- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
OnMouseEvent
Manipulador do evento Mouse.
|
virtual bool OnMouseEvent(
Parâmetros
x
[in] Coordenada X do cursor do mouse em relação ao canto superior esquerdo do gráfico.
y
[in] Coordenada Y do cursor do mouse em relação ao canto superior esquerdo do gráfico.
flags
[in] Flag de estado dos botões do mouse.
Valor de retorno
verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.