Pelagia MT5 — Sistema de Trading Automatizado

Pelagia MT5 é um consultor de trading totalmente automatizado, baseado na análise de padrões de mercado. Foi desenvolvido para operar em correções após movimentos bruscos de preços e funciona sem necessidade de supervisão constante do trader.

O consultor é fácil de usar — basta ativá-lo no gráfico e ele começará a funcionar automaticamente.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Informações de Trading

Par de moedas principal: AUDCAD

AUDCAD Timeframe: M15

Requisitos da Conta

Tipo de conta: Classic

Classic Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo) VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Broker recomendado: FreshForex

Configurações do Consultor

Trade Comment: exibido no log e no histórico de operações

exibido no log e no histórico de operações Trade Pairs M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)

lista de pares ativos (pode depender do sufixo) Magic: identificador único da posição

identificador único da posição Lot Sizing Method: método de cálculo do lote conforme o nível de risco

método de cálculo do lote conforme o nível de risco Fixed Lot: tamanho fixo da operação inicial

tamanho fixo da operação inicial Deposit Load %: porcentagem de carga do depósito para cálculo do lote

Declaração de responsabilidade: Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.