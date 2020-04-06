Princess of Milana MT5 — Sistema de Negociação Automatizado

Princess of Milana MT5 é um Consultor Especialista para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e estratégias de gestão de risco. Funciona de forma totalmente automática e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Por que escolher o Princess of Milana MT5?

Algoritmos de análise: negociação automatizada 24/7 com modelos integrados.

negociação automatizada 24/7 com modelos integrados. Flexibilidade: adapta-se à volatilidade e às mudanças nas condições do mercado.

adapta-se à volatilidade e às mudanças nas condições do mercado. Tipos modernos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.

suporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestão de risco: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.

stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital. Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.

Como funciona

Princess of Milana MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos durante a negociação.

Requisitos para começar

Pares de moedas: AUDCAD

AUDCAD Lançamento do consultor: recomendado em AUDCAD

recomendado em AUDCAD Outros pares: ativados automaticamente

ativados automaticamente Tipo de conta: ECN

ECN Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o desempenho correto do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o desempenho correto do algoritmo) Timeframe: M15

M15 VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Corretora recomendada: RoboForex

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.