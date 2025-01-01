DocumentaçãoSeções
O manipulador de eventos do controle "DialogDragStart".

virtual bool  OnDialogDragStart()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "DialogDragStart" ocorre no início, quando o controle é arrastado.