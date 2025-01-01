OnMouseEvent

Manipulador do evento Mouse.

virtual bool OnMouseEvent(

const int x,

const int y,

const int flags

)

Parâmetros

x

[in] Coordenada X do cursor do mouse em relação ao canto superior esquerdo do gráfico.

y

[in] Coordenada Y do cursor do mouse em relação ao canto superior esquerdo do gráfico.

flags

[in] Flag de estado dos botões do mouse.

Valor de retorno

verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.