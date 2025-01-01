Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDialogOnClickButtonClose CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd OnClickButtonClose O manipulador de eventos do controle "ClickButtonClose". virtual bool OnClickButtonClose() Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. OnClickCaption ClientAreaVisible