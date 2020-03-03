Mother Earth MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.6
- Atualizado: 20 setembro 2025
- Ativações: 10
Mother Earth MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Mother Earth MT5 é um consultor especialista para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de riscos. Funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.
Por que escolher o Mother Earth MT5?
- Algoritmos de análise: automação de trading 24/7 com modelos integrados.
- Flexibilidade: adapta-se à volatilidade e às mudanças nas condições do mercado.
- Tipos modernos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestão de riscos: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção do capital.
- Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.
Como funciona
Mother Earth MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos durante o trading.
O que é necessário para começar
- Pares de moedas: AUDCAD, NZDCAD
- Lançamento recomendado: AUDCAD
- Outras moedas: ativadas automaticamente
- Tipo de conta: ECN
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento correto do algoritmo)
- Timeframe: M15
- VPS: recomendado para operação estável
- Broker recomendado: RoboForex
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru