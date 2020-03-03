Ride the wind MT5

Ride the Wind MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Ride the Wind MT5 é um Consultor Especializado baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de riscos. Funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Por que escolher Ride the Wind MT5?

  • Algoritmos de análise: automação de trading 24 horas com modelos integrados.
  • Flexibilidade: adapta-se à volatilidade e às mudanças das condições do mercado.
  • Tipos modernos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.
  • Gestão de riscos: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.
  • Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.

Como funciona

Ride the Wind MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos durante o trading.

Requisitos para começar

  • Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD
  • Execução recomendada: NZDCAD
  • Outros pares: ativados automaticamente
  • Tipo de conta: ECN
  • Alavancagem: 1:500
  • Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)
  • Timeframe: M15
  • VPS: recomendado para operação estável
  • Broker recomendado: RoboForex
Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
O KT Gold Nexus EA é um sistema de trading profissional projetado para o mercado spot de ouro (XAUUSD). Desenvolvido com base em dados históricos de alta precisão, ele passou por rigorosos testes de estresse e verificações de robustez em diferentes regimes e ciclos de mercado. Utilizando técnicas algorítmicas avançadas, incluindo otimizações baseadas em aprendizado de máquina, este EA foi projetado para ser viável a longo prazo. Ele opera exclusivamente na direção de compra. O trading é uma jorn
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – grade quantitativa adaptativa que evolui com o mercado NEXUS é um sistema 100% automático que constrói combinações de regras em tempo real, valida essas combinações out-of-sample e só entra em operação quando detecta uma vantagem estatística em um contexto de mercado válido. Especificações rápidas Tipo de sistema: grade adaptativa com validação OOS (out-of-sample) e filtros de ambiente (notícias, volatilidade, sessão/dia e áreas de valor de volume opcionais). Instrumentos: pares principa
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU é um robô de trading algorítmico desenvolvido para operar nos mercados XAUUSD (Ouro) e US100 / Nasdaq . Ele combina duas abordagens estratégicas (Scalping e Swing Trading) dentro de uma estrutura disciplinada de gestão de risco, voltada para estabilidade de longo prazo. Mercados Principais Compatíveis • XAUUSD (Ouro) • US100 / Nasdaq Arquitetura de Dupla Estratégia 1. Scalping • Operações intradiárias • Baixa exposição ao mercado • Optimizado para micro movimentos • Gestão de risco rig
Trend DCA
Pham Khanh Duy
5 (3)
Experts
Dollar Cost Averaging é um algoritmo de negociação muito básico e antigo, porém muito útil desde o passado até agora. (Observação. Todos os usuários que alugam e compram DCA Pro Trend AI devem me enviar uma mensagem para obter o Guia do usuário e obter a configuração recomendada antes da negociação) Sou trader, comecei a negociar em 2009 e hoje o comércio é a minha vida. Codifiquei este EA com base em todo o meu conhecimento, toda a minha experiência em negociação, experiência em gestão de fun
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experts
Apresentando: Quant Fleet MT5 2.0! O Quant Fleet opera no par USDJPY utilizando cinco estratégias independentes para uma ampla diversificação. A diferença para o Quant Fleet MT5 1.0 é que agora há seis subestratégias adicionais que reforçam o desempenho. Promoção de Lançamento: O preço aumentará após as primeiras 20 cópias serem vendidas. Grupo público:   Join Documentação e predefinidos:   click here Sinal:   click here Principais características: Instalação fácil:   Pronto em poucos pas
