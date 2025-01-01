DocumentaçãoSeções
Caption (Método Get)

Obtém a propriedade "Caption" do controle CDialog.

string  MinValue()  const

Valor de retorno

A propriedade"Caption".

Caption (Método Set)

Define a propriedade "Caption" do controle CDialog.

bool  Caption(
   const string  text      // text
   )

Parâmetros

text

[in]  O novo valor da propriedade "Caption".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

