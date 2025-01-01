DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndContainerOnMouseEvent 

OnMouseEvent

Manipulador do evento Mouse.

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // x coordinate
   const int  y,         // y coordinate
   const int  flags      // flags
   )

Parâmetros

x

[in]  Coordenada X do cursor do mouse em relação ao canto superior esquerdo do gráfico.

y

[in]  Coordenada Y do cursor do mouse em relação ao canto superior esquerdo do gráfico.

flags

[in]  Flag de estado dos botões do mouse.

Valor de retorno

verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.