Solaris Imperium MT5

Solaris Imperium MT5 — Sistema de Negociação Automatizado

Solaris Imperium MT5 é um Expert Advisor para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. Funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Por que escolher o Solaris Imperium MT5

  • Algoritmos de análise: negociação automatizada baseada em modelos internos de análise de mercado.
  • Adaptabilidade: desempenho eficaz em condições de volatilidade e mudanças de tendência.
  • Tipos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.
  • Gestão de risco: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.
  • Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.

Como funciona

Solaris Imperium MT5 analisa o mercado usando algoritmos internos e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos e aumentam a resiliência da estratégia.

O que é necessário para começar

  • Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD
  • Par recomendado: NZDCAD
  • Outros pares: ativados automaticamente
  • Tipo de conta: Raw Spread Account
  • Alavancagem: 1:500
  • Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)
  • Timeframe: M15
  • VPS: recomendado para operação estável
  • Corretora recomendada: IC Markets Global
Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

