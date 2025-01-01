DocumentaçãoSeções
CWndContainer

CWndContainer é uma classe base para um controle complexo (contendo controles dependentes) da biblioteca padrão.

Descrição

A classe CWndContainer implementa métodos de base do controle complexo.

Declaração

   class CWndContainer : public CWnd

Título

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

Descendentes diretos

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Métodos de classe

Destroy

 

Destroy

Destrói todos os controles de recepiente

Manipuladores de eventos do gráfico

 

OnEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

OnMouseEvent

O manipulador de evento CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

O acesso ao recipiente

 

ControlsTotal

Obtém o Número dos controles no recipiente

Control

Obtém o controle pelo índice

ControlFind

Obtém o controle pela ID

Adicionar/Deletar

 

Add

Adiciona controle para recipiente

Delete

Exclui controle de recipiente

Geometria

 

Move

Define novas coordenadas para todos os controles do recipiente

Shift

Executa o deslocamento relativo das coordenadas para todos os controles do recipiente

Identificação

 

Id

Define a ID para todos os controles do recipiente

State

 

Enable

Permite todos os controles do recipiente

Desabilitar

Desativa todos os controles do recipiente

Show

Mostra todos os controles do recipiente

Hide

Oculta todos os controles do recipiente

Operações de mouse

 

MouseFocusKill

Limpa o foco do mouse

Operações de arquivo

 

Save

Salva as informações do recipiente para o arquivo

Load

Carrega as informações do recipiente a partir do arquivo

Manipuladores de eventos internos

 

OnResize

Manipulador de evento "Resize"

OnActivate

Manipulador de evento "Activate"

OnDeactivate

Manipulador de evento "Deactivate"

 