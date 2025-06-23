Imperator Legacy — Consultor Especialista de Elite para Operações Precisas de Curto Prazo

Imperator Legacy é um consultor automático premium, desenvolvido para instrumentos com alta volatilidade e spreads reduzidos. No seu núcleo está um algoritmo multicomponente capaz de analisar o mercado em tempo real e reagir com máxima velocidade.

O EA aplica uma estratégia de Price Action com mínima latência, tornando-o especialmente eficaz para scalping. Suporta tanto tamanhos de posição fixos quanto calculados dinamicamente. Funciona em qualquer período gráfico. Para maior estabilidade recomenda-se VPS, embora não seja obrigatório.

Descrição Geral

Imperator Legacy é otimizado para XAUUSD e testado com Tickstory com 99.99% de precisão em condições reais de spread e comissão.

Nas contas RoboForex Prime, os melhores parâmetros são alcançados graças à comissão reduzida sobre o ouro — isso proporciona uma vantagem adicional no trading de alta frequência, onde cada ponto de entrada é sensível ao spread.

Principais Características

Sem martingale, sem grid, sem arbitragem

Cada operação protegida por stop-loss

Sistema flexível de gestão de lotes

Controle automático de spread e slippage

Recomendações

Contas mais adequadas: ECN, Raw, Razor ou Prime

Configurações padrão otimizadas para XAUUSD

Recomenda-se testar em conta demo antes de usar em conta real

Parâmetros

InpulsTime — sinal de tempo de entrada

— sinal de tempo de entrada Inpuls — sensibilidade a impulsos

— sensibilidade a impulsos Inpuls_Sniper — ajuste de entrada ultra precisa

— ajuste de entrada ultra precisa StopLoss — nível fixo de proteção

— nível fixo de proteção TakeProfit — nível fixo de saída

— nível fixo de saída TrailingStart — ativação do trailing stop

— ativação do trailing stop TrailingStop — distância do trailing stop

— distância do trailing stop FixedLot — tamanho fixo da posição

— tamanho fixo da posição Use_AutoMM — habilitar cálculo automático de lotes

— habilitar cálculo automático de lotes AutoMM — porcentagem do depósito para AutoMM

— porcentagem do depósito para AutoMM Max_Spread — spread máximo permitido

— spread máximo permitido Slippage — slippage permitido

— slippage permitido Magic — identificador único do especialista

— identificador único do especialista Transactiont — limite de operações

— limite de operações BiddingStep — intervalo entre operações

— intervalo entre operações TradeComment — comentário da operação

Instale Imperator Legacy para MT4 e descubra um trading baseado em precisão, tecnologia e estabilidade.

Aviso Legal: Operar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem resultados futuros.

