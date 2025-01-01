Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDialogCreateClientArea CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd CreateClientArea Cria controle dependente (área de cliente). virtual bool CreateClientArea() Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. CreateButtonClose OnClickCaption