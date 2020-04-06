Astra MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Astra MT5 — Sistema de negociação automatizado baseado em padrões de mercado
Astra MT5 é um consultor especialista para MetaTrader 5 que utiliza padrões-chave do mercado, incluindo correções de preço após movimentos bruscos. O sistema é totalmente automatizado e não requer monitoramento constante do trader.
Características do Astra MT5
- Algoritmos de análise: trabalha com padrões de preços e estruturas de mercado.
- Adaptabilidade: ajusta-se a diferentes condições de mercado e níveis de volatilidade.
- Tipos modernos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestão de risco: mecanismos integrados de proteção de capital e stop-loss adaptativos.
- Facilidade de uso: parâmetros recomendados já estão integrados no sistema.
Como usar
Para começar, basta instalar o consultor no gráfico de NZDCAD. Após a ativação, os outros pares são conectados automaticamente. O sistema é totalmente autônomo e requer mínima intervenção.
Requisitos iniciais
- Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD
- Lançamento inicial: recomendado em NZDCAD
- Outros pares: ativados automaticamente
- Tipo de conta: SVG / ECN
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom desempenho do algoritmo)
- Timeframe: M15
- VPS: recomendado para operação estável
- Corretora recomendada: Deriv
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru