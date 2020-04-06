BaLLzProtector MT5 — Sistema de Negociação Automatizado

BaLLzProtector MT5 é um Consultor Especializado que utiliza algoritmos de análise e métodos de adaptação para se ajustar às condições de mercado em constante mudança. Baseia-se em padrões como a correção do preço após movimentos bruscos e funciona em modo totalmente automático.

Para iniciar, basta instalar o consultor no gráfico do par de moedas AUDCAD_e — os outros pares serão ativados automaticamente.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Requisitos da Conta

Pares de moedas: AUDCAD_e, NZDCAD_e

AUDCAD_e, NZDCAD_e Tipo de conta: ECN

ECN Alavancagem: 1:500

1:500 Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo)

a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo) Período gráfico: M15

M15 VPS: recomendado para operação estável

recomendado para operação estável Corretora recomendada: FreshForex

Parâmetros de Entrada

Comentário da operação: exibido no log e no histórico da conta

exibido no log e no histórico da conta Pares de negociação M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)

lista de pares ativos (pode depender do sufixo) Magic: identificador único da posição

identificador único da posição Método de cálculo do lote: baseado no nível de risco

baseado no nível de risco Carga do depósito %: configuração do tamanho inicial do lote

configuração do tamanho inicial do lote TP virtual: false

false Modo sniper: true

true Percentual de risco: por operação

por operação Sniper de precisão: ativo

Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.