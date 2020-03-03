Solaris Imperium MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.4
- Atualizado: 20 setembro 2025
- Ativações: 10
Solaris Imperium MT5 — Sistema de Negociação Automatizado
Solaris Imperium MT5 é um Expert Advisor para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e gestão de risco. Funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader.
Por que escolher o Solaris Imperium MT5
- Algoritmos de análise: negociação automatizada baseada em modelos internos de análise de mercado.
- Adaptabilidade: desempenho eficaz em condições de volatilidade e mudanças de tendência.
- Tipos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestão de risco: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.
- Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.
Como funciona
Solaris Imperium MT5 analisa o mercado usando algoritmos internos e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar os riscos e aumentam a resiliência da estratégia.
O que é necessário para começar
- Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD
- Par recomendado: NZDCAD
- Outros pares: ativados automaticamente
- Tipo de conta: Raw Spread Account
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o bom funcionamento do algoritmo)
- Timeframe: M15
- VPS: recomendado para operação estável
- Corretora recomendada: IC Markets Global
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru