Matemática

Para executar cálculos em diferentes áreas da matemática, são oferecidas várias bibliotecas:

  • Estatística — funções para trabalhar com diferentes distribuições a partir da teoria da probabilidade
  • Logica difusa —  biblioteca de lógica fuzzy que implementa um sistema de inferência fuzzy Mamdani e Sugeno
  • ALGLIB — análise de dados (clustering, árvores de decisão, regressão linear, redes neurais), solução de equações diferenciais, análise de Fourier, integração numérica, otimização, análise estatística e muito mais.