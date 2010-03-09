Divine Duality MT5
- Natalyia Nikitina
- Versão: 1.3
- Atualizado: 20 setembro 2025
- Ativações: 10
Divine Duality MT5 — Sistema de Trading Automatizado
Divine Duality MT5 é um Expert Advisor para MetaTrader 5, baseado em algoritmos de análise de mercado e estratégias de gestão de risco. Funciona de forma totalmente automática e requer mínima intervenção do trader.
Por que escolher Divine Duality MT5
- Algoritmos de análise: trading automatizado baseado em modelos internos de análise de mercado.
- Adaptabilidade: desempenho eficaz em condições de volatilidade e mudanças de tendência.
- Tipos de execução de ordens: suporta IOC, FOK, Return, BOC.
- Gestão de risco: stop-loss adaptativos e estratégias dinâmicas de proteção de capital.
- Início rápido: todos os parâmetros já estão pré‑otimizados.
Como funciona
Divine Duality MT5 analisa o mercado usando algoritmos integrados e abre operações de acordo com as condições definidas. Os mecanismos de gestão de capital ajudam a controlar riscos e aumentam a robustez da estratégia.
Requisitos iniciais
- Pares de moedas: NZDCAD, AUDCAD
- Lançamento recomendado: NZDCAD
- Outros pares: ativados automaticamente
- Tipo de conta: Raw Spread Account
- Alavancagem: 1:500
- Depósito mínimo: a partir de $1000 (recomendado para o funcionamento adequado do algoritmo)
- Timeframe: M15
- VPS: recomendado para operação estável
- Broker recomendado: IC Markets Global
Todos os produtos estão disponíveis exclusivamente no site oficial da MQL5: perfil do vendedor.
Para dúvidas sobre instalação e configuração, entre em contato comigo por mensagens privadas no MQL5 ou por e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru