustadas (overfitted) B
Mais do autor
Market Pulse AI
Yury Orlov
5 (8)
Experts
Assessor Inteligente para Quem Está Cansado do Caos. Após mais de 25 anos nos mercados financeiros, criei um assessor que negocia como um verdadeiro profissional — sem emoções, sem pressa, sem enganos. Live signal  | Subscribe Channel Instrumentos NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD Tipo de Conta ECN / Raw / spreads baixos / hedge Timeframe qualquer Alavancagem 1:50 ou superior Depósito a partir de $300 Complexidade de Configuração 1 de 10 Não uso armadilhas de marketing nem truq
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este é um indicador para MT4 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Filtro:
SEAN
191
SEAN 2025.12.11 21:06 
 

I only ever sit down to write a review when an EA has officially paid for itself on a live account—and wow, HTTP didn’t waste any time making that happen! This bot is the strong, silent type. You won’t see charts cluttered with endless pending orders; HTTP just sits patiently like a seasoned sniper, waiting for the perfect moment. When it finally pulls the trigger? Bullseye—straight to profit, almost every time. I grabbed one of Yury’s setfiles more or less at random, slapped it on multiple pairs, and let it run on a $20,000 live account. Within the first 24 hours, the cost of the EA was fully covered. Four trades in total: three solid wins and one small loss, but the total profits made up for the EA. What more could you ask for? Yury is clearly committed—he keeps the setfiles fresh with regular updates and even throws in incentives to encourage the community to hunt for even better optimizations. Yes, I know some traders get nervous about “overfitting” when setfiles need periodic tweaks, but honestly? If thoughtful updates keep the edge sharp in changing markets, I’m all for it. Results don’t lie. Working with Yury himself is genuinely enjoyable—he’s kind, approachable, and has a great sense of humor that makes every interaction lighter. He’s also generous with real, actionable trading advice. (I couldn small note: I’ve since picked up his Entry Point Pro indicator too, if it’s another winner, then it's another clear proof that Yury really knows his craft.) Thank you, Yury, for building HTTP and for the ongoing care you put into it. This one’s a keeper—I’m excited to see where it goes from here! 🚀

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.12.11 21:25
Hi, Sean! Thank you so much for such a detailed and heartfelt review! 😊😍 For me, this is more than just words - it's proof that all the work on HTTP truly matters. It's especially valuable coming from you: from the very beginning, you asked precise questions, deeply understood the EA's logic, and use it exactly as intended. Communicating with clients like you is a rare pleasure and a powerful motivation to make the product even better. I'm thrilled that HTTP paid for itself on a live account within the first day - that's the best evidence the strategy works in real conditions. Three solid wins and one small loss with overall profit - a classic example of how proper risk/reward delivers results even with a win rate below 100%. Setfile updates will continue - markets evolve, and I aim to keep the edge sharp without over-optimization. Thank you for understanding that balance. A special thank you for purchasing Entry Point Pro as well - I hope it meets expectations, and we'll soon see your feedback on that one too 😉 Huge thanks for the trust and kind words. Clients like you are the main reason I keep developing my tools. Looking forward to more communication and working together on even better results! Best wishes and profitable trades, Yury 💖
Claudio Virdis
147
Claudio Virdis 2025.12.06 05:42 
 

Finally after testing, buying a lot of ea, i bought HTTP EA and is very good and safe, with sets recomanded. The first week using HTTP EA on a cent account, 38,9% profit with only 8 trades! I'll continue later with cent and normal accounts to improve other pairs. But if that bot continue like that with these results, i'll let manual trading completely !

Oh! important thing that i've not said: No GRID and Martingale with that excellent HTTP EA, so, finished now for me all these dangerous bots!

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.12.06 07:41
Claudio, THANK YOU for the absolute fire review! 🔥 38.9% profit in the very first week with just 8 trades using the recommended sets – that’s not luck, that’s HTTP EA doing exactly what it was built for: clean, safe, monster gains. You just made a lot of traders stop scrolling and start reaching for their wallets. Final warning: price increase hits in the next few days. The last copies at the current price are literally disappearing right now. If you want to lock in HTTP EA before it jumps (and join the guys who are already printing like Claudio), DM me immediately. Claudio, keep updating us – 100%+ month is loading… 🚀 Welcome to the winning side! 💪
Philipp Genner
29
Philipp Genner 2025.09.27 14:22 
 

ich habe mir sehr früh HTTP EA gesichert, mit Erfolg! How To Trade Profitably EA ist mein stetiger Begleiter und mit einer fast 90% positiven Trades bisher sehr profitabel. Yurys Support ist wirklich großartig und freundlich. Ich kann HTTP sehr Empfehlen ich zittiere aspe "werdet Teil der Community und überzeugt euch selbst vom Unterschied. 5 Sterne auf ganzer Linie!"

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.09.30 11:13
Sehr geehrter Philipp, vielen herzlichen Dank für Ihre wundervolle Bewertung! 😍 Ihre Worte bedeuten mir nicht nur als Entwickler sehr viel – sie sind ein echtes Zeugnis dafür, dass HTTP EA kein kurzfristiger Hype ist, sondern eine solide, durchdachte Handelslösung für echte Trader, die langfristig und profitabel arbeiten wollen. Ich bin besonders dankbar, dass Sie den Unterschied erkennen – in einer Welt voller „schneller Gewinn“-Versprechen und kurzlebiger Roboter setzen Sie auf etwas, das Transparenz, Stabilität und echte Unterstützung bietet. Genau dafür stehe ich: kein Marketing-Zirkus, keine leeren Versprechen – nur saubere Logik, klare Regeln und verlässlicher Support. Dass Sie bereits früh HTTP EA gesichert haben und nun mit fast 90 % positiven Trades erfolgreich unterwegs sind, macht mich stolz. Es zeigt: wer bereit ist, über den Tellerrand zu schauen, wird belohnt. Ein besonderer Dank gilt auch Ihrem Vertrauen in meine Arbeit und meinen Support. Ich sehe jeden Kunden nicht als „Verkauf“, sondern als Teil einer wachsenden Community von Tradern, die gemeinsam besser werden. Danke an alle, die sich durch den Nebel aus Hype und Schein kämpfen – und den echten Wert erkennen, wenn er vor ihnen steht. Weiterhin viel Erfolg mit HTTP EA – und ich bleibe, wie versprochen, jederzeit an Ihrer Seite. Mit freundlichen Grüßen,
Yury 🤝
Entwickler von HTTP EA
Тот Самый
23
Тот Самый 2025.09.22 06:51 
 

An excellent product with all the necessary features. I am impressed by Yuri's ongoing support for the product and settings.

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.09.22 07:23
Thank you! 😍
nehemija
603
nehemija 2025.09.17 16:16 
 

HTTP EA is the last EA I bought, and I’ve bought many of them. The only thing I can say is that I regret it wasn’t the first one I purchased, because then I wouldn’t have kept looking. In short, an outstanding EA — trades are closed by the end of the day, in 90% of cases with profit. And no less important, Yury replies to messages and provides excellent support.

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.09.18 18:35
Thank you for your amazing review! 😊 I'm truly honored that HTTP EA stands out among the many you've tried. Your words about its reliability, consistent profits, and same-day trade closures mean the world to me and our growing community.
I’m committed to making HTTP EA the go-to choice for traders, with carefully optimized settings delivering ~25% YTD profit and max drawdown under 7% per pair. Plus, my team and I are always here to provide top-notch support to ensure your success.
For anyone reading this: join our growing community of traders who trust HTTP EA for stable, low-risk results. Grab it now on MQL5 and see why it’s a game-changer: HTTP EA on MQL5. 🚀
rambletew
34
rambletew 2025.08.23 12:37 
 

I’ve been testing this EA for a couple of days since it dropped, and I’m already impressed! As a beginner, I was worried, but the setup was simple, and Yury’s support is really great and friendly. The one-trade-a-day approach feels solid so far. Great tool to try out! Recommended!

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.08.23 12:42
Thank you! 😍👍
nevskiy1986
35
nevskiy1986 2025.08.21 23:28 
 

Best of the Best!!!

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.08.22 11:24
Thanks for your review — "Best of the Best!!!" — you rock! 😄 You scored big with that low $499 price, and only 2 copies left at this rate before it hits $599!
Others, don’t miss out!
aspe
51
aspe 2025.08.20 19:20 
 

Wow, I’m absolutely thrilled with HTTP EA! As an old client of Yury, I can say this is his best work yet - safe, stable, and so easy to use. I’ve tested it on my account, and the results are amazing, especially with the set files provided. Yury’s support is top-notch, and his 25 years of experience shine through. I’ve already submitted my idea to improve the EA through the Google Form, hoping to win the 200 USDT prize - fingers crossed! I highly recommend this EA to everyone - join the community and see the difference yourself. 5 stars all the way!

Yury Orlov
20567
Resposta do desenvolvedor Yury Orlov 2025.08.22 10:28
Wow, your review is incredible — thanks for the love! 😄 As an old client, you nailed it: How To Trade Profitably EA is my best yet, built on 25 years of experience for safe, stable trading.
You hit the jackpot grabbing it at $499, and with only 2 copies left at this price before it jumps to $599, others should jump in fast! Glad the set files and support worked for you — keep rocking those tests! Best of luck with your 200 USDT idea submission!
Responder ao comentário