OnDialogDragProcess

O manipulador de eventos do controle "DialogDragProcess"

virtual bool  OnDialogDragProcess()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O evento "DialogDragProcess" ocorre quando o controle é arrastado.