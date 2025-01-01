Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDialogClientAreaWidth CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaWidth Obtém a largura do controle da área de cliente. int ClientAreaWidth() Valor de retorno A largura da área de cliente. ClientAreaBottom ClientAreaHeight