Add

Adiciona controle para a área do cliente pelo ponteiro.

bool  Add(
   CWnd   *control,        // pointer
   )

Parâmetros

control

[in]  Ponteiro para controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Adiciona controle para a área do cliente por referência.

bool  Add(
   CWnd   &control,        // reference
   )

Parâmetros

control

[in]  Referência para controle.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.