Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemática
Matemática
Para executar cálculos em diferentes áreas da matemática, são oferecidas várias bibliotecas:
- Estatística — funções para trabalhar com diferentes distribuições a partir da teoria da probabilidade
- Logica difusa — biblioteca de lógica fuzzy que implementa um sistema de inferência fuzzy Mamdani e Sugeno
- ALGLIB — análise de dados (clustering, árvores de decisão, regressão linear, redes neurais), solução de equações diferenciais, análise de Fourier, integração numérica, otimização, análise estatística e muito mais.