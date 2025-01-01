- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Caption (Método Get)
Obtém a propriedade "Caption" do controle CDialog.
|
string MinValue() const
Valor de retorno
A propriedade"Caption".
Caption (Método Set)
Define a propriedade "Caption" do controle CDialog.
|
bool Caption(
Parâmetros
text
[in] O novo valor da propriedade "Caption".
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.