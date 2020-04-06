BaLLzProtector MT5
- Experts
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.4
- Atualizado: 20 setembro 2025
- Ativações: 10
BaLLzProtector MT5 — Sistema de Negociação Automatizado
BaLLzProtector MT5 é um Consultor Especializado que utiliza algoritmos de análise e métodos de adaptação para se ajustar às condições de mercado em constante mudança. Baseia-se em padrões como a correção do preço após movimentos bruscos e funciona em modo totalmente automático.
Para iniciar, basta instalar o consultor no gráfico do par de moedas AUDCAD_e — os outros pares serão ativados automaticamente.
Requisitos da Conta
- Pares de moedas: AUDCAD_e, NZDCAD_e
- Tipo de conta: ECN
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo)
- Período gráfico: M15
- VPS: recomendado para operação estável
- Corretora recomendada: FreshForex
Parâmetros de Entrada
- Comentário da operação: exibido no log e no histórico da conta
- Pares de negociação M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)
- Magic: identificador único da posição
- Método de cálculo do lote: baseado no nível de risco
- Carga do depósito %: configuração do tamanho inicial do lote
- TP virtual: false
- Modo sniper: true
- Percentual de risco: por operação
- Sniper de precisão: ativo
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas na MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru