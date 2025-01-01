DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDialogClientAreaVisible 

ClientAreaVisible

Define um flag que indica se a área do cliente é visível.

bool  ClientAreaVisible(
   const bool  visible      // visibility flag
   )

Parâmetros

visible

[in]  Flag visível.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.