Estatísticas
A biblioteca estatística destina-se a um cômodo trabalho com as distribuições estatísticas básicas.
Para cada distribuição na biblioteca, são apresentadas 5 características:
- Cálculo de densidade da distribuição, função do tipo MathProbabilityDensityX()
- Cálculo de probabilidade, função do tipo MathCumulativeDistributionX()
- Cálculo de quantis das distribuições, função do tipo MathQuantileX()
- Geração de números aleatórios com a distribuição definida, função do tipo MathRandomX()
- Cálculo de momentos teóricos das distribuições, função do tipo MathMomentsX()
Além de calcular os valores para as variáveis aleatórias individuais, na biblioteca, são apresentadas também as sobrecargas das funções, que produzem os cálculos nas matrizes.
- Características estatísticas
- Distribuição normal
- Distribuição log-normal
- Distribuição beta
- Distribuição beta não-central
- Distribuição gama
- Qui-quadrado
- Qui-quadrado não-central
- Distribuição exponencial
- Distribuição F de Fisher-Snedecor
- Distribuição F de Fisher-Snedecor não-central
- Distribuição t de Student
- Distribuição t de Student não-central
- Distribuição logística
- Distribuição de Cauchy
- Distribuição uniforme
- Distribuição de Weibull
- Distribuição binomial
- Distribuição binomial negativa
- Distribuição geométrica
- Distribuição hipergeométrica
- Distribuição de Poisson
- Funções auxiliares
