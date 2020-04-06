Force Strategy MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Force Strategy MT5 é um consultor especialista para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. Funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber instruções de configuração!

Por que escolher o Force Strategy MT5

trading automatizado com base em modelos integrados de análise de mercado. Adaptabilidade: desempenho eficaz em condições de volatilidade e mudanças de tendência.

suporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestão de risco: stop‑loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.

Como funciona

Force Strategy MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com condições pré‑definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar riscos e aumentam a robustez da estratégia.

O que é necessário para começar

Pares de moedas: AUDCAD, NZDCAD

AUDCAD, NZDCAD Lançamento recomendado: AUDCAD

AUDCAD Outros pares: ativados automaticamente

ativados automaticamente Tipo de conta: Raw Spread Account

Raw Spread Account Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo) Timeframe: M15

M15 VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Broker recomendado: IC Markets Global

Declaração de responsabilidade: Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

