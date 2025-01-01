- Destroy
CWndContainer
CWndContainer é uma classe base para um controle complexo (contendo controles dependentes) da biblioteca padrão.
Descrição
A classe CWndContainer implementa métodos de base do controle complexo.
Declaração
|
class CWndContainer : public CWnd
Título
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
Hierarquia de herança
CWndContainer
Descendentes diretos
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
Métodos de classe
|
Destroy
|
|
Destrói todos os controles de recepiente
|
Manipuladores de eventos do gráfico
|
|
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
|
O manipulador de evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
O acesso ao recipiente
|
|
Obtém o Número dos controles no recipiente
|
Obtém o controle pelo índice
|
Obtém o controle pela ID
|
Adicionar/Deletar
|
|
Adiciona controle para recipiente
|
Exclui controle de recipiente
|
Geometria
|
|
Define novas coordenadas para todos os controles do recipiente
|
Executa o deslocamento relativo das coordenadas para todos os controles do recipiente
|
Identificação
|
|
Define a ID para todos os controles do recipiente
|
State
|
|
Permite todos os controles do recipiente
|
Desativa todos os controles do recipiente
|
Mostra todos os controles do recipiente
|
Oculta todos os controles do recipiente
|
Operações de mouse
|
|
Limpa o foco do mouse
|
Operações de arquivo
|
|
Salva as informações do recipiente para o arquivo
|
Carrega as informações do recipiente a partir do arquivo
|
Manipuladores de eventos internos
|
|
Manipulador de evento "Resize"
|
Manipulador de evento "Activate"
|
Manipulador de evento "Deactivate"
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CWnd
Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop