Pelagia MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.2
- Atualizado: 21 novembro 2024
- Ativações: 10
Pelagia MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Pelagia MT5 é um consultor de trading totalmente automatizado, baseado na análise de padrões de mercado. Foi desenvolvido para operar em correções após movimentos bruscos de preços e funciona sem necessidade de supervisão constante do trader.
O consultor é fácil de usar — basta ativá-lo no gráfico e ele começará a funcionar automaticamente.
Informações de Trading
- Par de moedas principal: AUDCAD
- Timeframe: M15
Requisitos da Conta
- Tipo de conta: Classic
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)
- VPS: recomendado para operação estável
- Broker recomendado: FreshForex
Configurações do Consultor
- Trade Comment: exibido no log e no histórico de operações
- Trade Pairs M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)
- Magic: identificador único da posição
- Lot Sizing Method: método de cálculo do lote conforme o nível de risco
- Fixed Lot: tamanho fixo da operação inicial
- Deposit Load %: porcentagem de carga do depósito para cálculo do lote
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru