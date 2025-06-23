Imperator Legacy

5

Imperator Legacy — Consultor Especialista de Elite para Operações Precisas de Curto Prazo

Imperator Legacy é um consultor automático premium, desenvolvido para instrumentos com alta volatilidade e spreads reduzidos. No seu núcleo está um algoritmo multicomponente capaz de analisar o mercado em tempo real e reagir com máxima velocidade.

O EA aplica uma estratégia de Price Action com mínima latência, tornando-o especialmente eficaz para scalping. Suporta tanto tamanhos de posição fixos quanto calculados dinamicamente. Funciona em qualquer período gráfico. Para maior estabilidade recomenda-se VPS, embora não seja obrigatório.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber instruções de configuração!

Descrição Geral

Imperator Legacy é otimizado para XAUUSD e testado com Tickstory com 99.99% de precisão em condições reais de spread e comissão.

Nas contas RoboForex Prime, os melhores parâmetros são alcançados graças à comissão reduzida sobre o ouro — isso proporciona uma vantagem adicional no trading de alta frequência, onde cada ponto de entrada é sensível ao spread.

Principais Características

  • Sem martingale, sem grid, sem arbitragem
  • Cada operação protegida por stop-loss
  • Sistema flexível de gestão de lotes
  • Controle automático de spread e slippage

Recomendações

  • Contas mais adequadas: ECN, Raw, Razor ou Prime
  • Configurações padrão otimizadas para XAUUSD
  • Recomenda-se testar em conta demo antes de usar em conta real

Parâmetros

  • InpulsTime — sinal de tempo de entrada
  • Inpuls — sensibilidade a impulsos
  • Inpuls_Sniper — ajuste de entrada ultra precisa
  • StopLoss — nível fixo de proteção
  • TakeProfit — nível fixo de saída
  • TrailingStart — ativação do trailing stop
  • TrailingStop — distância do trailing stop
  • FixedLot — tamanho fixo da posição
  • Use_AutoMM — habilitar cálculo automático de lotes
  • AutoMM — porcentagem do depósito para AutoMM
  • Max_Spread — spread máximo permitido
  • Slippage — slippage permitido
  • Magic — identificador único do especialista
  • Transactiont — limite de operações
  • BiddingStep — intervalo entre operações
  • TradeComment — comentário da operação

Comece Agora

Instale Imperator Legacy para MT4 e descubra um trading baseado em precisão, tecnologia e estabilidade.

Aviso Legal: Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem resultados futuros.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas de instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Comentários 1
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

Natalyia Nikitina
4421
Resposta do desenvolvedor Natalyia Nikitina 2025.07.01 09:48
✨ Благодарим за ваш отзыв! Рады узнать, что вы уже используете советника на реальном счёте и довольны результатами! Мы стремимся создавать решения, которые обеспечивают стабильность и точность — пусть сделки нечастые, но именно такие приносят уверенность в завтрашнем дне. 💼📈 Ваш успех вдохновляет нас продолжать развиваться и помогает другим трейдерам понять, насколько важно доверять качественным стратегиям. С уважением, Наталья
