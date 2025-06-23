Imperator Legacy
- Versão: 1.2
- Atualizado: 8 julho 2025
- Ativações: 5
Imperator Legacy — Consultor Especialista de Elite para Operações Precisas de Curto Prazo
Imperator Legacy é um consultor automático premium, desenvolvido para instrumentos com alta volatilidade e spreads reduzidos. No seu núcleo está um algoritmo multicomponente capaz de analisar o mercado em tempo real e reagir com máxima velocidade.
O EA aplica uma estratégia de Price Action com mínima latência, tornando-o especialmente eficaz para scalping. Suporta tanto tamanhos de posição fixos quanto calculados dinamicamente. Funciona em qualquer período gráfico. Para maior estabilidade recomenda-se VPS, embora não seja obrigatório.
Descrição Geral
Imperator Legacy é otimizado para XAUUSD e testado com Tickstory com 99.99% de precisão em condições reais de spread e comissão.
Nas contas RoboForex Prime, os melhores parâmetros são alcançados graças à comissão reduzida sobre o ouro — isso proporciona uma vantagem adicional no trading de alta frequência, onde cada ponto de entrada é sensível ao spread.
Principais Características
- Sem martingale, sem grid, sem arbitragem
- Cada operação protegida por stop-loss
- Sistema flexível de gestão de lotes
- Controle automático de spread e slippage
Recomendações
- Contas mais adequadas: ECN, Raw, Razor ou Prime
- Configurações padrão otimizadas para XAUUSD
- Recomenda-se testar em conta demo antes de usar em conta real
Parâmetros
- InpulsTime — sinal de tempo de entrada
- Inpuls — sensibilidade a impulsos
- Inpuls_Sniper — ajuste de entrada ultra precisa
- StopLoss — nível fixo de proteção
- TakeProfit — nível fixo de saída
- TrailingStart — ativação do trailing stop
- TrailingStop — distância do trailing stop
- FixedLot — tamanho fixo da posição
- Use_AutoMM — habilitar cálculo automático de lotes
- AutoMM — porcentagem do depósito para AutoMM
- Max_Spread — spread máximo permitido
- Slippage — slippage permitido
- Magic — identificador único do especialista
- Transactiont — limite de operações
- BiddingStep — intervalo entre operações
- TradeComment — comentário da operação
Comece Agora
Instale Imperator Legacy para MT4 e descubra um trading baseado em precisão, tecnologia e estabilidade.
Para dúvidas de instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.