Astra MT5 — Sistema de negociação automatizado baseado em padrões de mercado

Astra MT5 é um consultor especialista para MetaTrader 5 que utiliza padrões-chave do mercado, incluindo correções de preço após movimentos bruscos. O sistema é totalmente automatizado e não requer monitoramento constante do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Características do Astra MT5

Algoritmos de análise: trabalha com padrões de preços e estruturas de mercado.

trabalha com padrões de preços e estruturas de mercado. Adaptabilidade: ajusta-se a diferentes condições de mercado e níveis de volatilidade.

ajusta-se a diferentes condições de mercado e níveis de volatilidade. Tipos modernos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.

suporta IOC, FOK, Return, BOC. Gestão de risco: mecanismos integrados de proteção de capital e stop-loss adaptativos.

mecanismos integrados de proteção de capital e stop-loss adaptativos. Facilidade de uso: parâmetros recomendados já estão integrados no sistema.

Como usar

Para começar, basta instalar o consultor no gráfico de NZDCAD. Após a ativação, os outros pares são conectados automaticamente. O sistema é totalmente autônomo e requer mínima intervenção.

Requisitos iniciais

Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Lançamento inicial: recomendado em NZDCAD

recomendado em NZDCAD Outros pares: ativados automaticamente

ativados automaticamente Tipo de conta: SVG / ECN

SVG / ECN Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom desempenho do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o bom desempenho do algoritmo) Timeframe: M15

M15 VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Corretora recomendada: Deriv

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda possa suportar. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.