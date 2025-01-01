DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaFunções auxiliaresMathMedian 

MathMedian

Calcula o valor de mediana dos elementos da matriz.

double  MathMedian(
   double&  array[]   // matriz de valores
   )

Parâmetros

array[]

[in] Matriz de valores. 

Valor de retorno

Valor de mediana.