Duramax MT5

Duramax MT5 — Sistema de Negociação Automatizado

Duramax MT5 é um Consultor Especializado (EA) que utiliza algoritmos de análise e métodos adaptativos para se ajustar às condições de mercado em constante mudança. Foi desenvolvido para operar em correções após movimentos bruscos de preços e funciona em modo totalmente automático.

O EA é completamente automatizado e requer mínima intervenção. Para iniciar, basta instalá-lo no gráfico do par de moedas AUDCAD_e — os demais parâmetros serão ativados automaticamente.

Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração!

Requisitos da Conta

  • Pares de moedas: AUDCAD
  • Tipo de conta: ECN
  • Alavancagem: 1:500
  • Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo)
  • Timeframe: M15
  • VPS: recomendado para operação estável
  • Corretora recomendada: FreshForex

Parâmetros de Entrada

  • Comentário da operação: exibido no diário e no histórico da conta
  • Pares de negociação M15: lista de pares ativos (pode depender do sufixo)
  • Magic: identificador único da posição
  • Método de cálculo do lote: baseado no nível de risco
  • Carga do depósito %: configuração do tamanho inicial do lote
  • TP virtual: false
  • Modo sniper: true
  • Percentual de risco: por operação
  • Sniper de precisão: ativo
Declaração de responsabilidade: Negociar nos mercados financeiros envolve riscos. Utilize apenas fundos cuja perda não afete sua situação financeira. O autor não se responsabiliza por possíveis perdas. Todos os exemplos e resultados de testes são apresentados apenas para fins demonstrativos e não garantem desempenho futuro.

Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.

Suporte:

Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

