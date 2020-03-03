Ride the Wind MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Ride the Wind MT5 é um Consultor Especializado baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de riscos. Funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Por que escolher Ride the Wind MT5?

Algoritmos de análise: automação de trading 24 horas com modelos integrados.

automação de trading 24 horas com modelos integrados. Flexibilidade: adapta-se à volatilidade e às mudanças das condições do mercado.

adapta-se à volatilidade e às mudanças das condições do mercado. Tipos modernos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.

suporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestão de riscos: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.

stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital. Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.

Como funciona

Ride the Wind MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos durante o trading.

Requisitos para começar

Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Execução recomendada: NZDCAD

NZDCAD Outros pares: ativados automaticamente

ativados automaticamente Tipo de conta: ECN

ECN Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo) Timeframe: M15

M15 VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Broker recomendado: RoboForex

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.