Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDialogClientAreaRight CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaRight Obtém Coordenada X do canto inferior direito do controle da área de cliente. int ClientAreaTop() Valor de retorno A coordenada X do canto inferior direito do controle da área de cliente. ClientAreaTop ClientAreaBottom