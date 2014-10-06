Como Preparar Sua Conta de Negociação para Migrar a Hospedagem Virtual

Como Conseguir que o Terminal Funcione de Maneira Confiável e Ininterrupta?



Um trader pode precisar de um terminal funcionando 24 horas por dia nos três casos seguintes:

o trader possui um robô de negociação desenvolvido através de seus esforços ou encomendado de algum programador;

o trader possui um Expert Advisor que foi comprado no Mercado;

o trader é assinante de um Sinal.

Todos estes casos requerem uma conexão constante com um servidor de negociação e uma fonte de alimentação ininterrupta. Usando um PC em casa nem sempre será possível e conveniente. Até recentemente, a solução mais popular era alugar capacidade computacional alocada como VDS ou VPS de empresas especializadas.

Aa plataforma MetaTrader oferece uma solução rápida e muito mais conveniente - Você pode alugar um servidor virtual para a sua conta de negociação através do terminal do cliente.





O que é um Terminal Virtual

O terminal virtual foi desenvolvido especificamente para trabalhar com a rede de hospedagem virtual em nuvem, oferecendo serviços de aluguel. Qualquer trader poderá alugar um servidor virtual pronto com um ambiente de negociação organizado em apenas alguns cliques do mouse a partir do terminal do cliente.





Registrando um Servidor Virtual



Para receber um terminal virtual, selecione a conta de negociação apropriada e execute o comando "Registrar um servidor virtual" no menu de contexto.







Aparece a janela Assistente de Hospedagem Virtual. Ele mostrará o funcionamento da rede de hospedagem virtual. O processo de obtenção de um servidor virtual consiste em três etapas. Primeiro, você irá descobrir como se preparar para a migração. Depois disso, você irá selecionar o servidor virtual mais próximo, com latência mínima de rede, do servidor de negociação da sua corretora.







Você pode escolher os 1440 minutos gratuitos fornecidos para cada usuário MQL5.com registrado ou selecionar um dos planos de serviço oferecidos. Finalmente, você irá selecionar o modo de migração de dados, dependendo de seus objetivos:



a migração completa é necessária caso você queira lançar simultaneamente Expert Advisors / indicadores e cópia de negócios;

apenas Expert Advisors e indicadores, se não for necessário a inscrição de sinais;

apenas cópia dos negócios - apenas as configurações de cópia do sinal (sem gráficos ou programas) são movidos.



Não há limitações quanto ao número de gráficos e de Expert Advisors / indicadores. O número de ativações de produtos comprados no mercado não diminuem após o lançamento deles em um terminal virtual.

Depois de selecionar o modo de migração, você pode iniciar o servidor virtual imediatamente, clicando em "Migrar agora" ou fazer isso mais tarde a qualquer momento.



Parabéns! Agora, você tem o seu próprio servidor virtual com o terminal MetaTrader pronto para o trabalho!



Preparativos para a Migração



Antes de iniciar o terminal virtual, você deve preparar um ambiente ativo para ele - gráficos, indicadores lançados e Expert Advisors, os parâmetros da cópia de sinal e as configurações do terminal.



Gráficos e a Observação do Mercado

Na Observação do Mercado, Configure a lista de símbolos críticos para a operação dos seus Expert Advisors. Nós recomendamos que você remova todos os símbolos desnecessários para diminuir o tráfego de ticks recebidos pelo terminal. Não há nenhum ponto em manter centenas de símbolos na "Observação do Mercado" se apenas alguns deles são utilizados ​​para negociação.



Abra apenas os gráficos que você realmente precisa. Embora não existam limitações no número de gráficos abertos, não há nenhum ponto em abrir os desnecessários. As definições de cor não importa.

Configue o parâmetro "Máx. Barras no gráfico" na guia Gráficos das configurações do terminal. Alguns indicadores personalizados são desenvolvidos de uma forma pouco econômica e realizam cálculos em toda o histórico disponível no gráfico. Neste caso, quanto menor o valor especificado, melhor. No entanto, certifique-se de que o indicador funcione corretamente com essas configurações, reinicie o terminal depois de mudar este parâmetro.



O terminal virtual foi projetado para que ele baixe automaticamente toda o histórico disponível a partir de um servidor de negociação, porém não superior a 500 000 barras que estão disponíveis em um gráfico.

Indicadores e Expert Advisors



Aplique ao gráfico todos os indicadores e Expert Advisors, que são necessários para a operação autônoma do terminal. A maioria dos robôs de negociação não se referem a indicadores nos gráficos, então, verifique e decida o que você realmente precisa.

Produtos comprados no Mercado e lançados no gráfico também são movidos durante a migração. Eles permanecem completamente funcionais, e o número de ativações disponíveis não diminuem. As licenças automáticas de produtos comprados sem gastar as ativações disponíveis é fornecida somente para o terminal virtual.

As chamadas de DLL são completamente proibidas no terminal virtual. Durante a primeira tentativa de chamada de uma função DLL, o programa lançado é encerrado com um erro crítico.



Todos os parâmetros externos dos indicadores e Expert Advisors devem ser definidos corretamente. Verifique-os mais uma vez antes de iniciar a sincronização.

Scripts não podem ser movido durante a migração, mesmo que tenham sido lançados em um loop infinito no gráfico, no momento da sincronização.

O terminal virtual pode ser reiniciado automaticamente quando é atualizado através do LiveUpdate e durante a manutenção da hospedagem virtual. Assim, todos os programas destinados a operar na plataforma virtual devem processar corretamente esta pausa e reínicio do terminal para continuarem corretamente suas operações após esses eventos.

Variáveis globais do terminal não são migradas na hospedagem virtual. Se você precisa de muitas variáveis quando inicializa um programa, você pode usar a leitura de arquivos através da diretiva" #property tester_file".

Envio de Arquivos

Se um determinado arquivo é necessário para um Expert Advisor ou um indicador, você pode enviá-lo ao terminal virtual especificando o parâmetro #property:

#property tester_file "data_file_name"- para enviar um arquivo do <data_folder>\MQL5\Files ou do <data_folder>\MQL4\Files

#property tester_indicator "indicator_name" - para enviar um indicador personalizado do <data_folder>\MQL5\Indicators ou do <data_folder>\MQL4\Indicators

#property tester_library - "library_name" - para enviar uma biblioteca do <data_folder>\MQL5\Libraries ou do <data_folder>\MQL4\Libraries

Por favor note que as bibliotecas são identificadas e enviadas para o acolhimento automático durante a migração, mesmo que não sejam especificadas, portanto você não precisa fazer este processo. Além disso, você não precisa especificar indicadores que são explicitamente chamados no código por seus nomes através da função iCustom().

Ao migrar, estas diretivas são identificadas pelo terminal e os arquivos necessários são enviados. O tamanho do arquivo não deve exceder 64 MB.

A seguir um exemplo de código para enviar os três tipos de arquivos ao terminal virtual:

#property tester_file "trade_patterns.csv" #property tester_indicator "smoothed_ma.ex5" #property tester_library - "alglib.ex5"

Configurando o E-mail, FTP e os Sinais

Se um Expert Advisor envia e-mails, transfira os dados via FTP ou copie os sinais de negócio, certifique-se de especificar todas as definições necessárias. Defina o login e a senha correta de sua conta MQL5.community na guia Comunidade. Isto é necessário para a cópia do sinal.







É altamente recomendável que você especifique o seu ID MetaQuotes e permita o envio de mensagens de operações realizadas na guia Notificações. Assim, você vai ficar ciente do que está acontecendo em sua conta de negociação, mesmo sem abrir o seu terminal.



Autorização para Cegociação e Cópia dos Sinais

A negociação automática é sempre permitida no terminal virtual. Portanto, qualquer Expert Advisor com funções de negociação lançados durante a sincronização, poderá negociar com o terminal virtual após sua migração. Não inicie os Expert Advisors que você não tenha certeza.

Independentemente da Negociação Automatizada estar habilitada ou proibida em seu terminal cliente ou nas propriedades de algum Expert Advisor iniciado, qualquer robô de negociação terá permissão de negociar após ser transferido para o terminal virtual.



Defina os parâmetros necessários para a cópia da negociação na guia Sinais. Se uma conta de negociação possuir uma assinatura ativa e a cópia da negociação estiver habilitada, no momento da execução da migração, a permissão para copiar os sinais estará desativada no terminal do cliente. Isto é feito a fim de evitar situações em que os dois terminais ligados à mesma conta copia as mesmas negociações simultaneamente.



Quando a migração estiver completa no terminal virtual, a cópia de negociações será automaticamente ativada. A mensagem sobre o cancelamento da cópia no terminal do cliente também será repetida no Diário.



Configuração da WebRequest

Se um programa que opera nos terminais virtuais utilizar a função WebReqest() para o envio de solicitações HTTP, você deverá configurar as permissões e listar todos as URLs confiáveis ​​na guia Expert Advisors.





Migração

A migração é transferência do ambiente atualmente ativo do terminal do cliente para o virtual. Esta é uma maneira simples e fácil de alterar o conjunto de programas iniciados, gráficos abertos e os parâmetros de assinatura no terminal virtual.



A migração é realizada durante a sincronização de cada terminal do cliente. A sincronização é sempre um processo de uma só direção - o ambiente do terminal do cliente é movido para o terminal virtual, mas nunca vice-versa. O estado do terminal virtual pode ser monitorado via solicitação dos registros do terminal e dos Expert Advisors, assim como os dados de monitoramento do servidor virtual.

Para executar a sincronização, execute o comando "Sincronizar Ambiente" e selecione o tipo de migração.







Assim, você sempre pode alterar o número de gráficos e a lista de símbolos na janela de dados, o conjunto de programas lançados e seus parâmetros de entrada, as configurações do terminal e a assinatura do sinal.

Ao realizar a migração, todos os dados são registrados no log do terminal do cliente.







Após a sincronização, abra o Diário principal do terminal virtual para examinar as ações realizadas nele.







Na janela de registro recém aberta, você poderá definir uma parte do texto nas entradas do diário que devem ser filtradas e o intervalo desejado. Depois disso, clique em Requerer (Request) para baixar os registros encontrados.







Os registros do terminal virtual são atualizados durante cada pedido e salvos na <pasta de dados do terminal> /Logs.





Trabalhando com o Terminal Virtual



O status de servidor virtual alugado também pode ser facilmente monitorado a partir do terminal do cliente. Execute o comando "Detalhes" no menu de contexto.







A janela de diálogo recém-aberta mostra os dados de monitoramento do servidor virtual:

o gráfico de uso da CPU em %;

o gráfico de uso da memória Mb;

o gráfico de uso do disco rígido em Mb.







A guia principal contém os dados sobre o próprio servidor virtual e o ambiente ativo do terminal:

o nome do servidor e o número ddo aluguel; a data de início do aluguel, a conta MQL5.com e o estado da conta de negociação; o plano de serviço utilizado e o tempo de locação remanescente;

estado - iniciado ou parado.

Além disso, os seguintes dados serão exibidos para o terminal virtual:

o modo e a última data de migração;

os dados sobre a migração da assinatura do sinal e a desativação da cópia de negociação no terminal do cliente (se uma assinatura ativa estiver presente);

número de gráficos abertos, Expert Advisors / indicadores lançados sobre ele, bibliotecas EX4 / EX5 movidas e os arquivos criados.





O menu de contexto do ícone do servidor alugado também é usado para iniciar e parar o terminal virtual. O alugel também pode ser cancelado por lá. Nenhum reembolso é fornecido em caso de uma rescisão antecipada.











A hospedagem virtual é a melhor solução para a Negociação Automatizada!



Os benefícios do serviço de hospedagem virtual são evidentes:

um caminho mais rápido e fácil para obter um servidor virtual diretamente do terminal do cliente;

capacidade para analisar e testar o serviço durante os 1440 minutos de forma gratuita, sem qualquer ordem estabelecida;

disponibilidade de um terminal virtual pronto e configurado;

planos de serviço flexíveis com descontos mediante a duração do período de locação;



capacidade de selecionar um local com a mínima latência de rede entre o servidor de negociação e a corretora;

você pode facilmente pagar as taxas de aluguel usando sua conta MQL5.community unificada. A capacidade para pagamentos diretamente de uma conta de negociação está em andamento.

O que os traders precisam para serem capazes de realizar uma negociação automatizada ininterrupta ou copiar os sinais de negociação? Eles precisam de um serviço transparente e intuitivo que garante o funcionamento confiável do terminal, com uma conexão garantida para o servidor de negociação e que exija esforços mínimos de um usuário.



A hospedagem virtual resolve estes problemas - basta escolher um servidor virtual e usar seus 1440 ​​minutos de forma grátis para conferir!

