Barão Quântico EA



Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis.





Sou um EA de grade, meticulosamente criado para maximizar o seu potencial de negociação. Com mais de 15 anos de experiência em negociação por trás do meu design, fui aprimorado até quase a perfeição. Meus criadores incorporaram seu amplo conhecimento de mercado e experiência em cada linha do meu código para garantir que eu ofereça o melhor desempenho possível.

Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite.





Do criador de Quantum Emperor, Quantum Queen, Quantum StarMan e do estrondoso sucesso Quantum Bitcoin, vem o EA mais exclusivo até agora — criado para traders que estão prontos para movimentar muito capital e extrair grandes lucros.





O Quantum Baron não segue o mercado. Ele o comanda.





Por que escolher o Quantum Baron EA?





Feito para a Elite: Quantum Baron não é para todos. É otimizado para traders com saldo mínimo de US$ 5.000 que estão prontos para tratar seu portfólio como um ativo profissional.





COMPRE APENAS, GANHE SEMPRE: A Quantum Baron abre apenas ordens de COMPRA, aproveitando ao máximo os ciclos naturais de alta do petróleo. E aqui está o detalhe: o swap overnight é sempre positivo, o que significa que você é pago para manter posições enquanto o EA faz o trabalho pesado.





Precisão na Volatilidade: O petróleo é um dos ativos mais voláteis do mundo. A Quantum Baron não se intimida — ela abraça o caos, usando-o para garantir ganhos calculados e consistentes.





Estratégia de grade de acompanhamento de tendências inteligente: combina detecção de tendências de ponta com um sistema de grade avançado, refinado e adaptável que transforma oscilações de preços em oportunidades de lucro.





Execução com Vitória Garantida: Todo ciclo de negociação é projetado para terminar em vitória. Ponto final. O drawdown é minimizado, a lógica é otimizada e cada entrada é respaldada por dados de mercado sólidos.





Legado de Excelência: Apresentado a você pelo melhor vendedor em MQL5, com um histórico comprovado na criação de EAs dominantes no mercado, confiáveis por milhares de traders ao redor do mundo.





⚙ Requisitos mínimos e recomendações :

Símbolo: XTIUSD (Petróleo Bruto)

Período: M30

Depósito mínimo: $ 5.000 - recomendado $ 10.000 ou mais

Tipo de conta: ECN, Raw ou Razor com spreads muito baixos (pergunte-me em particular sobre sugestões de corretores)

Alavancagem: 1:500

Tipo de conta: Hedge

IMPORTANTE: Use contas LOW SPREAD para obter o melhor desempenho!

USE um VPS para o EA funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana (Obrigatório).









Junte-se à Elite Quântica : este é o seu convite para entrar no nível superior da negociação algorítmica. O Quantum Baron não é produzido em massa. É exclusivo, poderoso e desenvolvido para traders reais que não se contentam com a média.








