Obtém Coordenada X do canto superior esquerdo do controle da área de cliente.

int  ClientAreaLeft()

Valor de retorno

A coordenada X do canto superior esquerdo do controle da área de cliente.