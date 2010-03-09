Pelagia MT5

Pelagia MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Pelagia MT5 é um consultor de trading totalmente automatizado, baseado na análise de padrões de mercado. Foi desenvolvido para operar em correções após movimentos bruscos de preços e funciona sem necessidade de supervisão constante do trader.

O consultor é fácil de usar — basta ativá-lo no gráfico e ele começará a funcionar automaticamente.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Informações de Trading

  • Par de moedas principal: AUDCAD
  • Timeframe: M15

Requisitos da Conta

  • Tipo de conta: Classic
  • Alavancagem: 1:500
  • Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)
  • VPS: recomendado para operação estável
  • Broker recomendado: FreshForex

Configurações do Consultor

  • Trade Comment: exibido no log e no histórico de operações
  • Trade Pairs M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)
  • Magic: identificador único da posição
  • Lot Sizing Method: método de cálculo do lote conforme o nível de risco
  • Fixed Lot: tamanho fixo da operação inicial
  • Deposit Load %: porcentagem de carga do depósito para cálculo do lote
Declaração de responsabilidade: Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

