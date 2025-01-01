Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCWndContainerShift DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Shift Executa o deslocamento relativo das coordenadas a todos os controles do recipiente. virtual bool Shift( const int dx, // delta x const int dy // delta y ) Parâmetros dx [in] Delta X. dy [in] Delta Y. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Move Id