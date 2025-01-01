DocumentaçãoSeções
Obtém Coordenada Y do canto superior esquerdo do controle da área de cliente.

int  ClientAreaTop()

Valor de retorno

As coordenadas Y do canto superior esquerdo do controle da área de cliente.