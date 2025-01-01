DocumentaçãoSeções
Executa o deslocamento relativo das coordenadas a todos os controles do recipiente.

virtual bool  Shift(
   const int  dx,     // delta x
   const int  dy      // delta y
   )

Parâmetros

dx

[in]  Delta X.

dy

[in]  Delta Y.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

